4 dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn có thể bị ung thư bàng quang

Nếu phát hiện ở giai đoạn đầu, ung thư bàng quang có thể được điều trị thành công.

Áp dụng các thói quen lành mạnh như không hút thuốc và tránh một số hóa chất như thạch tín có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh rất nhiều và biết các dấu hiệu bệnh có thể là cứu bạn.

Tiến sĩ Ahmed Eldefrawy, bác sĩ ung thư tiết niệu tại Viện Ung thư Miami, thuộc Baptist Health South Florida (Mỹ), chia sẻ các triệu chứng của ung thư bàng quang cần lưu ý.

1. Mọi người nên biết gì về ung thư bàng quang?

Tiến sĩ Eldefrawy nói: “Ung thư bàng quang có thể được chia thành 2 loại riêng biệt: 1) ung thư bàng quang bề ngoài; và 2) ung thư bàng quang xâm lấn cơ.

Ung thư bàng quang bề ngoài ít nguy hiểm hơn và thường được điều trị nội soi, có nghĩa là sử dụng một camera qua niệu đạo. Nó có xu hướng quay trở lại và cần theo dõi suốt đời.

Loại ung thư bàng quang xâm lấn cơ là nơi ung thư phát triển sâu hơn vào thành bàng quang để mở rộng đến lớp cơ của bàng quang. Loại ung thư này rất nguy hiểm và gây chết người.

Cắt bỏ bàng quang là tiêu chuẩn chăm sóc có hoặc không có hóa trị liệu trước khi phẫu thuật".

2. Máu trong nước tiểu

Tiến sĩ Eldefrawy giải thích một dấu hiệu có thể cho thấy ung thư bàng quang là “Nhìn thấy máu trong nước tiểu, ngay cả khi nó đã xảy ra một lần và đã khỏi hoàn toàn”.

“Chảy máu xảy ra bởi vì ung thư bàng quang có mạch máu và giống như hầu hết các bệnh ung thư có thể tạo ra các mạch máu để duy trì nguồn cung cấp máu cao cho bệnh ung thư. Càng nhiều khối u mạch máu thì nguy cơ chảy máu càng cao”, tiến sĩ Eldefrawy nói thêm.





3. Tế bào hồng cầu hiển vi trong nước tiểu

Tiến sĩ Eldefrawy nói: "Nếu PCP phân tích nước tiểu hằng năm của bạn cho thấy các tế bào hồng cầu siêu nhỏ trong nước tiểu, nếu bạn không thấy máu trong nước tiểu, đây có thể là một dấu hiệu.

Máu vi thể trong nước tiểu thường là dấu hiệu đầu tiên của ung thư cũng do tính chất mạch máu của khối u cao hơn so với mô bình thường".

4. Thay đổi thói quen đi tiểu

Theo tiến sĩ Eldefrawy, "Sự thay đổi đột ngột về các triệu chứng hoặc kiểu đi tiểu kéo dài, như tần suất hoặc lưu lượng nước tiểu ngày càng tăng", có thể là dấu hiệu của bàng quang.

“Một số dấu hiệu phổ biến của ung thư bàng quang thường tác động đến chính việc đi tiểu. Những triệu chứng này có thể bao gồm đi tiểu thường xuyên, đau khi đi tiểu, khó đi tiểu hoặc cảm thấy cần đi tiểu ngay khi bàng quang chưa đầy.

Ngoài ra, bệnh nhân có thể nhận thấy sự thay đổi trong dòng chảy của nước tiểu.

Một khối phát triển trong bàng quang có thể tạo ra các triệu chứng như cản trở dòng chảy của nước tiểu nếu khối u ở gần đầu ra của bàng quang hoặc các triệu chứng tưới nước như tần suất và tiểu gấp".

5. Mất cảm giác ngon miệng

"Chán ăn và sụt cân, mệt mỏi, suy nhược và/hoặc đau thắt lưng ở một bên", là những dấu hiệu của ung thư bàng quang, tiến sĩ Eldefrawy nói.

“Đây có thể là những triệu chứng của ung thư bàng quang giai đoạn cuối. Nếu gặp các triệu chứng này, đặc biệt là sự kết hợp của các triệu chứng này, điều quan trọng là phải đến gặp bác sĩ chăm sóc chính của bạn để được đánh giá”, tiến sĩ Eldefrawy lưu ý, theo Eat This, Not That!