3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

Chị chị em em 2 kể về giai thoại của 2 mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn những năm 1930: Ba Trà (Minh Hằng đóng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh thủ vai). Trong cuốn sách Sài Gòn tả pí lù, học giả Vương Hổng Sển, người sinh sống cùng thời người đẹp Ba Trà, cho biết từng tiếp chuyện với nhân vật: “Cô Ba Trà, đệ nhất Huê khôi ở Nam kỳ, một người đẹp sắc nước hương trời từng làm say mê biết bao công tử miền Nam”.

Còn người đẹp Tư Nhị - mỹ nhân gốc Khmer từng được Ba Trà dìu dắt, trở thành đối thủ cạnh tranh của cô. Tình bạn của 2 người đẹp rạn nứt khi nhiều người chuyển sang si mê, đeo đuổi Tư Nhị.

Theo đạo diễn Vũ Ngọc Ðãng, phim không bám sát cuộc đời của 2 nhân vật có thật, mà chỉ lấy cảm hứng. Phần drama (kịch tính) trong phim cũng được tiết chế, thay vào đó sẽ tập trung vào yếu tố hài hước, tình cảm gia đình, bạn bè tươi sáng để phù hợp với không khí mùa tết. Về trang phục, đạo diễn nói ê kíp không theo nguyên mẫu lịch sử mà cách điệu để 2 nhân vật chính gợi cảm hơn. Diễn viên Minh Hằng và Ngọc Trinh đều cho biết đã nỗ lực rất nhiều về diễn xuất trong quá trình quay với rất nhiều cảnh khó, để khán giả không thất vọng. Ðể cải thiện diễn xuất, Ngọc Trinh còn theo học lớp diễn xuất chuyên nghiệp cùng diễn viên Kathy Uyên và cũng phải trải qua rất nhiều bầm dập như dầm mưa, quay dưới nước, ngập mặt trong bùn đất, phân trâu… Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên gồm: Kim Phương, Lê Giang, Công Ninh, Trung Dân, Trần Huy Anh, Mạnh Lân…

Siêu lừa gặp siêu lầy do đạo diễn Võ Thanh Hòa ấp ủ thực hiện suốt 4 năm qua cùng nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc của 89s Group, với dàn diễn viên chính gồm: Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Trung Lùn, Ngọc Phước, NSƯT Mỹ Duyên, Ðại Nghĩa, Cát Tường, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Ðạt, Kiều Trinh Xíu, Quang Sơn... Ðạo diễn Võ Thanh Hòa chia sẻ: “Việc tự sản xuất những bộ phim thuần Việt do mình biên kịch là ước mơ của tôi từ rất lâu, nhưng đến nay, tôi mới tích góp đủ kiến thức, tài chính, uy tín, kinh nghiệm để làm ra tác phẩm này. Ðây sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp làm phim của tôi, đánh dấu những bộ phim “make by Võ Thanh Hòa” đúng nghĩa”. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Khoa (Mạc Văn Khoa), tên lừa đảo đến Phú Quốc (Kiên Giang) với ước mơ đổi đời. Tình cờ, Khoa gặp Tú (Anh Tú) - một tội phạm với đầu óc mưu mô, điển trai; và cả hai kết hợp thực hiện nhiều phi vụ trót lọt. Tuy nhiên, khi băng nhóm của họ kết nạp 2 thành viên khác - ông Năm (Trung Lùn) và Mã Lai (Ngọc Phước), nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Phim “vén màn” những trò lừa đảo tinh vi thời nay và gửi thông điệp đừng nhẹ dạ, cả tin ở những điều hào nhoáng bên ngoài. Ðược biết, ngoài các bối cảnh tại VN, phim cũng ghi hình ở cả nước ngoài.





Trước đó, Trấn Thành công bố sẽ chiếu tết phim Nhà bà Nữ do anh sản xuất và đạo diễn, với dàn diễn viên: Uyển Ân, Song Luân, NSND Ngọc Giàu, Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm... Phim xoay quanh gia đình của bà Nữ (nghệ sĩ Lê Giang đảm nhận) - người làm nghề bán bánh canh ở Sài Gòn. Truyện phim khắc họa mối quan hệ phức tạp, đa chiều xảy ra với các thành viên trong gia đình. Câu tagline (thông điệp) chính "Mỗi gia đình đều có những bí mật" chứa nhiều ẩn ý về nội dung bộ phim muốn gửi gắm.

Ðạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết: "Tôi chỉ lo tết này khán giả có ra rạp xem phim Việt hay không chứ không lo lắng cạnh tranh với phim nào cả. Nhiều phim ra rạp, khán giả sẽ có thêm lựa chọn, thị trường điện ảnh tết thêm màu sắc". Còn đạo diễn Vũ Ngọc Ðãng nói: “Chúng tôi cùng bắt tay nhau đưa phim tốt ra rạp để kéo khán giả đến. Khi xem một phim hay người ta sẽ có tâm lý muốn coi thêm nữa ở rạp và ngược lại. Vì vậy tôi mong phim của ai cũng tốt để có một mùa phim tết đại thắng”.