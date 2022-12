4 món cần tránh khi bị viêm họng mà ít người biết

Khi bị đau họng, ngoài uống thuốc thì người bệnh cần uống đủ nước. Để bệnh mau khỏi, mọi người cần tránh các món ăn sau:

Món giòn

Khoai tây chiên, bánh quy và các món giòn khác có thể gây cảm giác buốt khi nuốt. Những góc cạnh của chúng có thể chọc vào cổ họng khi nuốt, khiến họng đau và bị kích ứng nhiều hơn, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Thay vào đó, người bệnh hãy lựa chọn các món mềm hơn. Trong trường hợp họ thích ăn bánh quy thì hãy chuẩn bị một ít trà ấm. Ngậm trà và bánh trong miệng sẽ giúp bánh mềm hơn rất nhiều.



Cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, quýt, chanh, bưởi, tắc chứa nhiều vitamin C và rất tốt để tăng cường hệ miễn dịch khi bị bệnh. Tuy nhiên, khi bị viêm họng, tính a xít trong các loại trái cây tươi này có thể gây khó chịu cho cổ họng.

Do đó, nếu muốn mau khỏi thì bạn nên ngừng ăn, uống chanh, cam, tắc hay bưởi trong khi đang viêm họng. Tuy nhiên, nếu muốn tận dụng lượng vitamin C của chúng thì hãy vắt một ít vào trà ấm. Cách này sẽ giúp cổ họng không khó chịu.





Nếu vẫn muốn nạp vitamin C thì người bị viêm họng hãy chọn các món mềm và giàu vitamin C khác như khoai tây nghiền hay ớt chuông xào.

Thức ăn cay

Đối với nhiều người, đau họng cũng có nghĩa là phải ngưng ăn ớt cũng như mọi món cay khác. Vị cay có thể gây kích ứng cổ họng đang bị viêm đỏ. Do đó, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo cần loại món cay ra khỏi thực đơn hằng ngày cho đến khi khỏi bệnh.

Rau sống cứng

Cà rốt và cần tây là những món rất tốt cho sức khỏe. Chúng không chỉ giàu vitamin, chất xơ mà còn chứa nhiều chất chống ô xy hóa.

Thế nhưng, vì các loại thực vật này cứng nên dễ ma sát với cổ họng khi nuốt. Tình trạng này sẽ gây khó chịu với người bị đau họng.

Nếu bạn vẫn muốn ăn cà rốt, cần tây hay các loại rau củ cứng khác thì cần phải tránh ăn tươi. Thay vào đó, hãy nấu thật chín hoặc xay nhuyễn, theo Eat This, Not That!.