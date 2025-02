Trên hành trình ấy, ngày 1.2.2015 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chính thức được thành lập theo quyết định số 27/QĐ-EVNGENCO1 của Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Nhiệm vụ của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là quản lý, vận hành 3 nhà máy do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNGENCO1 đầu tư xây dựng tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải với tổng công suất thiết kế 3.178 MW. Cùng với đó là cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải, nơi có thể tiếp nhận tàu than trọng tải lên đến 30.000 tấn.



Các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng, Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải những ngày đầu xây dựng Đình Tuyển

Trong quá trình hình thành Trung tâm Điện lực Duyên Hải, một trong những “viên gạch” đầu tiên là dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 với công suất thiết kế 2 x 622,5 MW, do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 9.2010 và đến tháng 1.2016, hoàn thành và đi vào vận hành thương mại, hòa lưới điện quốc gia.



Tiếp nối thành công đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 với công suất thiết kế 2 x 622,5 MW, do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng tháng 12.2012, hoàn thành, đi vào vận hành thương mại vào tháng 3.2017.

Sau 10 năm thành lập, Nhiệt điện Duyên Hải đã gặt hái được những thành tựu nổi bật Đình Tuyển

Đến tháng 4.2020, dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng với công suất thiết kế 1 x 688 MW, do EVN làm chủ đầu tư, cũng được đưa vào vận hành thương mại, nâng tổng công suất thiết kế của các nhà máy do Nhiệt điện Duyên Hải quản lý vận hành lên 3.178 MW.



Tháng 2.2024, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đạt mốc sản lượng điện sản xuất 100 tỉ kWh

Sau gần 10 năm nỗ lực không ngừng, đến ngày 17.2.2024, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đạt mốc sản lượng điện sản xuất 100 tỉ kWh. Cho đến nay, con số này đã tăng lên gần 114 tỉ kWh.



Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải có thể tiếp nhận tàu than 30.000 tấn Đình Tuyển

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, nhận định, đóng góp của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vào tăng trưởng chung của tỉnh Trà Vinh ở lĩnh vực công nghiệp hằng năm là rất lớn. Cụ thể các năm qua, mỗi năm tăng từ 15 đến 20% so với cùng kỳ năm trước về giá trị sản xuất. “Điểm nhấn thứ hai là từ khi có dự án cộng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước và nguồn vốn thu hút trong dân, diện mạo của vùng Duyên Hải chuyển biến rất là rõ nét. Từ đó, đời sống của người dân được nâng lên, nhà cửa sinh hoạt kể cả các công trình văn hóa, trường học, y tế, đặc biệt là dịch vụ đã tăng đáng kể”, ông Hẳn nói.

Sự hiện diện của Trung tâm Điện lực Duyên Hải cũng đã làm thay đổi diện của huyện Duyên Hải, nay là TX.Duyên Hải, Trà Vinh. Đặc biệt là xã Dân Thành, từ một xã nghèo, xa xôi nhất của tỉnh Trà Vinh đến nay đã “thay da đổi thịt” với các công trình điện, đường, trường trạm đến công viên xanh được đầu tư xây dựng khang trang.



Sau 10 năm, tổng ngân sách mà Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đóng góp cho Trà Vinh cũng lên đến trên 10.600 tỉ đồng. Đồng thời, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động tại địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông - ngư nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ, nâng cao đời sống của người dân.

Sau 10 năm, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đóng góp cho an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 55 tỉ đồng Đình Tuyển

Đặc biệt, ý thức rõ vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, xuyên suốt 10 năm qua, Nhiệt điện Duyên Hải đã triển khai hàng loạt chương trình, hoạt động an sinh xã hội như làm đường giao thông, xây trường học, nhà tình thương, ủng hộ quỹ vì người nghèo với tổng kinh phí đóng góp hơn 55 tỉ đồng.

Có thể nói, những con số, kết quả đạt được chính là minh chứng cho những đóng góp to lớn của Nhiệt điện Duyên Hải trong việc cung cấp điện ổn định, an toàn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.