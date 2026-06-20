Trở lại thời điểm mẫu xe Kia Sportage thế hệ đầu tiên được giới thiệu vào năm 1993, khi đó xe SUV vẫn được định nghĩa bằng những tiêu chí rất khác so với hiện nay. Trong đó, khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình, độ bền và tính thực dụng là những yếu tố được đặt lên hàng đầu. Kia Sportage là một trong những mẫu xe Hàn Quốc đầu tiên hoàn thành cuộc đua Paris-Dakar Rally dài 8.877 km, đánh dấu sự hiện diện của Kia trên đấu trường quốc tế. Mẫu xe này tiếp tục thể hiện hiệu suất và độ bền bỉ trong các cuộc đua địa hình sau đó tại Mỹ.

Kia Sportage giai đoạn đầu cũng sở hữu kết cấu khung gầm rời (body on frame), kiểu cấu trúc phổ biến trên các dòng xe đa dụng cuối thế kỷ trước. Bên cạnh đó là thiết kế thân xe vuông vức, khoảng sáng gầm cao và khả năng vận hành bền bỉ trên nhiều điều kiện địa hình. Tất cả phản ánh khá rõ cách các nhà sản xuất nhìn nhận về phân khúc SUV hơn 30 năm về trước.

Nhưng thị trường không đứng yên, bước sang đầu những năm 2000, ngày càng nhiều khách hàng sử dụng SUV trong môi trường đô thị. Họ vẫn cần sự đa dụng vốn là thế mạnh của dòng xe này, nhưng đồng thời cũng mong muốn một chiếc xe dễ sử dụng hơn, êm ái hơn và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Sự thay đổi đó nhanh chóng tác động đến toàn bộ ngành công nghiệp ô tô, trong đó có Kia.

Năm 2004, Sportage thế hệ thứ hai ra mắt và gây chú ý khi sở hữu một trong những thay đổi quan trọng nhất trong lịch sử mẫu xe này: Chuyển từ kết cấu khung gầm rời sang thân xe liền khối (unibody). Đây không đơn thuần là một nâng cấp kỹ thuật, quyết định này cho thấy chiến lược của Kia khi định vị lại tương lai của dòng xe SUV, khi phân khúc này bắt đầu dịch chuyển từ những chiếc xe thiên về khả năng vận hành địa hình sang những sản phẩm phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng.

Ở một góc độ nào đó, Kia Sportage đã đi đúng xu hướng thị trường. Thương hiệu Kia đã cho thấy sự nhạy bén khi lựa chọn đồng hành cùng những thay đổi của thị hiếu đang diễn ra. Và chính điều đó đã giúp mẫu xe SUV của hãng duy trì sức hút trong nhiều năm sau đó.

Những bước ngoặt của năm 2004 mới chỉ là sự khởi đầu, khi xe SUV dần trở thành lựa chọn quen thuộc của các gia đình trên toàn cầu, kỳ vọng của khách hàng dành cho dòng xe này tiếp tục thay đổi.

Người dùng giai đoạn cuối thập niên đầu của thế kỷ 21 không chỉ tìm kiếm một phương tiện đa dụng hay khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình. Các yếu tố như thiết kế, không gian nội thất, tiện nghi và cả những giá trị cảm xúc mà mẫu xe mang lại dần trở thành những tiêu chí được ưu tiên nhiều hơn.

Với Kia, đây tiếp tục là một bài toán mới. Nếu việc chuyển sang kết cấu thân xe liền khối giúp Kia Sportage phù hợp hơn với môi trường đô thị, thì những thay đổi trong thập niên tiếp theo lại đòi hỏi mẫu xe này phải trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng.

Đó là lý do từ thế hệ thứ ba ra mắt năm 2010, Kia Sportage bắt đầu tạo dựng dấu ấn riêng thông qua ngôn ngữ thiết kế "Mũi Hổ - Tiger Nose", yếu tố sau đó trở thành nhận diện đặc trưng của Kia trên phạm vi toàn cầu và đạt nhiều giải thưởng danh giá về thiết kế như Good Design Award, iF Design Award, Red Dot Award. Đây cũng là giai đoạn chứng minh thiết kế bắt đầu đóng vai trò quan trọng không kém các thông số kỹ thuật. Nếu trước đây khách hàng lựa chọn SUV chủ yếu bằng lý trí, thì nay yếu tố cảm xúc cũng trở thành một phần trong quyết định mua xe.

Bên cạnh đó, hãng xe Hàn Quốc chú trọng đến không gian nội thất rộng rãi hơn, chất lượng hoàn thiện được nâng cao và danh sách trang bị tiện nghi ngày càng phong phú. Những thay đổi ấy phản ánh một thực tế rằng khách hàng đang kỳ vọng nhiều hơn ở một chiếc SUV so với trước đây.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục khách hàng của Kia Sportage vẫn chưa dừng lại. Khi ngành công nghiệp ô tô bước vào giai đoạn số hóa và điện hóa, những tiêu chí đánh giá một chiếc SUV tiếp tục thay đổi. Khách hàng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới khả năng kết nối, mức tiêu hao nhiên liệu, các hệ thống hỗ trợ lái và sự thoải mái dành cho các thành viên khi di chuyển.

Một lần nữa, Sportage được làm mới để đáp ứng những kỳ vọng đó với thế hệ thứ năm ra mắt năm 2021.

Kia Sportage thế hệ mới được phát triển trên nền tảng N3 hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ nhất của mẫu SUV Hàn Quốc về nhiều mặt, đặc biệt là công nghệ. Ngôn ngữ thiết kế Opposites United cùng hệ thống đèn LED nhận diện Boomerang hay mới nhất là Star-map, đặc trưng nhận diện mới của các mẫu xe Kia thế hệ mới trong đó có Kia Sportage mới vừa ra mắt với diện mạo hiện đại hơn. Trong khi đó, không gian nội thất số hóa với cụm màn hình cong Panoramic, hệ thống âm thanh Harman Kardon và nhiều tính năng kết nối không dây, cần số dạng núm xoay… cho thấy mẫu xe này ngày càng được phát triển như một không gian trải nghiệm thay vì chỉ là phương tiện di chuyển.

Sự xuất hiện của hệ truyền động Hybrid, hệ thống kiểm soát chuyển động E-VMC hay các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến ADAS cũng phản ánh xu hướng điện hóa và thông minh hóa đang diễn ra trên toàn ngành công nghiệp ô tô.

Và một trong những chi tiết thú vị nhất phải kể đến tính năng Baby Mode. Nếu các mẫu xe SUV của ba thập kỷ trước được đánh giá qua khả năng vượt địa hình, thì xe SUV hiện đại thậm chí có thể điều chỉnh phản ứng chân ga nhằm giúp trẻ nhỏ trên xe cảm thấy dễ chịu hơn trong suốt hành trình. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng cho thấy tư duy phát triển mẫu xe đã thay đổi như thế nào: từ việc tập trung vào cỗ máy thuần túy kỹ thuật sang chú trọng nhiều hơn tới trải nghiệm của người dùng, đặc biệt là thế hệ gia đình trẻ thường xuyên di chuyển bằng ô tô.

Nhìn lại hành trình hơn 30 năm, điều đáng chú ý không nằm ở việc Kia Sportage đã thay đổi bao nhiêu thế hệ hay bổ sung bao nhiêu công nghệ mới. Quan trọng hơn, mỗi lần mẫu xe này chuyển mình cũng là lúc thị trường xe SUV đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Nếu những năm 1990, khách hàng tìm kiếm một mẫu xe SUV bền bỉ và đủ khả năng chinh phục nhiều dạng địa hình thì ngày nay họ kỳ vọng nhiều hơn ở một phương tiện phục vụ cuộc sống hằng ngày, từ thiết kế hiện đại hợp xu hướng, tiện nghi cao cấp đến khả năng kết nối và trải nghiệm cho từng thành viên trong gia đình.

Theo dòng chảy đó, hành trình của Kia Sportage không chỉ là câu chuyện của riêng một mẫu xe. Đó cũng là bức tranh thu nhỏ về quá trình chuyển mình của toàn bộ thị trường xe SUV toàn cầu trong hơn ba thập kỷ qua.

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