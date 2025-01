Là đại học có thế mạnh trong đào tạo Công nghệ Thông tin với nhiều chuyên gia IT giỏi, Duy Tân luôn tạo dựng một môi trường học tập hiếm có để sinh viên IT thỏa sức hiện thực hóa các ý tưởng táo bạo nhất. Năng lực vượt trội của sinh viên IT Duy Tân đã được khẳng định và vươn đến đỉnh cao với những giải thưởng đặc biệt trong năm 2024, bao gồm:

• Giải Đặc biệt, giải Nhất, giải Nhì, và giải Ý tưởng Sáng tạo tại cuộc thi "ROBOG 2024" toàn quốc diễn ra vào ngày 22/9/2024 và trở thành đại diện của Việt Nam được tham dự vòng Chung kết Thế giới sẽ diễn ra vào tháng 2/2025 tại Trung Quốc. Đây là cuộc thi lập trình, phát triển công nghệ robot và Trí tuệ Nhân tạo (AI) quy mô lớn thu hút sự tham gia của sinh viên của nhiều trường đại học trên cả nước có thế mạnh về đào tạo Công nghệ Thông tin, cũng như nghiên cứu và chế tạo robot.

• Giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ "Innovation Tech Challenge 2024" do Samsung Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt triển khai vào ngày 29/8/2024. Đây là lần thứ 2, sinh viên ĐH Duy Tân giành giải cao nhất của cuộc thi, khi năm 2023, sinh viên của trường cũng đã giành cả giải Nhất và Nhì.

• Ghi dấu ấn trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, sinh viên ĐH Duy Tân đã mang về một giải Nhất khối thi Phần mềm Mã nguồn Mở tại Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 33 diễn ra ngày 13/12/2024. Sinh viên Duy Tân đã vô cùng xuất sắc khi sáng tạo ứng dụng Green Hope có áp dụng công nghệ Blockchain để minh bạch hóa giao dịch quyên góp khắc phục thiên tai, đồng thời còn sử dụng AI để phân tích video hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn.

Là nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, giúp sinh viên làm chủ các kỹ năng từ thiết kế 2D/3D, đồ họa động đến minh họa kỹ thuật số, Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, ĐH Duy Tân đã "chắp cánh" cho bao sinh viên được thỏa sức "phóng bút" tạo nên các thiết kế game vô cùng ấn tượng. Hai nữ sinh viên Duy Tân năm nay đã chinh phục cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng Thiết kế Đồ hoạ và Lập trình Game toàn quốc năm 2024" với giải Nhất và Nhì về Thiết kế Đồ họa Game. Cuộc thi do Đại sứ quán Hàn Quốc cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Hãng Hàng không Jeju Air, ĐH Quốc gia Hà Nội và nhiều đơn vị phối hợp tổ chức.

Game "The Flavors' Odyssey" đạt giải Nhất của sinh viên Ngô Thị Phương Thảo được thiết kế dựa trên cảm hứng về sự giao thoa văn hóa ẩm thực giữa Hàn Quốc và Việt Nam với trọng tâm là món Kim Chi cùng hành trình bảo vệ sự cân bằng trong thế giới ẩm thực.

Ngoài niềm đam mê cháy bỏng về thiết kế game, Phương Thảo khẳng định chính môi trường học tập vô cùng năng động của ĐH Duy Tân đã giúp bản thân phát triển được chuyên môn về Thiết kế Đồ hoạ cũng như không ngừng cố gắng để hiện thực hoá ước mơ trở thành một Digital Artist thiết kế game concept và hoạt hình trong tương lai.

Nghiên cứu khoa học vì lợi ích và sự bền vững của cộng đồng luôn được ĐH Duy Tân nhen nhóm và trao gởi đến tất cả các sinh viên ở nhiều ngành nghề. Mới đây nhất, sản phẩm "Chân giả Chủ động" của sinh viên Duy Tân đã được phát triển với mục tiêu vô cùng ý nghĩa là mang đến cho người khuyết tật Việt Nam cơ hội được tiếp cận với một sản phẩm chất lượng cao mà giá thành thấp.

Tính khả thi và ưu việt của sản phẩm đã đưa "Chân giả Chủ động" của đội FLEXILEG, ĐH Duy Tân xuất sắc vượt qua 29 đội thi đến từ các quốc gia trong khu vực ASEAN và giành giải Nhất trong Cuộc thi ASEAN Green Entrepreneurship Hackathon 2024. Cuộc thi được tổ chức bởi ĐH Universitas Islam Indonesia, Cao đẳng Bách khoa Temasek (Singapore) và P2A, với sự tài trợ của MyTRIZ nhằm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của sinh viên hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đây là cơ hội ra mắt các sản phẩm công nghệ cao và khởi nghiệp xanh trên toàn Đông Nam Á.

Với sự xuất sắc khi điều hành một doanh nghiệp trong môi trường mô phỏng ERP, đội tuyển DongRy Corporation của ĐH Duy Tân đã trở thành nhà Vô địch năm nay với chiến thắng tuyệt đối tại SAP ERPsim Student Competition 2024 - Vietnam, đồng thời chính thức giành vé đại diện Việt Nam tham dự SAP ERPsim Châu Á - Thái Bình Dương 2025.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược sắc bén và tinh thần đồng đội tuyệt vời, đội tuyển của ĐH Duy Tân đã vượt qua các đối thủ mạnh trong cả nước để giành giải Nhất, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên một đội tuyển đến từ miền Trung giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi danh giá này.

Khối ngành Kiến trúc - Xây dựng của ĐH Duy Tân luôn được ghi nhận ở vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng thế giới, tiêu biểu ở vị trí 151-200 thế giới theo QS World Rankings by Subjects 2024 bên cạnh các giải thưởng lớn của sinh viên DTU, cụ thể trong năm 2024:

• Đồ án Tốt nghiệp của sinh viên Xây dựng của ĐH Duy Tân đã giành giải Nhì - cũng là giải thưởng cao nhất năm nay được trao cho Khối Kỹ thuật - Công nghệ (không có giải Nhất) do Tổng hội Xây dựng trực tiếp chấm điểm tại Giải thưởng Loa Thành 2024. Đồ án "Khu phức hợp Bệnh viện - Căn hộ Cao cấp - Giáo dục" được thực hiện dựa trên thiết kế kiến trúc sơ bộ do Viện Quy hoạch Tp. Đà Nẵng trong giai đoạn hoàn thành quy hoạch tỷ lệ 1/500 trên khu đất lên tới 21.311 m² hoàn toàn đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn. Từ xưa đến nay, sinh viên Duy Tân đã giành hơn 20 giải thưởng Loa Thành qua các năm, trong đó có 1 giải Nhất duy nhất toàn quốc năm 2010.

• Sinh viên Duy Tân đã giành 1 giải Toàn năng, 1 giải Nhì và 4 giải Ba ở đa dạng các phần thi của Festival Sinh viên Kiến trúc Toàn quốc lần thứ XIV năm 2024.

Qua 30 năm, ĐH Duy Tân đã trở thành một cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng, cung cấp cho thị trường lao động gần 10.000 tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư tài năng.

Giải Nhất bảng "Các đề tài và giải pháp công nghệ trong chế biến" tại Chung kết Cuộc thi "Công nghệ Chế biến sau Thu hoạch" 2024 đã thuộc về sinh viên Duy Tân với sản phẩm "Trà nở hoa nghệ thuật từ Hoa súng xanhA". Đây là sản phẩm vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay khi nhu cầu sử dụng các sản phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trà thảo mộc để hỗ trợ giấc ngủ và giảm "stress" ngày càng trở nên phổ biến, nhất là ở nhóm người trẻ thường xuyên phải chịu áp lực công việc và học tập.

6 nữ sinh viên mang tinh thần gen Z ở ĐH Duy Tân đã nghiên cứu tạo ra một sản phẩm được đánh giá rất cao với quy trình sản xuất tiên tiến để khi trà nở hoa sẽ tạo nên một hình ảnh tuyệt mỹ ngay trong ấm trà, giữ trọn giá trị dinh dưỡng trong khi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong tương lai, nhóm sinh viên Duy Tân còn có ý định tiếp tục mở rộng nghiên cứu để cho ra đời các dòng sản phẩm khác từ nguyên liệu hoa súng như trà túi lọc, trà kombucha,... hay nhiều sản phẩm trà nở hoa từ các loại nguyên liệu mới lạ để tiếp tục ghi dấu ấn và chinh phục những thành tựu cao hơn trong ngành Công nghệ Thực phẩm.

Không chỉ giành giải thưởng lớn trong nước, sinh viên ĐH Duy Tân còn rất tự tin khi bước vào sân chơi có quy mô quốc tế với đa dạng các lĩnh vực ngành nghề.

Tham gia Cuộc thi Say Award "Study at Yeungnam" do ĐH Yeungnam (Hàn Quốc) tổ chức, sinh viên Đặng Thị Thúy Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Hải - K26 Khoa Tiếng Anh, Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn (LHSS) của ĐH Duy Tân đã "rinh" được 2 giải Nhất tại cuộc thi thú vị này.

Đặng Thị Thúy Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Hải là hai sinh viên của ĐH Duy Tân tham gia Chương trình Trao đổi Sinh viên Toàn cầu tại ĐH Yeungnam, Hàn Quốc. Chương trình thu hút đông đảo sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới như Hà Lan, Mexico, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,… Với sự đa dạng của sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, ĐH Yeungnam đã tổ chức cuộc thi Say Award "Study at Yeungnam" để các bạn sinh viên có thể chia sẻ những cảm nhận của bản thân khi học tập tại trường. Không những hoà nhập tốt và có những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia chương trình trao đổi, cả hai nữ sinh viên ĐH Duy Tân còn tự tin ghi dấu ấn nổi bật với giải Nhất tại cuộc thi, tạo dựng hình ảnh sinh viên Việt Nam tài năng, tự tin và bản lĩnh.