4 người thoát nạn trong vụ cháy cửa hàng khung tranh trên phố cổ Hà Nội

Ngày 13.12, Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng khung tranh trên phố Hàng Bông.

Theo đó, khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, ngôi nhà 2 tầng (tầng 1 cho thuê bán khung tranh, tầng 2 và tầng tum chủ nhà để ở) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen cao đến hàng chục mét khiến người dân xung quanh hốt hoảng tháo chạy, di chuyển đồ đạc và báo cáo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an Q.Hoàn Kiếm đã điều xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức dập lửa, đồng thời xin chi viện thêm 4 xe chữa cháy từ Công an Q.Ba Đình và Công an Q.Hai Bà Trưng.

Đến khoảng 11 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Qua rà soát, Công an Q.Hoàn Kiếm cho biết không có ai mắc kẹt trong đám cháy. Ở thời điểm xảy ra vụ cháy, có 4 nhân viên bán tranh ở trong cửa hàng đã nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.