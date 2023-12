Xin ghi lại những câu chuyện và không khí qua đường truyền họp giao ban online của tòa soạn trong thời gian ấy, càng thêm yêu quý thiên chức và thấu rõ trách nhiệm của những người làm báo. Bây giờ đọc lại, tôi vẫn ngỡ ngàng về những ngày cả tòa soạn đã "phả" hơi thở sôi động thông tin trên Thanh Niên điện tử, khi ngoài kia không khí trầm lắng xen lẫn gấp rút đau thương!

Tầm những ngày nửa cuối tháng 8.2021, Ban Biên tập Báo Thanh Niên sau khi cân nhắc, thông báo tạm đình chỉ báo in. "Lệnh" từ "tổng hành dinh" truyền đạt xuống các phòng ban và văn phòng đại diện trên cả nước, là tạm thời không in báo kể từ ngày thứ hai (23.8.2021). Điều này xảy ra, theo Ban Biên tập bởi nhiều lẽ: Thứ nhất, là việc in ấn diễn ra khó khăn, anh em nhà in Thanh Niên rất khó tụ tập làm việc; thứ hai, là việc vận chuyển báo tại các thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ bị "tắc nghẽn", đi lại rất nhiêu khê và ảnh hưởng đến bối cảnh chung; thứ ba là nhiều đại lý phát hành báo đóng cửa, nhân viên phát hành và cộng tác viên giao báo không thể đi ra đường để đưa báo đến mọi nhà; thứ tư là việc tập trung làm việc với một dây chuyền báo in của tòa soạn sẽ khiến cho cán bộ, phóng viên không an toàn, dễ bị lây nhiễm…

Ngã sáu Gò Vấp vắng lặng trong đêm tháng 8.2021. T.T.B

Biên bản cuộc họp giao ban thứ hai ngày 23.8.2021 tôi ghi lại còn lưu, nêu vắn tắt: "Văn phòng báo cáo trong cuộc họp, tòa soạn có thêm 4 ca F0, cộng với tuần trước, là 17 ca. Phía công an cấp 80 thẻ ra đường cho cán bộ, PV, BTV từ ngày 23.8 đến 6.9. Tiêm vaccine: tiếp tục liên hệ đợt 2".

Tổng biên tập Nguyễn Quang Thông nói: "Tạm thời ngưng phát hành báo in là một động thái quyết liệt, để giữ an toàn, sau khi Ban Biên tập cân nhắc rất kỹ". Bởi trước đó, một tài xế lái xe của nhà in nhiễm Covid-19 không may ra đi vào ngày 15.8 ở bệnh viện trong niềm tiếc thương của cả tòa soạn. Rưng rưng tâm sự về mất mát ấy, rồi sau đó Phó tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh:

Vậy là, kể từ hôm ấy, Thanh Niên Online (TNO) "vận hết công lực" để chuyển tải tất tần tật những diễn tiến trăm bề giữa một mùa dịch đau thương, khốc liệt. Ngày và đêm, mưa hay nắng. Cái đường truyền công nghệ thông suốt 24/24 đã gửi lên đó những tin bài của phóng viên khắp mọi miền, nóng hổi tính thời sự mùa dịch. Trong những ngày ấy, tôi đã nghĩ rằng các biến chuyển của một trận đại dịch lịch sử, từ chỉ đạo quyết liệt phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, từ các gia đình khu xóm quận huyện, vùng xanh vùng đỏ, các khu cách ly tập trung, các bệnh viện… đã được phản ánh toàn diện trên mặt trận truyền thông online, trong đó Thanh Niên điện tử, với vai trò và chức trách của mình, đã góp một phần không hề nhỏ.

Với những gì ghi lại những ngày ấy, do bởi lợi thế, tính năng của mình, đó là nhanh nhạy chính xác, Thanh Niên điện tử đã đi vào những vấn đề trọng tâm của đời sống mùa dịch. Vừa điểm vừa diện, vừa mang tính định hướng vừa hết sức dung hòa. Một trận đại dịch vô tiền khoáng hậu như vậy, trong bối cảnh làm báo do tình hình bó buộc, đôi khi khó thể trực diện, ai dám nói rằng không có những tin bài phản ánh lệch lạc đi đôi chút. Vậy nên cần trực chiến, đọc kỹ, nếu có vấn đề gì thì cần được điều chỉnh ngay. Vậy là 14 cuộc họp giao ban đầu tuần (kể cả họp đột xuất) trong 3 tháng ấy (từ thứ hai ngày 19.7 đến giữa tháng 10.2021), may mắn là người trong cuộc tham dự, tôi đã ghi lại chi tiết không khí hết sức khẩn trương mà bình tĩnh, công tâm mà ấm áp. Để rồi bây giờ đọc lại, thấy dạt dào cảm xúc!

Chẳng hạn, như cuộc họp được triệu tập đột xuất ngày thứ năm (26.8.2021), Ban Biên tập đã chỉ đạo: "Tổng lực cho TNO. Kiên quyết mạnh mẽ tổ chức báo điện tử phong phú, kịp thời, nhanh nhạy nhưng phải đáp ứng nhu cầu thực tiễn". Và một kế hoạch chi tiết vạch ra: "Phân công theo khung giờ 6-12 giờ đêm (người trực xử lý, biên tập, xuất bản). Phải có các bài chuyên môn có chiều sâu, chặt chẽ gọn ghẽ, tinh túy nhất, phù hợp với tính chất báo điện tử. Chú ý tít tựa và lỗi chính tả, hình ảnh, infographic… Đặc biệt lưu ý, tương tác với mạng xã hội và bạn đọc. Tập trung toàn lực kêu gọi và vận động chương trình Triệu túi an sinh của Trung ương Đoàn". Đặc biệt, trong biên bản ghi hôm ấy, tôi đã "nốt" lại mấy vấn đề mà Phó tổng biên tập Hải Thành, phụ trách nội dung chỉ đạo 3 tuyến bài chủ đạo cần thực hiện hôm nay: "Lãnh đạo Chính phủ làm việc với TP.HCM và các tỉnh miền Nam; Xét nghiệm rộng phát hiện ra nhiều ca F0, làm sao? Tiêm mũi 2 vacinne, khi nào?..."

Người dân vùng cách ly y tế mùa dịch Covid-19 ở TP.HCM thay nhau ra đầu hẻm nhận quà hỗ trợ. T.T.B

Chốt tự quản “bảo vệ vùng xanh” tháng 7.2021 ở P.8, Q.Gò Vấp. T.T.B

Hay như cuộc họp sáng thứ hai ngày 30.8.2021, khi lần giở đến biên bản, trong tôi dào lên một trạng thái khó nói nên lời. Đó là báo cáo của Phòng Hành chính - Quản trị, tôi ghi lại những dòng như sau: "Kim Lắm, Kim Điệp, Thu Ngân, Văn Nhớ và Xinh: khỏe; anh Gia Tài hơi mệt xin bệnh viện trả về nhà, thở ô xy tại nhà; Thụy Miên hơi mệt; anh Diệp Đức Minh trở nặng; chị Lê Thị Phương đang cách ly BV dã chiến 11. Về giấy đi đường: ổn. Tình hình tiêm vắc xin mũi 2: 150 người, ngày tiêm 10.9". Biên bản ngày 13.9.2021: "Dịch bệnh: Xuất hiện thêm 2 F0 ( PV Như Lịch, Duy Phúc), tổng cộng đến nay có 24 trường hợp F0". Họp giao ban thứ hai ngày 20.9.2021: "26 ca F0, có ca đã tiêm 2 mũi, test vẫn dương tính. Thăm hỏi: Chồng PV Như Lịch cấp cứu tại BV Trưng Vương".

Người dân TP. HCM xếp hàng test Covid-19 tại một điểm trường học. T.T.B

Người dân tập trung tiêm vacinne trong tháng 8.2021. T.T.B

Quả thật, những dòng báo cáo tình trạng sức khỏe từng người của mùa dịch 3 năm trước, kể cả với người nhà của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong mỗi đầu cuộc họp, và những công việc triển khai sau đó cho Thanh Niên điện tử, hình dung sẽ thấy một cuộc chiến đấu rất căng thẳng, bền bỉ. Mà đó chỉ là những "lát cắt" rất nhỏ và sâu trong nhiều sự kiện diễn ra trong từng giây từng phút, nơi này nơi nọ!

Như phần cuối của cuộc họp giao ban ngày 30.8.2021, Ban Biên tập nhắc: "Chấm nhuận bút TNO đúng đợt, kịp thời để anh em chi dùng". Lúc này, nhuận bút là rau là cá là gừng là sả là gạo cơm mắm muối. Hoặc trước đó, tại cuộc họp thứ hai, ngày 26.7.2021, Tổng biên tập đã nói: "Tình hình TP.HCM rất cần được chia sẻ. Cố gắng tạo cảm xúc ấm áp trên mặt báo", hay một câu tại cuộc họp giao ban ngày 9.8.2021, Ban Biên tập đã nhắc và giao cho các bộ phận liên quan: "Phải tổ chức chia tay về hưu cho 2 anh đến tuổi hưu trong tháng 9.2021, dù chỉ qua online nhưng phải làm ấm áp, trọng thị", rồi thông báo: "Lãnh đạo TP.HCM điện thoại cảm ơn loạt bài Taxi chở F0 đăng trên TNO"…

…Để rồi sau 24 ngày, ngày 16.9.2021 tờ báo in Thanh Niên trở lại song hành, hiện diện trên sạp báo và trên tay bạn đọc, ngoài những tin tức thời sự kinh tế - xã hội, với khởi sự đầu tiên ở trang nhất, là một chương trình nhân ái mà tất cả tòa soạn đồng tâm khởi xướng: chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, đã tạo ra sức lan tỏa to lớn, bảo trợ cưu mang giúp đỡ cho các cháu không may mồ côi trong trận đại dịch lịch sử 2021!

Hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP. Thủ Đức tháng 6.2021. KHẢ HÒA

Và bây giờ khi ngồi trước máy tính, những đoạn trong biên bản họp giao ban như cuốn phim quay chậm, trải ra trước mắt tôi. Những trọng trách của 24 ngày "độc hành" gánh gồng của Thanh Niên điện tử, nhờ có lãnh đạo tòa soạn định hướng, có bạn bè đồng nghiệp xông xáo năng nổ và bản thân tôi cùng chung sức viết bài, biên tập, xuất bản… đã khiến trong tôi bừng lên một niềm tin rằng, suốt 20 năm qua và sau này nữa, báo điện tử là một trong những ấn phẩm sẽ còn tiến xa hơn trên nền tảng tôn chỉ của Báo Thanh Niên nói chung, sẽ luôn đằm sâu, giữ vững được niềm tin yêu trong lòng bạn đọc!