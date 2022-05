30 doanh nghiệp tại TP.HCM nợ thuế gần 2.000 tỉ đồng

Theo đó, doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất trong danh sách tính đến thời điểm cuối tháng 3 là Công ty CP đầu tư và phát triển Sài Gòn với hơn 404,4 tỉ đồng (giảm 164,4 tỉ đồng so với tháng 2.2022), Công ty CP phát triển và kinh doanh nhà 351,79 tỉ đồng (giảm 62 tỉ đồng), Công ty CP Đức Khải nợ hơn 334 tỉ đồng (giảm 159 tỉ đồng), Công ty TNHH dịch vụ thương mại - sản xuất - xây dựng Đông Mê Kông nợ 49,45 tỉ đồng (giảm hơn 25,6 tỉ đồng), Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ hơn 44,8 tỉ đồng, Công ty CP phát triển địa ốc Sài Gòn 5 nợ hơn 16,4 tỉ đồng, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 nợ hơn 16 tỉ đồng, Công ty CP địa ốc Sài Gòn - Gia Định nợ hơn 15 tỉ đồng…

Trong các doanh nghiệp này, Công ty CP Đức Khải bị ngân hàng rao bán tài sản suốt mấy năm qua để thu hồi nợ. Còn Công ty CP Sài Gòn One Tower được biết đến là doanh nghiệp có dự án Saigon One Tower được Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thu giữ đầu tiên vào năm 2017 và được thực hiện rao bán với giá khởi điểm hơn 6.100 tỉ đồng. Sau khoảng 10 năm trùm mền, dự án Saigon One Tower về tay chủ mới với cái tên là IFC One Saigon được phát triển bởi Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Viva Land.

Ngoài doanh nghiệp bất động sản, một số đơn vị khác trên địa bàn TP.HCM nợ thuế “khủng” như Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn (được chuyển đổi từ Thảo Cầm viên Sài Gòn) nợ hơn 339,3 tỉ đồng tiền thuế, Công ty CP tiếp vận Đông Sài Gòn nợ 35,897 tỉ đồng, chùa Ân Giáo nợ hơn 26,1 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Sài Gòn nợ hơn 19,3 tỉ đồng…

Trước đó, Cục Thuế TP.HCM công bố danh sách công khai nợ thuế đợt 1 với 120 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM nợ hơn 4.131 tỉ đồng. Trong đó, một số doanh nghiệp có tiếng như Công ty CP Cảng Phú Định nợ hơn 324,7 tỉ đồng, Công ty TNHH thương mại Lô Hội nợ hơn 133,89 tỉ đồng, Công ty CP Phim Giải Phóng nợ hơn 47,69 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi nợ hơn 40,3 tỉ đồng, Công ty CP Điền Quân Group nợ hơn 21 tỉ đồng…