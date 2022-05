2 năm hụt thu, một địa phương vẫn ‘vung tay’ chi vượt 375 tỉ đồng

Liên quan đến vụ nổ súng, chém người tại TP.Hội An (Quảng Nam), nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp sở hữu quán nhậu, các bị can đã đưa hình nhau lên Facebook rồi thách thức, hẹn “đọ sức”...