500 chuyên gia y tế toàn quốc quy tụ thảo luận về tim mạch can thiệp

Hội nghị quy tụ hơn 500 chuyên gia y tế trong và ngoài nước thảo luận với 27 phiên họp khoa học, 160 bài báo cáo được trình bày tại 5 hội trường chính. Có 2 phiên quốc tế do Hội Tim mạch Can thiệp quốc gia Việt Nam (VSIC) phối hợp với Hội Tim mạch Can thiệp Mỹ (SCAI) và Hội Tim mạch Can thiệp châu Á - Thái Bình Dương (APSIC) thực hiện.

Theo thông tin tại hội thảo, số liệu thống kê gần đây cho thấy, tại Việt Nam, các bệnh không lây nhiễm chiếm 66% tổng số các mặt bệnh tật và 72% tổng số tử vong, trong đó tử vong do các bệnh lý tim mạch chiếm 30%. Điều đáng báo động là tử vong do các bệnh tim mạch chủ yếu là tử vong sớm do không được can thiệp kịp thời.

Khoảng hơn 30 năm trước, nhồi máu cơ tim là bệnh lý rất hiếm gặp nhưng ngày nay, bệnh này đã trở nên phổ biến, là bệnh lý gặp thường xuyên tại khắp các bệnh viện trên toàn quốc. Tim mạch Can thiệp đang và sẽ là chuyên ngành mũi nhọn trong ngành Tim mạch học Việt Nam và là chính sách y tế công cộng cần được chú trọng trong thời gian tới.

PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Chủ tịch Phân hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam, cho biết: “Trên thực tế, kỹ thuật trong tim mạch can thiệp được nói là thứ “già đi rất nhanh” do liên tục có sự cập nhật, tiến bộ từ các y, bác sĩ, các chuyên gia, các nhà khoa học tâm huyết trên toàn thế giới. Đây chính là lý do Hội nghị Tim mạch học can thiệp được tổ chức hàng năm và luôn thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ y, bác sĩ tim mạch can thiệp cả trong nước và quốc tế".





Hội nghị là diễn đàn để các bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp toàn quốc cập nhật, chia sẻ những kiến thức mới, các kỹ thuật tiến tiến nhất đang được ứng dụng trên thế giới trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý tim mạch.

Theo PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng, hội nghị tim mạch học can thiệp toàn quốc với sự tham gia của các bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp hàng đầu trong và ngoài nước chính là tiếng nói chuyên môn tin cậy để Bộ Y tế tham khảo, xây dựng kế hoạch hành động cũng như giải pháp đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và đào tạo con người để áp dụng kỹ thuật hiện đại, góp phần giảm tỉ lệ tử vong do các bệnh lý tim mạch gây ra.

Trong khuôn khổ hội nghị, triển lãm khoa học chuyên ngành tim mạch và các lĩnh vực liên quan với quy mô lớn đã được tổ chức nhằm giới thiệu những máy móc, kỹ thuật mới nhất trong tim mạch can thiệp nói riêng và điều trị các bệnh tim mạch nói chung.