Tác giả: ĐÌNH TUYỂN - LÊ HIỆP
Đồ họa: PHÒNG CÔNG NGHỆ

250 dự án với tổng vốn 1,28 triệu tỉ đồng vừa đồng loạt khởi công, khánh thành sẽ tạo bước đà vững chắc về hạ tầng cho 34 tỉnh, thành trên cả nước.

TP.HCM
Toàn bộ: 21 Khánh thành: 9 Khởi công: 12
Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn Quận 8

Chủ đầu tư/cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM

Loại hình: Nông nghiệp và PTNN

Tóm tắt quy mô: Xây dựng khoảng 4,3km kè phía bờ Bắc Kênh Đôi kết hợp nạo vét 1 phần lòng sông; Mở rộng đường giao thông dọc bờ Bắc kênh Đôi theo quy hoạch 20m; Xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài theo quy hoạch 16m; Xây dựng mới cầu Hiệp Ân 2; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến - Xây dựng 01 bến thủy nội địa dọc kè bờ Bắc Kênh Đôi - Cấp công trình: III, Nhóm A.

Nhà ở xã hội tại số 04 Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư/cơ quan chủ quản:Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Loại hình: Nhà ở xã hội

Tóm tắt quy mô: Xây dựng mới 03 khối chung cư ( khối B1, khối B2, khối B3) cao 20 tầng + tầng tum thang, tổng số 864 căn hộ. Chiều cao tối đa công trình: 74,7m.

    Đột phá hạ tầng chiến lược quốc gia

    Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, sáng 19.8 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng lúc thực hiện nghi thức khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỉ đồng. Đây là những con số chưa từng có về cả số dự án cũng như tổng vốn đầu tư được khánh thành, khởi công tại cùng thời điểm.

    Song đó chưa phải là những con số ấn tượng duy nhất. Trong số 250 dự án, công trình, có 89 công trình được chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng và 161 dự án được khởi công xây dựng; gồm 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 nhóm B và 41 nhóm C.

    Tổng mức đầu tư khổng lồ 1,28 triệu tỉ đồng phản ánh sự ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021-2025, coi đây là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng.

    Đặc biệt, cơ cấu vốn đầu tư cho thấy sự thành công trong việc huy động các nguồn lực xã hội. Vốn nhà nước chiếm khoảng 37% (478.000 tỉ đồng cho 129 dự án), trong khi 63% còn lại (802.000 tỉ đồng cho 121 dự án) đến từ các nguồn vốn khác, chủ yếu là khu vực tư nhân.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phát biểu tại buổi lễ đã nhấn mạnh, điều này thể hiện đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó "vốn Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội". Trong đó, có 5 dự án FDI với tổng vốn 54.000 tỉ đồng, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam.

    Theo Thủ tướng, 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân.

    Trong đó có 89 dự án, công trình được khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỉ đồng, với nhiều dự án quan trọng như: Hoàn thành, thông xe 208 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước đưa vào khai thác gần 2.500 km; cầu Rạch Miễu 2; Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng; Hoà Bình mở rộng; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô 1.000 giường; trụ sở Bộ Công an, trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina…

    Song song đó, 161 dự án, công trình được khởi công mới với quy mô đầu tư khoảng hơn 1 triệu tỉ đồng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương như: Cầu Ngọc Hồi kết nối TP.Hà Nội với Hưng Yên, mở rộng cao tốc Long Thành - TP.HCM, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai; Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Viettel; Trung tâm Công nghệ sinh học Bộ Công an; các công trình hạ tầng công nghiệp; các dự án khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng…

    Số dự án và dòng vốn 1,28 triệu tỉ đồng cũng được phân bổ toàn diện, trải rộng trên mọi lĩnh vực huyết mạch: Từ hạ tầng giao thông (59 dự án), công nghiệp (57 dự án), dân dụng - đô thị (44 dự án), hạ tầng kỹ thuật (36 dự án) cho đến các lĩnh vực an sinh xã hội thiết yếu như nhà ở xã hội (22 dự án), y tế (10 dự án) và giáo dục (12 dự án)…

    Những con số này đã cho thấy rõ sự ưu tiên đặc biệt dành cho hạ tầng giao thông với 59 dự án (34 dự án khởi công, 25 dự án khánh thành), bao gồm hàng loạt tuyến đường liên kết, đường tránh, cao tốc, vành đai, ven biển; các công trình cầu vượt sông, vượt biển; hầm chui; cảng hàng không và cảng biển... Đây chính là bước đi mang tầm nhìn chiến lược, bởi giao thông luôn được xem là "mạch máu" của nền kinh tế. Khi hạ tầng giao thông “đi trước mở đường”, sẽ kéo theo sự phát triển của công nghiệp, đô thị, dịch vụ và cải thiện trực tiếp đời sống người dân.

    Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng, việc khánh thành, khởi công đồng loạt 250 dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - 'kỷ nguyên vươn mình của dân tộc', góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. “Các công trình không chỉ là biểu tượng của sự phát triển, mà còn là lời cam kết về tương lai. Với tinh thần thi đua yêu nước, chúng ta hãy cùng nhau đặt thêm những viên gạch vững chắc vào nền móng tạo dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh trong giai đoạn tới", ông Minh nhấn mạnh.

    Những dự án "xoay chuyển tình thế"

    Một điểm nhấn đặc biệt khác là 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công, cung cấp hàng chục ngàn căn hộ cho người thu nhập thấp. Cùng với đó, phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 334.000 căn được hoàn thành đã trở thành một “công trình quốc gia đặc biệt”, về đích sớm hơn 5 năm so với mục tiêu, thể hiện đúng tinh thần “công trình của ý Đảng, lòng dân”, giúp cả nước cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát.

    Nhiều công trình còn mang tầm vóc biểu tượng, góp phần định hình lại không gian phát triển của các vùng miền. Tại miền Bắc, nổi bật là khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) - công trình quy mô 90 ha với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng. Dự án này đã hoàn thành ngoạn mục chỉ trong 10 tháng so với kế hoạch 2 năm, được định vị trở thành tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia hứa hẹn là không gian góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam.

    Cũng tại thủ đô, dự án Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển (R&D) Viettel tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã được khởi công với vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân công nghệ quốc gia, làm chủ các công nghệ lõi từ quân sự đến dân sự. Về quân sự, trung tâm sẽ tập trung làm chủ công nghệ chế tạo vũ khí chiến lược, phương tiện bay không người lái (UAV), vệ tinh viễn thám, radar... nhằm hiện đại hóa quân đội và nâng cao năng lực quốc phòng.

    Về dân sự và kinh tế, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ lõi như Dữ liệu lớn (Big Data), Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây để phát triển các thiết bị, phần mềm và dịch vụ công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường và xu thế thế giới.

    Dự kiến, khi đi vào hoạt động, trung tâm dự kiến thu hút 2.500 nhân sự chất lượng cao, trở thành một điểm đến cho các nhà khoa học và là nơi để trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới.

    Sân bay quốc tế Gia Bình ở Bắc Ninh do Bộ Công an làm chủ đầu tư đã được khởi công trên diện tích gần 2.000 ha, hứa hẹn trở thành sân bay lớn nhất miền Bắc và chỉ đứng sau sân bay Long Thành trên cả nước. Dự án cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, sân bay sẽ có công suất phục vụ khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050 phục vụ 50 triệu hành khách mỗi năm và lọt vào top 10 sân bay đẹp nhất thế giới vào năm 2037.

    Việc khởi công dự án sân bay quốc tế Gia Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh và các tỉnh lân cận trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước. Về vận tải hàng không, sân bay Gia Bình được thiết kế để san sẻ gánh nặng và tái phân bổ lưu lượng với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, vốn đang đối mặt với nguy cơ quá tải.

    Bên cạnh đó, với vai trò là sân bay lưỡng dụng, Gia Bình sẽ là nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, góp phần củng cố sức mạnh phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh quốc gia. Dự án dự kiến sẽ đưa vào khai thác giai đoạn đầu vào cuối năm 2026 để kịp thời phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

    Ở miền Trung, siêu dự án Da Nang Downtown của Sun Group với tổng mức đầu tư gần 79.790 tỉ đồng hứa hẹn sẽ là một tổ hợp vui chơi giải trí, thương mại cao cấp, nổi bật với tòa tháp 69 tầng cao 408m – cao nhất miền Trung. Việc thông xe hai tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ và Hòa Liên - Túy Loan cũng góp phần hoàn thiện dần mạng lưới cao tốc Bắc - Nam huyết mạch. Nhiều khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam cũng đã được khởi công ở Đà Nẵng, TP.Huế không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân bị ảnh hưởng mà còn tạo nên diện mạo đô thị mới, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

    Ở miền Nam, cùng với việc thông xe cầu Nhơn Trạch nối Đồng Nai và TP.HCM, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 - 10 làn xe cũng được xúc tiến. Sự kết hợp của hai dự án trọng điểm này sẽ giúp kết nối TP.HCM và Đồng Nai nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí logistics, tạo động lực phát triển cho cả vùng kinh tế, đồng thời giải quyết áp lực giao thông ngày càng tăng, nhất là khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

    Tại TP.HCM, Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) chính thức khánh thành, đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM. Saigon Marina IFC nằm ở khu vực Ba Son, vị trí được đánh giá là chiến lược, khi vừa nằm sát bờ sông Sài Gòn, vừa tiếp giáp các trục giao thương trọng điểm như đại lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ và kết nối nhanh đến các khu hành chính, kinh doanh trung tâm.

    Tòa tháp Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với đầy đủ không gian văn phòng hạng A; trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn LEED Gold với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, trong đó hơn 30% diện tích được quy hoạch dành cho không gian xanh.

    Theo Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM là định hướng dài hạn, nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến của dòng vốn và hoạt động tài chính khu vực. Saigon Marina IFC chính là công trình đầu tiên mở đầu cho hành trình này, cung cấp hạ tầng tiêu chuẩn cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu.

    Về miền Tây, cầu Rạch Miễu 2, một công trình tiêu biểu do chính các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công đã vượt tiến độ 4 tháng, chính thức thông xe phục vụ nhân dân. Công trình cầu dài khoảng 17,6 km, trong đó cầu chính vượt sông Tiền (nối Vĩnh Long – Đồng Tháp) sẽ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm trên cầu Rạch Miễu hiện hữu; đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng ĐBSCL, rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.

    Ở vùng đất cực Nam Tổ quốc, Bộ Quốc phòng cũng đồng loạt khởi công một tổ hợp dự án mang tính chiến lược, bao gồm cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài 90 km, cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài gần 18 km (dự kiến dài nhất Việt Nam, dài thứ 3 ở Đông Nam Á sau khi hoàn thành) và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có khả năng đón tàu 250.000 DWT.

    Tổ hợp này sẽ kết nối thông suốt điểm cuối cùng của đất nước với tuyến cao tốc Bắc - Nam và đưa Cà Mau vào bản đồ logistics quốc tế… Với vị trí “cánh cửa ngoài khơi” trên biển Tây Nam, cụm đảo Hòn Khoai hứa hẹn sẽ chuyển mình trở thành cửa ngõ chiến lược, điểm tựa an ninh, quốc phòng và động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng cực Nam Tổ quốc.

    Phát biểu tại buổi lễ hôm 19.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, các công trình được khánh thành, khởi công mang ý nghĩa chiến lược trong việc "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" hạ tầng chiến lược của quốc gia. 250 dự án, công trình cũng góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

    “Mỗi công trình hôm nay tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

