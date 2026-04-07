Bước sang năm 2026, quá trình này không chỉ dừng ở việc "làm quen" với quy định mới, mà chuyển sang giai đoạn tăng tốc - nơi những mô hình kinh doanh biết tận dụng thời cơ, chủ động chuyển đổi sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Trong bối cảnh đó, vai trò của các định chế tài chính không còn gói gọn ở việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đơn lẻ, mà trở thành bệ đỡ giúp người bán tổ chức lại cách vận hành, quản lý và phát triển kinh doanh một cách bền vững.

SACOMBANK xác định 2026 là năm của những thay đổi chiến lược rõ nét hơn đối với nhóm khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp chuyển đổi, không chỉ bằng sản phẩm, mà bằng cách tiếp cận tổng thể, dài hạn và sát với thực tế nhất của người bán.

Các chính sách thuế mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao về việc ghi nhận doanh thu, quản lý hóa đơn và dòng tiền, đặc biệt với lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít hộ kinh doanh vẫn duy trì thói quen thu chi tiền mặt, ghi chép thủ công, thiếu sự liên thông giữa bán hàng - thanh toán - chứng từ.

Khoảng trống này khiến nhiều người kinh doanh rơi vào thế bị động khi chính sách thay đổi: khó tổng hợp số liệu, mất thời gian đối soát, thậm chí đối mặt với rủi ro sai sót trong kê khai. Ở chiều ngược lại, những mô hình đã sớm hình thành dữ liệu giao dịch điện tử lại có lợi thế rõ rệt trong việc kiểm soát dòng tiền, đánh giá hiệu quả kinh doanh và tiếp cận các nguồn lực tài chính chính thức.

Thanh toán không tiền mặt, vì thế, không còn đơn thuần là phương thức thu tiền thuận tiện cho người mua, mà đang trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống quản lý kinh doanh hiện đại - nơi mỗi giao dịch đều để lại dữ liệu, mỗi dòng tiền đều có thể truy vết và phân tích.

Với đa số hộ kinh doanh và doanh nghiệp SMEs, chuyển đổi không thể diễn ra đồng loạt hay trong một sớm một chiều. Nỗi lo về chi phí đầu tư công nghệ và sự phức tạp trong vận hành thường khiến những người chủ lâu năm e ngại.

Thay vì áp dụng một mô hình chung, SACOMBANK lựa chọn cách tiếp cận theo lộ trình: hạ thấp rào cản ban đầu, cho phép người bán bắt đầu từ những giải pháp đơn giản nhất, sau đó mở rộng và tối ưu dần theo quy mô kinh doanh. Mục tiêu xuyên suốt là giúp dữ liệu giao dịch được hình thành một cách tự nhiên, rõ ràng, phù hợp với nhịp vận hành thực tế, từ đó hỗ trợ người kinh doanh chủ động thích ứng với yêu cầu minh bạch hóa doanh thu.

Đây cũng là triết lý xuyên suốt trong chiến lược phát triển hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp chuyển đổi của SACOMBANK trong giai đoạn 2025-2026.

Với những mô hình kinh doanh quy mô rất nhỏ - từ bán hàng lưu động, quán ăn vỉa hè đến các dịch vụ cá nhân - chi phí và sự phức tạp luôn là yếu tố quyết định khả năng chuyển đổi.

Các giải pháp như VietQR hay loa thanh toán SACOMBANK được thiết kế để giải quyết đúng "điểm nghẽn" này: không cần đầu tư thiết bị phức tạp, triển khai nhanh, dễ sử dụng nhưng vẫn giúp ghi nhận giao dịch điện tử theo thời gian thực. Người bán không phải thay đổi toàn bộ cách làm ngay lập tức, song vẫn từng bước hình thành thói quen thanh toán số và dữ liệu doanh thu minh bạch.

Khi quy mô kinh doanh dần ổn định và doanh thu tiệm cận ngưỡng 3 tỷ đồng/năm, bài toán không chỉ là thu tiền nhanh mà còn là xoay vòng vốn linh hoạt, quản lý dòng tiền bài bản và tạo nền tảng dữ liệu minh bạch để sẵn sàng mở rộng. Gói giải pháp "Kinh Doanh Tài Lộc" của SACOMBANK được thiết kế như một cấu phần vận hành trọn gói dành riêng cho nhóm hộ kinh doanh này. Trọng tâm là tài khoản thấu chi (tín chấp/thế chấp) giúp bổ sung nguồn vốn kịp thời ngay trên tài khoản thanh toán khi phát sinh nhu cầu nhập hàng, xoay vòng vốn ngắn hạn; đi kèm thẻ thanh toán, thẻ tín dụng với hạn mức linh hoạt theo doanh số thực tế và ứng dụng ngân hàng số hỗ trợ quản lý giao dịch mọi lúc.

Song song đó là hệ thống chấp nhận thanh toán QR/POS, loa thanh toán, phần mềm quản lý bán hàng và các giải pháp vay sản xuất kinh doanh, bảo hiểm… được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái. Nhờ vậy, hộ kinh doanh có thể kết nối bán hàng - thu tiền - quản lý dòng tiền - tiếp cận vốn trong một quy trình liền mạch, giảm áp lực vốn lưu động, hạn chế rủi ro sai sót và từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững vàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Với các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, SACOMBANK tập trung vào việc bảo đảm tính liên tục của dòng vốn và vận hành. Từ miễn phí dịch vụ tài khoản trong năm đầu, tài trợ bộ giải pháp phần mềm quản lý, đến việc tiếp tục cấp tín dụng dựa trên lịch sử hoạt động trước chuyển đổi, tất cả nhằm giúp doanh nghiệp không bị "đứt gãy" trong giai đoạn bản lề.

Cách tiếp cận này cho thấy ngân hàng không nhìn chuyển đổi như một mốc hành chính, mà là một quá trình cần được nuôi dưỡng để tạo ra tăng trưởng dài hạn.

Song song với sản phẩm, SACOMBANK đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác công nghệ như MISA, KiotViet, VNPAY, Tingee, .... để kết nối thanh toán với phần mềm bán hàng, kế toán và hóa đơn. Hệ sinh thái mở này cho phép người kinh doanh lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với mô hình của mình, thay vì bị bó buộc trong một nền tảng khép kín.

Quan trọng hơn, phía sau hệ sinh thái công nghệ là đội ngũ cán bộ nhân viên SACOMBANK - những người trực tiếp đến từng cửa hàng, từng khu phố, tham gia các hội thảo chuyên đề cùng cơ quan Thuế các tỉnh, thành để tư vấn, hướng dẫn và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong suốt quá trình chuyển đổi. Sự hiện diện này giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính sách, công nghệ và đời sống kinh doanh thực tế.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, giai đoạn 2025-2026 không đơn thuần là câu chuyện thích ứng với các thay đổi về chính sách, mà đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cấu trúc của khu vực kinh doanh nhỏ - nơi ranh giới giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp ngày càng thu hẹp. Trong tiến trình đó, ngân hàng không thể chỉ đóng vai trò cung ứng các dịch vụ tài chính riêng lẻ, mà cần tham gia sâu hơn vàohệ sinh thái vận hành của người kinh doanh.

Với SACOMBANK, đồng hành không chỉ được đo bằng số lượng điểm chấp nhận thanh toán hay gói ưu đãi triển khai trong ngắn hạn, mà bằng khả năng hỗ trợ người bán xây dựng nền tảng quản trị bền vững: từ dữ liệu giao dịch minh bạch, dòng tiền thông suốt đến khả năng tiếp cận vốn và mở rộng quy mô khi thời cơ đến.

Khi môi trường kinh doanh biến đổi nhanh, lợi thế dài hạn không thuộc về những mô hình tăng trưởng nóng, mà thuộc về những đơn vị đủ bản lĩnh để tổ chức lại chính mình. Trong tiến trình đó, SACOMBANK lựa chọn đứng ở vị trí của một đối tác phát triển dài hạn - sẵn sàng đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp từ những thay đổi nhỏ nhất trong vận hành, để cùng kiến tạo những bước tiến lớn hơn, bền vững hơn trong tương lai.