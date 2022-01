3 đặc điểm nhận diện ‘vùng xanh’ bất động sản

Đức Hòa, Long An sở hữu cùng lúc 3 đặc điểm sáng giá, sẵn sàng mang đến cho giới đầu tư sản phẩm an toàn, sinh lời hiệu quả.

Hạ tầng giao thông trên đà bứt phá

Cuối năm 2021 đầu năm 2022, Long An khởi công nhiều dự án công trình hạ tầng giao thông trọng điểm để kết nối và tạo sự đồng bộ giữa Long An và TP.HCM.

Cụ thể vào ngày 26.12.2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An đã khởi công tuyến đường Tỉnh 823D. Dự án có điểm đầu tiếp giáp với TP.HCM và điểm cuối giáp với đường tỉnh lộ N2, vòng xoay thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Đây là trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An với TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng.

Đặc biệt, Long An đang triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Một loạt dự án lớn đã và đang chuẩn bị được khởi công như cao tốc Bến Lức - Long Thành; mở rộng quốc lộ 50; trục động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang, Vành đai 3; Vành đai 4; đường Lương Hòa - Bình Chánh; tuyến đường kéo dài của đường Võ Văn Kiệt từ Bình Chánh đến khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô (Đức Hòa - Long An)

Trong tương lai, Long An còn có thêm các dự án lớn gồm tuyến metro 3A Bến Thành - Tân Kiên, cao tốc Tân An - Bến Lức - An Sương và đường sắt TP.HCM - Long An - Cần Thơ sẽ đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế và thu hút dân cư đến sinh sống.

Theo thông tin mới nhất, Đức Hòa đã đạt 50/59 tiêu chí thị xã và đạt 48/59 chỉ tiêu thành phố thuộc tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2025, Đức Hòa sẽ được quy hoạch thành Đô thị loại 3 và thành lập Thành phố Đức Hòa trực thuộc tỉnh. Thông tin Đức Hòa lên thành phố đã thu hút không chỉ giới đầu tư mà còn có đại bộ phận khách hàng có nhu cầu ở thực.

“Đất lành" thu hút nhu cầu ở thực

Thực tế, TP.HCM đã không còn dư địa để phát triển các khu đô thị sinh thái. Sự xuống cấp về môi trường, tình trạng kẹt xe, ngập nước, tiếng ồn và dịch bệnh Covid-19 đang khiến nhiều người dân TP.HCM muốn chuyển từ các khu dân cư đông đúc ra đô thị vệ tinh để kiến tạo cuộc sống mới.

Có thể nói, đại dịch vừa qua đã bóc trần nhiều thứ tại khu vực trung tâm mà ngày thường chúng ta không nhận ra, đó là: không gian sống thiếu mảng xanh, tiện ích nội khu hay không gian vui chơi cho trẻ em vẫn chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu sống của cư dân… Với vị trí giáp ranh thành phố, Đức Hòa sẽ là nơi đón đầu xu hướng giãn dân về khu Tây thành phố.





Hiện Đức Hòa có đến hơn 20 khu công nghiệp và cụm công nghiệp, nơi đây thu hút hơn 40.000 lao động đến làm việc và sinh sống. Một nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại, dịch vụ đang bị bỏ ngỏ, chưa có một khu đô thị thông minh, quy mô lớn để đáp ứng.

Xuất hiện dự án biểu tượng sáng giá

Nhiều chuyên gia nhận xét Long An đang đứng trước cơ hội vàng để nhanh chóng hình thành các đô thị vệ tinh giúp giãn dân từ TP.HCM. Riêng Dragon Pearl đã đáp ứng đúng nhu cầu về một không gian sống chất lượng, gần gũi thiên nhiên mà người dân đô thị đang quan tâm.

Khu đô thị chuyên gia Dragon Pearl được quy hoạch thông minh, hiện đại như một lời giải cho bài toán sống xanh trong lòng đô thị vệ tinh. Khu đô thị nằm sát mặt tiền Tỉnh lộ 10, kết nối nhanh chóng đến TP.HCM. Tại đây, cư dân chỉ cần chưa đến 25 phút để di chuyển đến các tiện ích như bệnh viện đa khoa Tân Tạo, AEON Bình Tân, Công viên Đầm Sen, sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Tây,…

Dự án được đầu tư xây dựng hệ thống tiện ích chuẩn chỉnh, kiến tạo không gian sống đẳng cấp hướng tới các chuyên gia đầu ngành, quản lý cấp cao đang làm việc tại địa phương. Với quy hoạch hơn 16ha dành cho tiện ích, xây dựng mảng xanh: trung tâm thương mại 9 tầng, bệnh viện đa khoa, trường học chuẩn Quốc tế, công viên nhạc nước, bến thuyền và nhà hàng ven sông,...

Dự án đã được cấp phép quy hoạch 1/500 với tổng diện tích 48,1ha (gồm 1.768 nền và 1 khu căn hộ và đã được cấp phép xây dựng hạ tầng cơ bản). Giá bán được đánh giá là hiếm có khó tìm trên thị trường, với mức giá 18 triệu đồng/m2, tiến độ thanh toán trải dài trong 12 tháng, được ngân hàng Vietinbank hỗ trợ vay đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 20 năm.

Dragon Pearl đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hạ tầng, kết nối cùng sự đồng bộ về quy hoạch, tiện ích công, pháp lý hoàn chỉnh được kỳ vọng trở thành trung tâm đô thị vệ tinh tại khu Tây Sài Gòn.