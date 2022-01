30 dự án trọng điểm thi công xuyên tết tại TP.HCM

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM thông báo cấm thi công đào đường trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thi công thực tế trên địa bàn, cùng tính cấp bách và quan trọng của một số dự án, Sở đã lập danh sách cho phép 30 dự án - gói thầu được duy trì rào chắn thi công trong dịp tết.

Những cái tên có mặt trong danh sách đều là những dự án hạ tầng trọng điểm đang gấp rút về đích như dự án xây dựng Cầu Thủ Thiêm 2 (phía đường dẫn quận 1); Gói thầu 1a, gói thầu 2 thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên); Gói thầu G - Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2; Xây dựng đường song hành đường Vĩ Văn Kiệt (quận 1)...

Để những công trình thi công không ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân trong những ngày đầu xuân năm mới, Sở GTVT đề nghị Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban QLDA đường sắt đô thị, Công ty Đại Quang Minh, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị… thực hiện nghiêm phương án được chấp thuận; đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, an toàn cho người đi bộ, thu gọn hàng rào công trường theo đúng kích thước cho phép, sửa chữa, thay thế hàng rào.





Đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, không được rào chắn chỉ để tập kết vật tư theo đúng quy định về thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND TP ban hành.

Sở GTVT TP đề nghị các đơn vị cùng hỗ trợ Sở trong công tác giám sát việc chấp hành thu gọn rào chắn của đơn vị thi công. Đồng thời thông báo kịp thời cho lực lượng Thanh tra Sở GTVT nếu phát hiện các đơn vị thi công không chấp hành nghiêm các chỉ đạo.

Người dân có thể phản ánh qua số điện thoại tiếp nhận các thông tin về sự cố hạ tầng; an toàn giao thông 0388.247.247 do Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị là đầu mối tiếp nhận (tiếp nhận cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS, Viber, Zalo). Tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ công: 1022. Số điện thoại: 028.3830.0701 do Bộ phận trực ban Thanh tra Sở GTVT là đầu mối tiếp nhận.