Tuy nhiên, bất chấp nghi vấn tranh giả, cả 3 bức tranh của danh họa VN đều bán đấu giá thành công tại phiên đấu giá này (diễn ra lúc 17 giờ hôm qua 30.9 ở Hồng Kông).



Theo đó, bức tranh lụa Gia đình (The Family, Lê Phổ) đã bán thành công với giá 534.288 USD. Bức sơn mài Gia đình nai ở bìa rừng (A family of deer in a forest, Phạm Hậu) đã bán giá 191.730 USD. Tác phẩm Phong cảnh (Paysage, Nguyễn Gia Trí) đã bán 380.904 USD - lập kỷ lục tác phẩm bán đấu giá cao nhất của Nguyễn Gia Trí trên thị trường quốc tế.

Trước đó, nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long đưa ra nghi vấn về bức sơn mài Paysage của danh họa Nguyễn Gia Trí (lot 1029, vẽ năm 1940) và bức tranh của danh họa Hoàng Tích Chù (vẽ năm 1944, hiện nằm tại Bảo tàng Mỹ thuật VN).

“Nếu quan sát các khóm cây chuối, cây đại trong hai bức này, có thể dễ dàng nhận thấy chúng giống nhau 90%, từ chi tiết thân cây, lá cây, vết rách của tàu lá chuối, bố cục tranh… Từ đó có thể đoán ra rằng cả hai bức này, ít nhất là toàn bộ cây cối, đều được chép từ cùng một phác thảo hay từ một tấm giấy can”, ông Phạm Long nói.

Ngoài ra, bức tranh sơn mài A family of deer in a forest của danh họa Phạm Hậu (lot 1028) cũng bị đặt nhiều câu hỏi khi có quá nhiều chi tiết trùng lặp về cây cối và nhóm các chú nai trong hai bức tranh của ông từng bán vào năm 2008, 2010. Họa sĩ Lương Lưu Biên cũng nhận định bức tranh trên được cho của Nguyễn Gia Trí đang đấu giá tại Sotheby’s là đồ giả.

Lucy Nguyễn