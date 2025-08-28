19 năm Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám: Đổi mới liên tục vì đôi mắt Việt

Công nghệ hiện đại vì đôi mắt người Việt

Xuyên suốt hành trình phát triển, BV Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám luôn tiên phong đổi mới và cập nhật công nghệ hiện đại nhằm mang lại chất lượng điều trị tối ưu. Trong năm 2025, bệnh viện chính thức ra mắt loạt công nghệ mang tính đột phá:

Phaco Không Dao - Bước tiến mới trong điều trị đục thủy tinh thể, giúp phẫu thuật chính xác, ít xâm lấn và phục hồi nhanh chóng hơn.

- Bước tiến mới trong điều trị đục thủy tinh thể, giúp phẫu thuật chính xác, ít xâm lấn và phục hồi nhanh chóng hơn. EYESignature™ - Công nghệ xóa cận cá nhân hóa độc quyền theo giác mạc từng người, giúp nâng cao độ an toàn và tầm nhìn rõ nét sau phẫu thuật.

- Công nghệ xóa cận cá nhân hóa độc quyền theo giác mạc từng người, giúp nâng cao độ an toàn và tầm nhìn rõ nét sau phẫu thuật. Dịch vụ kiểm soát cận thị chuyên sâu - Đáp ứng nhu cầu điều trị cho trẻ em và thanh thiếu niên trong bối cảnh tỷ lệ cận thị học đường ngày càng tăng cao.

Việc áp dụng công nghệ mới, hiện đại không chỉ đánh dấu bước ngoặt chuyên môn, mà còn phản ánh nỗ lực không ngừng của Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám trong chiến lược cá nhân hóa điều trị, giúp mỗi người bệnh được chăm sóc theo cách riêng, hiệu quả và an toàn.

Bệnh án điện tử - Bước tiến chuyển đổi số

Sự đổi mới không chỉ dừng lại ở công nghệ, mà còn được Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám triển khai trong công tác quản lý và vận hành thông qua chiến lược chuyển đổi số. Cùng thời điểm kỷ niệm 19 năm, Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám cũng triển khai bệnh án điện tử, đồng bộ hóa thông tin khám chữa bệnh, giúp quá trình lưu trữ - truy xuất - theo dõi điều trị của người bệnh trở nên liền mạch và thông minh hơn. Đây là bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện của bệnh viện, đảm bảo tính bảo mật và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hệ thống quản trị cũng đang được hiện đại hóa, từ quy trình đặt lịch, tiếp đón, thanh toán đến chăm sóc hậu phẫu - tất cả đều được số hóa, rút ngắn thời gian và tăng độ chính xác trong phục vụ.

Bộ phận Tiếp nhận hướng dẫn khách hàng đăng ký bằng Căn cước công dân

Gắn bó cộng đồng - bền bỉ phụng sự

Không chỉ chú trọng chuyên môn, Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám còn kiên trì thực hiện các chương trình CSR (trách nhiệm cộng đồng). Các hoạt động tư vấn và khám bệnh lý mắt miễn phí cho trẻ em đến người cao tuổi với sự đồng hành cùng các trường học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội địa phương được tổ chức thường xuyên, thể hiện tinh thần phụng sự bền vững.

"Suốt 19 năm, chúng tôi kiên định với một triết lý: đổi mới công nghệ là nền tảng, phụng sự cộng đồng là giá trị cốt lõi. Mỗi ca phẫu thuật thành công, mỗi chương trình khám mắt miễn phí đều là minh chứng cho cam kết của Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám trong việc nâng tầm y tế nhãn khoa và mang lại ánh sáng cho hàng triệu người", BS.CKII Tăng Hồng Châu, Giám đốc bệnh viện chia sẻ.

19 năm nhìn lại, Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám đã khẳng định vị thế không chỉ là một đơn vị y tế hiện đại, mà còn là biểu tượng của sự tận tâm và đổi mới. Với tinh thần "đổi mới công nghệ, tận tâm vì đôi mắt Việt", bệnh viện cam kết tiếp tục nỗ lực nâng tầm y tế nhãn khoa, đem lại ánh sáng cho hàng triệu người dân Việt Nam và khu vực.