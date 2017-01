Theo các tài liệu ghi chép lại, Hoằng Phúc được tạo dựng cách đây trên 700 năm và được đánh giá là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung. Chùa gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng như năm 1301, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã ghé thăm và cầu phước đức cho dân lành, lúc này Hoằng Phúc có tên là Am Tri Kiến. Năm 1716, chúa Nguyễn Phúc Chu cho đặt tên chùa là Kính Thiên Tự. Năm 1821, vua Minh Mạng trong chuyến ngự giá Bắc tuần, ghé thăm chùa và cho đổi tên là Hoằng Phúc Tự, tục danh chùa Trạm hay chùa Quan.

Thời điểm chiến tranh, bom đạn đánh phá hư hỏng gần như toàn bộ ngôi chùa, dấu tích còn lại là nền móng và một bên cổng tam quan. Một số hiện vật quý của chùa như chuông khánh, câu đối và tượng hộ pháp được nhân dân địa phương lưu giữ cho đến nay. Theo người dân địa phương, mặc dù ngôi chùa không còn nguyên vẹn nhưng rất linh thiêng. Vì thế, sau này người ta đã dựng một nhà tạm trên nền móng cũ để hương khói.

Đến tháng 11.2014, UBND tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Lệ Thủy tổ chức khởi công phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc. Quy mô chùa phục dựng gồm: tam quan ngoại, tam quan nội, tháp Phật, tam bảo chùa, nhà thờ tổ, tả hữu hành lang, am hóa vàng và các công trình phụ trợ khác…

Công trình được hoàn thành sau hơn 1 năm xây dựng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với chùa Hoằng Phúc.

Từ khi hoàn thành phục dựng đến nay, nhiều hoạt động được tổ chức tại chùa. Các cơ quan, tổ chức đã cung nghinh xá lợi Phật tổ Thích Ca Mầu Ni từ chùa Shwendagon (chùa Vàng - ngôi chùa lớn nhất, linh thiêng nhất Myanmar) do Giáo hội Phật giáo Myanmar tặng về an vị tại chùa Hoằng Phúc. Phật ngọc hòa bình thế giới cũng đã được cung nghinh đến chùa.

Yếu tố linh thiêng và cảnh đẹp sau phục dựng đã thu hút rất nhiều người gần xa đến viếng chùa, cầu an cầu may. Đặc biệt, dịp tết đến xuân về, hàng ngàn người trong và ngoài tỉnh Quảng Bình đã tổ về chùa dâng hương. Trò chuyện với chúng tôi, du khách Trần Khánh Phương (quê ở Thừa Thiên-Huế) tâm sự: “Ở Huế có rất nhiều chùa chiền nhưng chúng tôi vẫn ra chùa Hoằng Phúc để xông đất, cầu may đầu năm vì nghe nói chùa rất linh thiêng. Hi vọng năm mới gia đình sẽ được bình an, may mắn”.

Sáng mùng 1 Tết Đinh Dậu, nhà chùa tổ chức lễ Phật, chúc tết, phát lộc đầu năm và múa lân vui xuân. Trong các ngày tới, nhà chùa tiếp tục tổ chức lễ cầu an.

