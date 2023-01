6 sai lầm khiến da lão hóa 'không phanh' mà ít ai biết

1. Không làm sạch da

Cuộc sống bận rộn dễ khiến nhiều người bỏ qua bước tẩy trang sau một ngày bận rộn. Hoặc nhiều người nghĩ, không makeup thì không cần tẩy trang. Chính những quan niệm sai lầm này sẽ khiến làn da không được làm sạch, bị bít tắc lỗ chân lông, dễ nổi mụn, viêm da, khô sần và nhanh lão hóa.

2. Quên chăm sóc vùng da cổ

Đây cũng là sai lầm phổ biến của chị em, đó là chỉ tập trung dưỡng da mặt mà bỏ qua vùng cổ, thềm ngực khi chống lão hóa. Bên cạnh đó, da vùng cổ có phần mỏng hơn, hay phải tiếp xúc với ánh nắng hơn, nên việc lão hóa, xuất hiện các rãnh nhăn sớm tại khu vực này là điều mà chị em phải đối mặt.

3. Chọn sai kem chống nắng

Chống nắng là bước chăm sóc da cơ bản mọi phụ nữ cần biết. Nhưng nhiều người vẫn mắc sai lầm khi chọn kem chống nắng. Chẳng hạn như chọn sản phẩm không phù hợp với da, chỉ số SPF thấp, không có khả năng chống nắng phổ rộng, không đủ khả năng bảo vệ da toàn diện. Điều này khiến da sạm màu, thâm sạm, lão hóa nhanh trước tác động của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và các tác nhân có hại trong môi trường.

4. Dùng sản phẩm skincare không phù hợp





Để chống lão hóa da hiệu quả, bạn nên chọn sản phẩm phù hợp với da, đến từ thương hiệu uy tín và có bảng thành phần chống lão hóa “xịn sò”. Ngược lại, nếu chọn mỹ phẩm không thích hợp, chứa cồn, hương liệu, chất bảo quản, hay chất gây bào mòn, nhạy cảm da, thì tình trạng lão hóa có thể đến sớm hơn.

5. Tẩy tế bào chết quá ít hay quá nhiều

Việc không tẩy tế bào chết định kỳ sẽ khiến làn da khô sần, thô ráp, bít tắc lỗ chân lông. Tuy nhiên, việc tẩy da chết với tần suất quá nhiều hay quá ít cũng ảnh hưởng đến làn da. Theo chuyên gia da liễu, chúng ta chỉ nên tẩy tế bào chết tối đa là 2-3 lần/tuần. Nếu vượt quá sẽ khiến da bị khô, dễ tổn thương, dễ bắt nắng, gây sạm nám, lão hóa. Còn nếu quá ít sẽ khiến da không được làm sạch, thông thoáng, sạm màu.

6. Xem nhẹ chống lão hóa từ bên trong

Để chống lão hóa, chị em thường áp dụng nhiều cách tác động trực tiếp lên bề mặt da. Chẳng hạn như dùng mỹ phẩm, massage da mặt, thẩm mỹ công nghệ cao, peel da… Thế nhưng, những cách này chỉ tác động trên bề mặt, không giải quyết được các vấn đề lão hóa bên trong cơ thể do cơ chế lão hóa tự nhiên. Việc xem nhẹ chống lão hóa từ bên trong từ sớm cũng là sai lầm thường gặp, khiến chị em già trước tuổi.

Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn có thể tránh được những sai lầm khiến da lão hóa “không phanh”. Cũng như chọn được cho mình sản phẩm chống lão hóa chất lượng, để giữ mãi nét thanh xuân!

Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm chống lão hóa bên trong, để duy trì diện mạo tươi trẻ bền vững, thì hãy thử trải nghiệm viên uống Hush And Hush Time Capsule. Sản phẩm này đến từ thương hiệu Hush & Hush vốn nổi tiếng đình đám tại Hoa Kỳ nhờ công thức được chứng nhận và phát huy hiệu quả vượt trội.

Với viên uống Hush And Hush Time Capsule, cơ thể của bạn sẽ được bổ sung hàm lượng cao các vitamin, dưỡng chất thiết yếu có nguồn gốc hữu cơ. Từ đó duy trì sự cân bằng trong cơ thể, đẩy lùi nám da, sạm da, các nếp nhăn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, nhất là vùng mặt, quanh đôi mắt.

Viên uống Hush And Hush Time Capsule còn hỗ trợ ức chế hoạt động của các hắc sắc tố melanin, làm mờ nám, ngăn ngừa gốc tự do, bảo vệ cơ thể trước tia UV, ánh sáng xanh, ô nhiễm môi trường. Từ đó tái tạo da và cân bằng cơ thể một cách toàn diện, mang lại diện mạo trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Về thành phần, viên uống Hush And Hush Time Capsule có thể chinh phục những chuyên gia khó tính. Vì công thức của sản phẩm được nghiên cứu, phát triển trong suốt hơn 15 năm, từ đội ngũ chuyên gia nhà Hush And Hush. Trong đó có nhiều thành phần đã được cấp bằng sáng chế, đảm bảo an toàn, hiệu quả chống lão hóa vượt trội. Nổi bật là thành phần Collagen từ vảy cá, rễ cây dương xỉ, bột rễ nhân sâm, rau sam, chiết xuất củ nghệ, Vitamin C, D, E, A, K, B12.

Chi tiết viên uống Hush And Hush Time Capsule chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh