Được công chiếu từ năm 2001, Spirited away không chỉ là niềm tự hào nói chung của người dân Nhật Bản mà còn là niềm kiêu hãnh của hãng phim hoạt hình Ghibli khi không chỉ là bộ phim hoạt hình duy nhất của xứ sở mặt trời mọc giành được giải Oscar mà còn là tác phẩm ăn khách nhất trong lịch sử phim hoạt hình của nước này.



Tuy nhiên, giờ đây sau 16 năm vững vàng ở vị trí đầu phòng vé ở dòng phim anime, Spirited away đã phải nói lời tạm biệt ngôi vương để nhường chỗ cho một hiện tượng khác đình đám không kém chính là tác phẩm hoạt hình 2D của hãng phim CoMix Wave Films mang tựa đề Your name (Tên cậu là gì?).

Tính đến thời điểm này, Your name đã thu về 331,6 triệu USD trên toàn cầu. Qua đó, xô đổ kỷ lục của Spirited away xác lập trước đó với 289 triệu USD. Đây chính là một tín hiệu đáng mừng cho những người yêu thích dòng phim hoạt hình anime của Nhật Bản, hứa hẹn việc sẽ có nhiều đơn vị sản xuất cho ra đời tác phẩm đột phá trong tương lai chứ không chỉ lẩn quẩn đằng sau cái bóng quá lớn của Spirited away.

Phát hành vào ngày 26.8.2016 tại Nhật, không nhiều người nghĩ rằng một bộ phim hoạt hình 2D về tình yêu lại gây được sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy lên thị trường phim ảnh quốc tế. Với cốt truyện đậm chất lãng mạn của con người Á Đông, Your name đã thu hút khán giả bởi nội dung kỳ ảo về hai con người bỗng một ngày bị hoán đổi thân xác để trải nghiệm những điều mới lạ tại những nơi mình chưa từng đặt chân đến.

Hiện bộ phim đã và đang công chiếu tại 92 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành tác phẩm Nhật Bản ăn khách nhất tại thị trường Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông. Đáng chú ý nhất là việc Your name thống trị phòng vé Hàn Quốc ngay khi vừa ra mắt được hai tuần.

Vì một số mâu thuẫn chính trị giữa hai nước, các bộ phim Nhật Bản thường không được khán giả xứ kim chi mặn mà. Tuy nhiên, sau khi chính thức khởi chiếu tại đây, Your name đã thu về hơn 5 triệu USD, chiếm 30% doanh thu cuối tuần của phòng vé.

Ngay khi vừa công chiếu tại Việt Nam cuối tuần qua, bộ phim thu hút hơn 37.000 lượt khách đến rạp chỉ trong 3 ngày đầu tiên công chiếu, với doanh thu thu về đứng nhất bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Việt Nam mảng phim hoạt hình với hơn 3,6 tỉ đồng.

Với vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng 10 phim anime có doanh thu cao nhất lịch sử, phim của đạo diễn Makoto Shinkai đang tạo ra một sự kỳ vọng của khán giả về tượng vàng Oscar, từng thuộc về Spirited away năm 2002. Không đơn thuần như những anime chuyển thể từ truyện tranh dài tập, sứ mệnh của phim còn là góp phần thay đổi cách nhìn của số đông khán giả dành cho anime. Đó không chỉ là những bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em mà còn chứa đựng rất nhiều những điều ý nghĩa về văn hóa, lịch sử và cuộc sống.

Hiện Your name vẫn còn tràn trề cơ hội để tiếp tục nâng cao thành tích doanh thu bởi vào ngày 7.4 sắp tới, bộ phim sẽ chính thức được công chiếu tại Bắc Mỹ, thị trường phim ảnh lớn nhất thế giới.

Thiên Minh

Ảnh: CoMix Wave Films