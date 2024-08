2 người Trung Quốc đột nhập khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng trộm cắp tài sản

Ngày 1.8, Công an TP.HCM đang tạm giữ Ngụy Vĩnh Điềm (39 tuổi) và Chen Dao Hong (45 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nạn nhân trong vụ việc là bà A.T (39 tuổi, ở Q.7), chủ căn nhà bị trộm đột nhập trên đường Hưng Thái (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7).

Thời gian gần đây, bà A.T đóng cửa nhà để đi du lịch ở châu Âu. Đến trưa 25.7, bà A.T được hàng xóm là bà B.T thông báo căn nhà của bà A.T có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.

Thông qua cuộc gọi điện thoại video trực tuyến, bà A.T xác định kẻ gian đã cạy tủ, trộm 3 đồng hồ Rolex, 1 chiếc lắc vàng đính kim cương, 4 nhẫn vàng đính kim cương, 210 triệu đồng, khoảng 8.000 ngoại tệ (của nhiều nước khác nhau) và 1 túi xách hàng hiệu. Ước tính tổng tài sản bị mất trộm lên đến hàng tỉ đồng.

Do không có ở Việt Nam, bà A.T ủy quyền cho bà B.T đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Công an Q.7 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét, bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc. Bước đầu, công an thu giữ nhiều dụng cụ, 3 đồng hồ Rolex, nhiều trang sức và tiền mặt trong vụ án.

Tiếp tục đấu tranh, Điềm và Hong khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các tỉnh biên giới phía Bắc. Vụ 2 người Trung Quốc trộm cắp tài sản trị giá hàng tỉ đồng ở TP.HCM đang được công an điều tra mở rộng.