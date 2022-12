3 ngôi nhà phố cổ Hà Nội bốc cháy lúc nửa đêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 4.12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà số 2 phố Hàng Lược. Ngọn lửa lớn và nhanh chóng bao trùm tầng tum ngôi nhà này và lan ra sang 2 nhà ở phố Hàng Cót bên cạnh.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sau khi xuất hiện đám cháy, người dân trong nhà đã nhanh chóng chạy ra ngoài thoát nạn, đồng thời hô hoán, báo cáo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã xuất 8 xe chữa cháy, 1 xe thang của Công an Q.Hoàn Kiếm, Công an Q.Ba Đình, Công an Q.Hai Bà Trưng, đội PCCC và CNCH khu vực 1 (Công an TP.Hà Nội) nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 45 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, các lực lượng tiếp tục làm mát để phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Khu vực ghi nhận xảy ra cháy là tầng 4,5, của ngôi nhà số 2 Hàng Lược, tầng 4 nhà số 15 Hàng Cót và tầng tum nhà số 17 Hàng Cót.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đã niêm phong hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.