2 CSGT bị tạm dừng hoạt động tuần tra 1 tuần để nghiên cứu tài liệu

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip phản ánh việc một số CSGT Công an H.Bình Giang, Hải Dương dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Nội dung clip cho rằng CSGT Công an H.Bình đã không làm đúng quy định.

Chiều 16.6, Công an H.Bình Giang cho biết, sự việc như trên xảy ra vào ngày 27.5. Khi đó, tổ công tác của Đội CSGT - TT, Công an H.Bình Giang gồm 6 cán bộ, chiến sĩ thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý theo kế hoạch tuần của lãnh đạo Công an H.Bình Giang và kế hoạch ngày của đội.

Khi tổ công tác thực hiện tuần tra, xử lý tại tuyến đường xã Vĩnh Hưng (H.Bình Giang), thượng úy Vũ Đình Triển và đại úy Cao Xuân Trưởng đi xe mô tô đặc chủng đã yêu cầu một người đàn ông đi mô tô dừng lại để kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có). Khi bị dừng xe kiểm tra, người đi ô tô cho rằng việc dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn của CSGT là không đúng quy định nên không chấp hành.





Sau đó, thượng úy Vũ Đình Triển và đại úy Cao Xuân Trưởng đã không giải thích cụ thể cho người được kiểm tra và mời người đó đi rồi sau đó lên xe mô tô về chốt kiểm soát.

Theo lãnh đạo Đội CSGT - TT Công an H.Bình Giang, khi thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề, thượng úy Vũ Đình Triển và đại úy Cao Xuân Trưởng thực hiện dừng phương tiện để kiểm tra là đúng quy định. Tuy nhiên, khi người được kiểm tra tỏ thái độ bức xúc, thượng úy Vũ Đình Triển và đại úy Cao Xuân Trưởng lại chưa giải thích rõ ràng, đầy đủ để người tham gia giao thông hiểu được các quy định.

Đội CSGT - TT Công an H.Bình Giang đã họp rút kinh nghiệm và tạm dừng hoạt động tuần tra 1 tuần đối với thượng úy Vũ Đình Triển và đại úy Cao Xuân Trưởng để nghiên cứu tài liệu nhằm nâng cao khả năng đối thoại, giải thích cho người tham gia giao thông.