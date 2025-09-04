Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, sáng 19.8 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng lúc thực hiện nghi thức khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỉ đồng. Đây là những con số chưa từng có về cả số dự án cũng như tổng vốn đầu tư được khánh thành, khởi công tại cùng thời điểm.
Song đó chưa phải là những con số ấn tượng duy nhất. Trong số 250 dự án, công trình, có 89 công trình được chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng và 161 dự án được khởi công xây dựng; gồm 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 nhóm B và 41 nhóm C.
Tổng mức đầu tư khổng lồ 1,28 triệu tỉ đồng phản ánh sự ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021-2025, coi đây là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng.
Đặc biệt, cơ cấu vốn đầu tư cho thấy sự thành công trong việc huy động các nguồn lực xã hội. Vốn nhà nước chiếm khoảng 37% (478.000 tỉ đồng cho 129 dự án), trong khi 63% còn lại (802.000 tỉ đồng cho 121 dự án) đến từ các nguồn vốn khác, chủ yếu là khu vực tư nhân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phát biểu tại buổi lễ đã nhấn mạnh, điều này thể hiện đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó "vốn Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội". Trong đó, có 5 dự án FDI với tổng vốn 54.000 tỉ đồng, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam.
Theo Thủ tướng, 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân.
Trong đó có 89 dự án, công trình được khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỉ đồng, với nhiều dự án quan trọng như: Hoàn thành, thông xe 208 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước đưa vào khai thác gần 2.500 km; cầu Rạch Miễu 2; Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng; Hoà Bình mở rộng; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô 1.000 giường; trụ sở Bộ Công an, trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina…
Song song đó, 161 dự án, công trình được khởi công mới với quy mô đầu tư khoảng hơn 1 triệu tỉ đồng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương như: Cầu Ngọc Hồi kết nối TP.Hà Nội với Hưng Yên, mở rộng cao tốc Long Thành - TP.HCM, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai; Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Viettel; Trung tâm Công nghệ sinh học Bộ Công an; các công trình hạ tầng công nghiệp; các dự án khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng…
Số dự án và dòng vốn 1,28 triệu tỉ đồng cũng được phân bổ toàn diện, trải rộng trên mọi lĩnh vực huyết mạch: Từ hạ tầng giao thông (59 dự án), công nghiệp (57 dự án), dân dụng - đô thị (44 dự án), hạ tầng kỹ thuật (36 dự án) cho đến các lĩnh vực an sinh xã hội thiết yếu như nhà ở xã hội (22 dự án), y tế (10 dự án) và giáo dục (12 dự án)…
Những con số này đã cho thấy rõ sự ưu tiên đặc biệt dành cho hạ tầng giao thông với 59 dự án (34 dự án khởi công, 25 dự án khánh thành), bao gồm hàng loạt tuyến đường liên kết, đường tránh, cao tốc, vành đai, ven biển; các công trình cầu vượt sông, vượt biển; hầm chui; cảng hàng không và cảng biển... Đây chính là bước đi mang tầm nhìn chiến lược, bởi giao thông luôn được xem là "mạch máu" của nền kinh tế. Khi hạ tầng giao thông “đi trước mở đường”, sẽ kéo theo sự phát triển của công nghiệp, đô thị, dịch vụ và cải thiện trực tiếp đời sống người dân.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng, việc khánh thành, khởi công đồng loạt 250 dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - 'kỷ nguyên vươn mình của dân tộc', góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. “Các công trình không chỉ là biểu tượng của sự phát triển, mà còn là lời cam kết về tương lai. Với tinh thần thi đua yêu nước, chúng ta hãy cùng nhau đặt thêm những viên gạch vững chắc vào nền móng tạo dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh trong giai đoạn tới", ông Minh nhấn mạnh.
