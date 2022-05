'578: Phát đạn của kẻ điên' - phim hành động Việt 'chịu chơi'

578: Phát đạn của kẻ điên được chuyển thể từ tiểu thuyết 578 do chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết. Chuyện phim xoay quanh hành trình truy đuổi để trả thù và giành lại công lý cho cô con gái nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc của người cha lái xe container tên Hùng (diễn viên Pháp gốc Việt Alexandre Nguyễn đóng). Đạo diễn cho biết phim đã quay hình ở nhiều bối cảnh có địa hình khó khăn và tập trung vào phần hành động - những màn giao đấu khốc liệt, kỹ xảo và hậu kỳ phim... để làm sao phim đạt chất lượng kỹ thuật tốt nhất, không chỉ chiếu ở Việt Nam mà còn phát hành ở nước ngoài.

Bộ phim có ê kíp thiết kế và chỉ đạo hành động đến từ Hàn Quốc, đứng đầu là đạo diễn hành động Oh Sea Young - người từng tham gia và đứng sau hàng loạt siêu phẩm Hollywood và Hàn Quốc như Avengers: Đế chế Ultron, Taxi Driver, Chuyến tàu băng giá, Cộng sự bất đắc dĩ, Truy sát... Ngoài ra, bộ phim còn được cố vấn kịch bản bởi Mike Newell - đạo diễn lừng danh của Harry Potter và chiếc cốc lửa. Nhạc sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Dong June của phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 đảm nhận phần âm nhạc. Để làm tăng độ hấp dẫn cho phần nhìn, ê kíp còn “chịu chi” mời công ty chỉnh màu đứng sau loạt bom tấn Hàn Quốc Người hầu gái (The handmaiden), Ngôi trường xác sống (All of us are dead)... “tô điểm” cho bộ phim thêm cuốn hút. Khâu hậu kỳ của bộ phim được cho biết thực hiện ở Hàn Quốc lẫn Việt Nam.

Sau buổi chiếu ra mắt tại TP.HCM, phần lớn khán giả ghi nhận nỗ lực của ê kíp đoàn làm phim, nhưng chất lượng phim vẫn còn điều đáng bàn. Phim quay rất đẹp. Bối cảnh Việt Nam hiện lên trong phim ấn tượng với những cung đường đèo dốc hiểm trở ở vùng rừng núi Tây Bắc, kỳ quan thiên nhiên như tranh thủy mặc của Tràng An (Ninh Bình), phố xá thấp thoáng vịnh Hạ Long được quay ngay tại trung tâm TP.Hạ Long (Quảng Ninh), khung cảnh hoành tráng với hàng trăm container của cảng Đình Vũ (Hải Phòng), hay toàn cảnh từ trên cao của TP.HCM sôi động, hiện đại... Tuy nhiên, các cảnh Việt Nam trải dài trong phim như thế này chỉ là để cho đẹp (phục vụ việc phát hành ở nước ngoài), chứ không phải diễn tiến câu chuyện trong phim trải dài ở nhiều tỉnh thành.

Điểm đặc sắc nhất của phim là các cảnh quay đánh đấm. Bởi như đạo diễn giới thiệu và mong muốn 578: Phát đạn của kẻ điên sẽ là “bộ phim hành động khốc liệt và chịu chơi nhất điện ảnh Việt”. Có thể nói, phần hành động trong phim mãn nhãn với những phân cảnh truy đuổi gay cấn.

Nam chính Alexandre Nguyễn đóng các cảnh hành động tốt trong những trận đánh mang tính thực chiến cùng với võ sư Tuấn Hạc và các diễn viên khác. Hoa hậu H’Hen Niê vào vai Bảo Vy - một nhân vật với vỏ bọc là cô gái lái xe tải, người luôn âm thầm sát cánh bên nam chính. Với màn đấu tay đôi của Bảo Vy và một cao thủ (võ sư Tuấn Hạc đóng) trong mưa trên nóc container, hoa hậu H’Hen Niê được khen là “đánh đấm xuất sắc”. Tuy nhiên, diễn xuất và cách thoại của hoa hậu bị cho là “đơ”, thiếu cảm xúc.

Bên cạnh đó, nội dung câu chuyện còn yếu và thiếu sự bồi đắp cho từng số phận, tính cách nhân vật, lời thoại trong phim còn gượng, sáo, thế nên hầu hết diễn viên (không chỉ H’Hen Niê) khi phát ra câu thoại, khán giả lại cười rộ lên (nhất là thoại của cha con ông trùm do diễn viên Hoàng Phúc và siêu mẫu Trương Ngọc Tình thủ vai). Cách dựng phim cũng gây cảm giác khó hiểu cho khán giả ở khoảng 20 phút đầu phim.