28 năm liên tục phát triển, Công ty CP Tôn Đông Á từ những bước đi đầu tiên trong ngành thép đã từng bước xây dựng hoàn thiện năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ hiện đại, khẳng định chất lượng sản phẩm và đưa thương hiệu đến với hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi chặng đường bước tiếp của công ty luôn được đắp bồi bằng bản lĩnh của một doanh nghiệp lúc nào cũng trong tâm thế hướng về phía trước.

Năm 1998 tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Tôn Đông Á đã khởi đầu sự nghiệp bằng một cơ sở sản xuất còn nhiều hạn chế về quy mô và nguồn lực. Trong bối cảnh ngành thép Việt Nam đang từng bước vươn ra biển lớn, con đường phía trước không hề bằng phẳng, khi những biến động của thị trường, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và áp lực cạnh tranh luôn đặt doanh nghiệp trước những thử thách mới và vận hội mới.

Vạn sự khởi đầu nan, Tôn Đông Á lựa chọn hướng đi kiên định chất lượng là trên hết, từng bước làm chủ khoa học công nghệ và xây dựng năng lực sản xuất bằng chính nội lực của doanh nghiệp Việt. Dưới sự dẫn dắt của người "thuyền trưởng" là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Trung cùng sự đồng lòng của các thế hệ lãnh đạo và người lao động, khát vọng ấy dần được hiện thực hóa qua những hoạch định đầu tư, đổi mới và phát triển. Để rồi đằng sau mỗi bước tiến là nỗ lực của một tập thể cùng chung mục tiêu, bền bỉ học hỏi, cải tiến và vượt qua giới hạn của chính mình.

28 năm nhìn lại, điều đáng trân trọng không chỉ là chặng đường doanh nghiệp Tôn Đông Á đã vững chãi vượt qua, mà còn là tinh thần đã tạo nên chặng đường ấy: dám bắt đầu, kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngừng nuôi dưỡng khát vọng.

Trong ngành thép, chất lượng không chỉ được thể hiện qua thông số kỹ thuật hay tiêu chuẩn sản xuất, mà còn là sự cam kết chắc chắn gửi đến khách hàng qua từng sản phẩm và uy tín được kiểm chứng qua chiều dài thời gian.

Bằng định hướng ấy, Tôn Đông Á không ngừng đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình và nâng cao năng lực quản trị sản xuất. Việc hợp tác, tiếp nhận công nghệ từ các nhà cung cấp thiết bị hàng đầu thế giới như Danieli, Fata Hunter và Kobelco đã góp phần tạo dựng nền tảng kỹ thuật cho hoạt động sản xuất, đồng thời giúp doanh nghiệp từng bước đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại Tôn Đông Á góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hiệu quả vận hành và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường

Với nền tảng chất lượng là trên hết, Tôn Đông Á không ngừng hoàn thiện sản phẩm, nâng cao độ bền và tính ứng dụng nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Từ các công trình dân dụng, thương mại đến hệ thống nhà xưởng và mái nhà, sản phẩm Tôn Đông Á ngày càng hiện diện rộng rãi, góp phần tạo dựng những công trình bền vững và mang lại giá trị sử dụng lâu dài.

Nghĩ là làm, Tôn Đông Á từng bước đa dạng hóa danh mục sản phẩm, từ các dòng thép lá mạ mang thương hiệu KINGMAX/KING/WIN/SVIET đến sản phẩm ống thép mạ kẽm, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc thị trường. Đặc biệt, hệ thống nhãn hàng còn mang những dấu ấn văn hóa Việt thông qua biểu tượng Rồng, chim Lạc và hình ảnh dải đất hình chữ S, gửi gắm niềm tự hào dân tộc cùng khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt.

Tại thị trường trong nước, sản phẩm Tôn Đông Á phân phối thông qua hệ thống hơn 1.700 đại lý trên toàn quốc, đồng thời hiện diện tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có những thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Mạng lưới phân phối rộng khắp cùng các nước trên thế giới đã minh chứng cho năng lực cung ứng, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh ngày càng được khẳng định của thương hiệu thép lá mạ Việt Nam.

Cuộn tôn thành phẩm KING/WIN/SVIET của Tôn Đông Á

Với Tôn Đông Á, mỗi thị trường mới là một cơ hội để chứng minh chất lượng; mỗi khách hàng tin tưởng là một động lực để tiếp tục hoàn thiện, bởi chính sự tin yêu ấy đã góp phần đưa thương hiệu đi xa hơn qua từng năm tháng.

Trong quý I/2026, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thép ống tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 với công suất 60.000 tấn/năm. Tiếp đó, tháng 6.2026, Tôn Đông Á khởi công Nhà máy số 4 tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, có tổng công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm, giai đoạn đầu dự kiến vận hành từ năm 2027.

Lễ khởi công dự án Nhà máy Đông Á - Phú Mỹ, đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng năng lực sản xuất của Tôn Đông Á

Dự án hướng đến phát triển các dòng thép chất lượng cao, chuyên biệt, phục vụ lĩnh vực thiết bị gia dụng, nội thất, công nghiệp ô tô và hạ tầng. Theo định hướng công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Tôn Đông Á sẽ đầu tư khoảng 3.000 - 3.500 tỉ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thép cán nguội và thép mạ, tạo nền tảng nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ban lãnh đạo Tôn Đông Á chia sẻ, phát triển bền vững không chỉ là một định hướng chiến lược mà còn là nguyên tắc cốt lõi chi phối mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh

Cùng với đầu tư trong nước, Tôn Đông Á tiếp tục triển khai dự án nhà máy tại Indonesia, dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào quý II/2027, từ đó mở rộng hiện diện tại thị trường Đông Nam Á và đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh.

Lễ khởi công dự án Indo Vina Steel tại Indonesia, một dấu mốc trong kế hoạch phát triển thị trường khu vực của Tôn Đông Á

Đặc biệt, vào tháng 10.2026, Tôn Đông Á được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) chấp thuận niêm yết gần 149,1 triệu cổ phiếu GDA, đánh dấu bước tiến trong lộ trình phát triển trên thị trường vốn, đồng thời tạo tiền đề nâng cao chuẩn mực quản trị, minh bạch thông tin và khả năng tiếp cận nguồn lực đầu tư.

Những dấu mốc ấn tượng thể hiện định hướng phát triển có chiều sâu của Tôn Đông Á, từng bước chuyển hóa nền tảng tích lũy qua gần ba thập kỷ thành động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Trước xu hướng chuyển đổi xanh và những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn môi trường, Tôn Đông Á tiếp tục chú trọng đầu tư công nghệ, sử dụng hiệu quả năng lượng, kiểm soát phát thải và tối ưu nguồn lực trong hoạt động sản xuất.

Doanh nghiệp đã triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế như ISO 9001:2015 về chất lượng, ISO 14001:2015 về môi trường, ISO 50001:2018 về năng lượng, cùng các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý phát thải khí nhà kính như ISO 14067:2018 và ISO 14064-1:2018. Đặc biệt, việc đạt chứng nhận tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS do Japan Quality Assurance Organization (JQA) cấp trong năm 2025 tiếp tục khẳng định năng lực đáp ứng các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt hiện nay.

Hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tôn Đông Á Thủ Dầu Một

Tôn Đông Á đạt chứng nhận JIS - Bước tiến mới trong hành trình vươn tầm quốc tế

Đặc biệt, danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 lần thứ 5 liên tiếp với các giá trị cốt lõi "Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong" là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Tôn Đông Á trên hành trình xây dựng thương hiệu. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao tiêu chuẩn hoạt động và thực hiện trách nhiệm của một thương hiệu Việt trong giai đoạn phát triển mới.

Công ty CP Tôn Đông Á đón nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Với thông điệp "cùng xây cuộc sống xanh", Tôn Đông Á hướng đến cách tiếp cận bền vững không chỉ trong sản xuất, mà còn trong từng lựa chọn phát triển và những giá trị doanh nghiệp tạo ra cho xã hội. Đó là hành trình cần sự kiên định, bởi những thay đổi có ý nghĩa luôn đòi hỏi thời gian, sự đầu tư và cam kết lâu dài.

Song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, Tôn Đông Á luôn đề cao giá trị con người, chú trọng xây dựng môi trường làm việc gắn kết và phát huy năng lực đội ngũ. Chính tinh thần tận tâm, trách nhiệm của nhiều thế hệ CB-CNV đã góp phần tạo dựng sức mạnh nội tại và nền tảng phát triển của doanh nghiệp.

Không chỉ quan tâm đến đời sống người lao động, Tôn Đông Á còn tích cực đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, chăm lo trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn. Với tổng kinh phí đóng góp hơn 57 tỉ đồng cho các hoạt động thiện nguyện cộng đồng thông qua các quỹ của cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp… góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng những hoạt động thiết thực để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tôn Đông Á đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng

Kỷ niệm 28 năm thành lập (5.11.1998 – 5.11.2026) là dịp để Tôn Đông Á nhìn lại hành trình được xây dựng từ tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo, sự cống hiến của tập thể CB-CNV cùng niềm tin và sự đồng hành của khách hàng, đối tác.

Gần ba thập kỷ phát triển, từ khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt của những ngày đầu đến bản lĩnh và những thành công được khẳng định hôm nay, Tôn Đông Á tiếp tục bền bỉ trên hành trình kiến tạo giá trị - vững vàng bằng chất lượng, tiên phong bằng đổi mới và đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng để chung tay "cùng xây cuộc sống xanh" trong kỷ nguyên vươn mình.

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Trên hành trình phát triển, Tôn Đông Á đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu như Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng; Giải nhất Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương; Giải vàng Chất lượng quốc gia; Thương hiệu quốc gia Việt Nam; Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín và Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tôn Đông Á còn nhận danh hiệu Dấu ấn Thương hiệu Việt vì cộng đồng, Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025 và góp mặt trong danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026 do Forbes Việt Nam bình chọn, ghi dấu những nỗ lực nâng cao chất lượng, xây dựng uy tín thương hiệu và thực hiện trách nhiệm cộng đồng.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất, Tôn Đông Á luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng, hệ thống đại lý và đối tác phân phối thông qua các hoạt động kết nối, hỗ trợ kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Đặc biệt, Tôn Đông Á đang triển khai chương trình quay số trúng thưởng "QUÉT APP LIỀN TAY - CƠ HỘI RINH NGAY Ô TÔ" từ ngày 26.10 đến 31.12, với nhiều phần quà hấp dẫn. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tri ân sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng và đối tác, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết với thương hiệu.