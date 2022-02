4 lưu ý về thức uống để hạn chế tích tụ mỡ

Theo một nghiên cứu từ Đại học Illinois tại Chicago (Mỹ), chất béo nội tạng có liên hệ chặt chẽ với chứng kháng insulin, bệnh chuyển hóa. Theo chuyên trang Harvard Health của Đại học Y Harvard (Mỹ), chất béo nội tạng còn có thể làm tăng mức cholesterol và tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, tác giả của nhiều cuốn sách về dinh dưỡng tại Mỹ, đã đưa ra 4 lưu ý về thức uống hằng ngày giúp kiểm soát mỡ nội tạng, đặc biệt sau tuổi 50, theo trang Eat This, Not That.

1. Hạn chế chất cồn: Nói đến bất kỳ hình thức giảm cân nào, hạn chế rượu bia luôn là lời khuyên hữu hiệu vì rượu bia mang lại lượng calo rỗng. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cảnh báo, khi nói đến chất béo nội tạng, hạn chế rượu bia là lời khuyên đúng đắn nhất.

“Mặc dù uống một lần một ly cocktail vẫn ổn, nhưng quá nhiều rượu bia có thể khiến cơ thể tích trữ chất béo dưới dạng mỡ nội tạng và dẫn đến việc tăng vòng bụng. Vì vậy, hãy dùng một ly mocktail (thức uống không cồn) hoặc nước khoáng có ga để thay thế”, chuyên gia Manaker tư vấn.

2. Uống trà xanh: Trà xanh (ảnh) được xem là một trong những thức uống lành mạnh nhất. Đặc tính giảm cân của trà xanh đến từ một hợp chất có tên polyphenol, được biết là có tác dụng cải thiện sự trao đổi chất. Trà xanh cũng được chứng minh có công dụng giúp giảm béo bụng, tác giả Manaker cho biết.





3. Đừng lạm dụng chất làm ngọt nhân tạo: Nhiều người có xu hướng thay thế đường bằng chất làm ngọt nhân tạo với niềm tin rằng việc này có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cảnh báo chất làm ngọt nhân tạo thực sự có thể dẫn đến chất béo được tích tụ nhiều hơn quanh vùng bụng.

Theo trang Healthline, chất làm ngọt nhân tạo hoặc chất thay thế đường là các hóa chất được thêm vào một số thực phẩm và đồ uống để làm cho chúng có vị ngọt. Nếu bạn lo lắng về lượng đường bổ sung, hãy tập trung vào chế độ ăn uống, bảo đảm các thực phẩm lựa chọn tiêu thụ giàu dinh dưỡng, lành mạnh.

4. Uống đủ nước: Đây là chìa khóa để giảm cân và kiểm soát trọng lượng. “Nước không chứa calo và không gây tăng cân khi tiêu thụ. Vì vậy, giữ cơ thể đủ nước bằng nước lọc là điều tốt nhất và đơn giản nhất mà bạn có thể dành cho cơ thể mình”, chuyên gia Manaker cho biết.