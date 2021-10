10 mẫu ô tô có hàng ghế sau an toàn nhất: Xe Nhật chiếm đa số

Với những khách hàng mua ô tô sử dụng gia đình hay kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, mức độ an toàn của hàng ghế sau là một trong những tiêu chí rất đáng quan tâm. Tuy nhiên thực tế, các nhà sản xuất ô tô thường chú trọng trang bị nhiều tiện ích, an toàn cho hàng ghế trước.

Hiểu được tâm lý khách hàng, mới đây công ty chuyên khảo sát nghiên cứu thị trường - Consumer Reports vừa tiến hành cuộc đánh giá, xếp hạng cho hàng ghế sau trên 35 mẫu mã ô tô mới 2021 – 2022 để khách hàng có thể so sánh, lựa chọn.

Điểm xếp hạng an toàn cho hàng ghế sau trên các mẫu xe mới được Consumer Reports đánh giá dựa trên thiết kế phù hợp với người ngồi thuộc mọi lứa tuổi khác nhau và dựa trên kết quả của các bài kiểm tra an toàn cho trẻ em cũng như trang bị công nghệ an toàn bảo vệ cả người lớn và trẻ em.

“Ghế sau phải tính đến việc bảo vệ an toàn cho tất cả hành khách ngồi ở đó, từ trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên đến người lớn và hành khách đi chung xe ở mọi lứa tuổi. Kết quả đánh giá của chúng tôi cho thấy rằng nhiều nhà sản xuất ô tô không đặt các tính năng an toàn tương tự ở ghế sau mà chỉ tập trung vào ghế trước”. Emily Thomas - Tiến sĩ, kỹ sư an toàn ô tô tại Consumer Reports

Ví dụ, cơ cấu chống căng dây an toàn và bộ giới hạn tải trọng là hai công nghệ đã được chứng minh giúp giảm chấn thương và cứu mạng người ngồi trên xe khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, chỉ một nửa các xe 2021 được Consumer Reports có những công nghệ này ở hàng ghế trước. Thậm chí, theo dữ liệu từ SaferCar được lưu giữ bởi Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) chỉ khoảng 40% xe ô tô trang bị cho hàng ghế sau. Hơn 25% xe có túi khí rèm được thiết kế đặc biệt để bảo vệ xương chậu và thân của người ngồi phía sau. Gần 30% số xe có nhắc nhở thắt dây an toàn cho người ngồi ở hàng ghế sau.





Một trong những tiêu chí mới được Consumer Reports đưa vào đánh giá, xếp hạng lần này là những lo ngại về an toàn cụ thể chỉ dành cho hành khách ngồi ghế sau. Ví dụ, trẻ em từ 12 tuổi trở xuống phải luôn ngồi ở ghế sau, vì vậy Consumer Reports đặc biệt chú ý đến sự an toàn của trẻ em. Ngoài ra, còn có các tiêu chí để đánh giá xếp hạng như: độ vừa vặn của ghế ngồi, hệ thống chỉnh ghế, cảnh báo người ngồi sau, cơ cấu chống căng dây an toàn, bộ tựa đầu cho hàng ghế sau…

Kết quả đánh giá xếp hạng của Consumer Reports cho thấy, 10 mẫu ô tô có hàng ghế sau an toàn nhất phần lớn là xe Nhật, thuộc các thương hiệu Toyota, Nissan, Honda và Mitsubishi... Trong đó, Toyota Sienna là mẫu ô tô có hàng ghế sau an toàn nhất với 69 điểm. Bộ đôi Nissan Rogue và Nissan Pathfinder cùng xếp thứ 2 với 66 điểm. Honda Civic xếp thứ 4 khi cùng đạt được 66 điểm.

4 vị trí tiếp theo đều thuộc về các mẫu ô tô Mỹ gồm: Ford Bronco Sport, Cadillac Escalade, Ford F-150 XLT và Ford Mustang Mach-E cùng đạt được 61 điểm.