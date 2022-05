2 xưởng gỗ ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.Hà Nội, khoảng 23 giờ 35 ngày 20.5, cơ quan này nhận tin báo cháy xảy ra tại xưởng gỗ trong làng nghề Tân Hội (xã Tân Hội, H.Đan Phượng, Hà Nội) đã huy động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy của Công an H.Đan Phượng, Công an H.Hoài Đức tới hiện trường chữa cháy.

Thời điểm tiếp cận hiện trường, đám cháy bùng lớn, diễn biến phức tạp và có khả năng cháy lan, lực lượng chức năng đã huy động chi viện 6 xe chữa cháy của Công an Q.Bắc Từ Liêm, Công an H.Phúc Thọ và Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (PC07, Công an TP.Hà Nội).

Đồng thời, PC07 Công an TP.Hà Nội cũng xuất 1 xe chỉ huy tới hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy.

Theo PC07 Công an TP.Hà Nội, xưởng gỗ xảy ra cháy có quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép, mái tôn. Chất cháy chủ yếu là gỗ và các sản phẩm từ gỗ nên lửa bùng nhanh, có nguy cơ cháy lan cao.

Đến khoảng 1 giờ 50 ngày 21.5, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng phun nước làm mát, dập tàn lửa đến khoảng 4 giờ 10 cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản của 2 hộ sản xuất, kinh doanh đồ gỗ bị thiêu rụi. Tổng diện tích xảy ra cháy khoảng 468 m2.

Công an H.Đan Phượng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.