250 dự án với tổng vốn 1,28 triệu tỉ đồng vừa đồng loạt khởi công, khánh thành sẽ tạo bước đà vững chắc về hạ tầng cho 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Đột phá hạ tầng chiến lược quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, sáng 19.8 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng lúc thực hiện nghi thức khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỉ đồng. Đây là những con số chưa từng có về cả số dự án cũng như tổng vốn đầu tư được khánh thành, khởi công tại cùng thời điểm. Song đó chưa phải là những con số ấn tượng duy nhất. Trong số 250 dự án, công trình, có 89 công trình được chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng và 161 dự án được khởi công xây dựng; gồm 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 nhóm B và 41 nhóm C.

Tổng mức đầu tư khổng lồ 1,28 triệu tỉ đồng phản ánh sự ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021-2025, coi đây là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng. Đặc biệt, cơ cấu vốn đầu tư cho thấy sự thành công trong việc huy động các nguồn lực xã hội. Vốn nhà nước chiếm khoảng 37% (478.000 tỉ đồng cho 129 dự án), trong khi 63% còn lại (802.000 tỉ đồng cho 121 dự án) đến từ các nguồn vốn khác, chủ yếu là khu vực tư nhân. Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phát biểu tại buổi lễ đã nhấn mạnh, điều này thể hiện đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó "vốn Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội". Trong đó, có 5 dự án FDI với tổng vốn 54.000 tỉ đồng, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam.