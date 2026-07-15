Ba thập kỷ phát triển của Co.opmart cũng là ba thập kỷ đồng hành cùng sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường bán lẻ Việt Nam. Từ Co.opmart Cống Quỳnh - siêu thị đầu tiên ra đời năm 1996 tại TP.HCM, Saigon Co.op từng bước mở rộng mạng lưới trên cả nước, góp phần hình thành thói quen mua sắm văn minh, kết nối bền vững giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường nội địa. Không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong các chương trình bình ổn thị trường, Co.opmart còn chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả và đồng hành cùng người dân vượt qua nhiều giai đoạn biến động của kinh tế - xã hội.

Chính vì sự kiên định với sứ mệnh phục vụ cộng đồng mà Co.opmart trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày của hàng triệu gia đình Việt, gắn với hình ảnh gần gũi của một "Người nội trợ của nhân dân".

Bước sang tuổi 30, Co.opmart xác định một tầm nhìn phát triển trở thành thương hiệu đồng hành cùng chất lượng sống của người tiêu dùng Việt Nam. Khởi đầu cho chương phát triển mới, Saigon Co.op chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Co.opmart mới mang tinh thần hiện đại, linh hoạt hơn nhưng vẫn giữ trọn những giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín của thương hiệu trong suốt ba thập kỷ qua.

Cùng với sự đổi mới của Co.opmart, hàng nhãn riêng Co.op tiếp tục là một trong những chiến lược trọng tâm. Với hơn 2.500 sản phẩm thiết yếu, hàng nhãn riêng Co.op được phát triển theo định hướng chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững; đồng thời mở rộng các dòng đặc sản vùng miền, thực phẩm tươi sống và sản phẩm xanh, góp phần nâng cao giá trị hàng Việt và phát triển vùng nguyên liệu.

Khoảnh khắc công bố nhận diện thương hiệu Co.opmart mới

Song song, Saigon Co.op tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ, kết nối với thương mại, dịch vụ, ẩm thực, giải trí và cộng đồng. Trong đó, trung tâm thương mại Sense được phát triển theo định hướng không gian trải nghiệm nâng tầm và mở rộng tại nhiều địa phương trọng điểm. Từ đó, người tiêu dùng có thể tích lũy và sử dụng quyền lợi xuyên suốt giữa các đơn vị thành viên, gia tăng giá trị trong toàn hệ sinh thái.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM qua các thời kỳ cùng lãnh đạo Saigon Co.op chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu Co.opmart

Cùng với chuyển đổi mô hình thương hiệu, Saigon Co.op phát động chương trình "30 năm - Một cam kết xanh", khuyến khích người tiêu dùng sử dụng túi thân thiện môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, ưu tiên sản phẩm xanh...

Đồng thời, Saigon Co.op công bố định hướng thành lập Quỹ xã hội. Đây là bước nâng tầm những hoạt động trách nhiệm xã hội đã được doanh nghiệp bền bỉ triển khai thời gian qua. Quỹ sẽ kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp, đối tác, nhà cung cấp, cán bộ nhân viên và khách hàng để mở rộng các chương trình an sinh, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường.

Trên nền tảng những giá trị đã được bồi đắp, Saigon Co.op sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, thúc đẩy tiêu dùng xanh và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, qua đó khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển thị trường nội địa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống người dân.