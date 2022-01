25.000 gia đình sạch khuẩn sum vầy: Bình an không chỉ riêng dịp tết!

Hình ảnh “Tàu về nhà” thiêng liêng ngoài đời thực

Hình ảnh những chuyến tàu vốn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt và trong MV “Tàu về nhà” - sản phẩm âm nhạc của Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Bùi Công Nam và Lifebuoy trong dịp tết Nhâm Dần này - lại càng chất chứa nhiều tâm tư gấp bội. Đó là tiếng lòng của nhiều con người, là điểm giao, là tấm gương phản ánh chân thực những ước mong sum vầy, nhất là sau một năm đại dịch nhiều cách trở. Đó là giấc mơ được bế bồng con nhỏ của người cha đi làm xa nhà; là giấc mơ được ôm lấy con của người mẹ chống dịch cách hàng nghìn cây số; là giấc mơ được cầm lấy đôi bàn tay của người thân, chứ không chỉ hỏi thăm qua vài dòng tin nhắn.

“Tết xưa dọn cỗ linh đình, mong cầu tiền tài đến nhanh.

Tết nay chỉ ước mong là bình an, sạch khuẩn, bước vô nhà”.

Như hai câu hát trong MV “Tàu về nhà”, Phúc - Lộc năm mới chẳng còn là tiền tài hay vật chất, những chuyến tàu năm nay cũng chẳng lỉnh kỉnh đồ đạc hay quà cáp mà lại mang ý nghĩa giản đơn và thiêng liêng hơn: đó là biến Phúc - Lộc của sạch khuẩn và những khát khao sum vầy thành hiện thực. Và chuyến tàu diệu kỳ ấy đã từ màn hình chạy ra ngoài đời thực, lăn bánh hối hả trên đường ray, trở thành Đoàn tàu Phúc - Lộc của Lifebuoy hiện thực hóa ước mong trở về bình an của nhiều hoàn cảnh, gia đình khó khăn.

Hành trình “Mang Phúc sạch khuẩn, Lộc sum vầy đến với 25.000 gia đình Việt Nam”

Với hỗ trợ từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chuyến tàu SE Bắc - Nam do Lifebuoy triển khai đã khởi hành từ ga Sài Gòn vào ngày 21.1.2022, rút ngắn hành trình mang Phúc sạch khuẩn - Lộc sum vầy đến với 25.000 gia đình Việt Nam.

Những người mẹ dẫu sự vất vả mưu sinh của một năm còn vương lại trên gương mặt, nhưng đôi mắt đã lấp lánh niềm vui khi nghĩ đến cảnh chào đón của con thơ. Những người con xa nhà bươn chải vất vả cả năm, nay lên tàu mang theo nhiều hành lý, là quà cho bố mẹ, cho đứa em nhỏ háo hức chờ trước cửa, và hạnh phúc vì được trở về nhà cũng là quà cho chính mình. Những khoảnh khắc, câu chuyện trên sân ga ngày tàu lăn bánh chính là những mảnh ghép quan trọng trong bức tranh về một cái tết sum vầy bình an, sạch khuẩn.





Ngày đoàn tàu Phúc - Lộc của Lifebuoy khởi hành, gia đình nhỏ của ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng có mặt để tặng quà, thăm hỏi bà con trước khi họ về sum vầy cùng gia đình. Những món quà nhỏ nhưng đậm nghĩa tình, khiến chuyến tàu trở về của mỗi gia đình càng thêm ấm áp, yêu thương.

Hành trình “mang phúc sạch khuẩn, lộc sum vầy” của Lifebuoy, tết này còn lan rộng trên những “Chuyến xe mùa xuân” đưa người dân về các tỉnh miền Trung trong hoạt động phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM.

Nghệ sĩ Huỳnh Lập, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, nhạc sĩ Bùi Công Nam cũng đồng hành trên những chuyến xe về Đồng bằng sông Cửu Long, Tây nguyên và miền Trung để các gia đình khắp mọi miền tổ quốc đều có cơ hội đón cái tết đoàn viên yêu thương.

Hàng trăm nghìn phần quà sạch khuẩn cũng đã được trao tặng cho người dân nhờ sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, để hành trình “mang phúc sạch khuẩn, lộc sum vầy” của Lifebuoy không dừng lại ở con số 25.000 gia đình mà sẽ tiếp tục lan rộng hơn nữa.

Những đoàn tàu vào ga, những chuyến xe tới bến, những người con xa xứ về nhà, những thông điệp về sự bình an, sạch khuẩn để những khoảnh khắc sum vầy trọn vẹn của Lifebuoy sẽ tiếp tục được lan tỏa. Những cái nắm tay, ôm hôn sẽ càng an tâm, khỏe mạnh hơn khi mọi người cùng giữ gìn sạch khuẩn. Chỉ cần ai ai cũng ý thức bảo vệ bản thân và những người xung quanh như thế, những yêu thương sẽ được sẻ chia trong an toàn mọi nơi, mọi lúc chứ không chỉ dịp tết này. Hành trình “mang phúc sạch khuẩn - lộc sum vầy” của Lifebuoy sẽ vì vậy mà càng thêm nhiệm màu “vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”!