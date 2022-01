63 tỉnh thành trên cả nước ứng dụng Zalo trong quá trình chuyển đổi số

Năm 2021, cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm thuận lợi được nhiều địa phương tận dụng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Song song, Zalo còn là kênh thông tin gắn liền với các hoạt động đời sống xã hội của người dân từ an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm đến các tiện ích hằng ngày.

Hơn 6.000 tài khoản Zalo chính thức của cơ quan nhà nước, tiện ích công

Tính đến cuối tháng 12/2021, trên cả nước đã có hơn 6.000 trang Zalo của các cơ quan cấp Bộ, tỉnh/thành phố, địa phương, công an, y tế, giáo dục, điện, nước… được thiết lập, tăng 160% so với năm 2020.

Trong mảng dịch vụ công, tài khoản Zalo chính thức của các tỉnh thành đều liên tục bổ sung các tiện ích mới để phục vụ người dân khi thực hiện các TTHC, dịch vụ công trực tuyến đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, cách ly xã hội như năm vừa qua.

Đơn cử, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Zalo OA “Cổng DVC tỉnh Vĩnh Phúc” của tỉnh này hiện đã cung cấp nhiều tiện ích thiết thực như: Tin nhắn điện tử (có chữ ký số) nhằm thông báo trạng thái hồ sơ, truy cập và quản lý danh mục hồ sơ đã thực hiện, kho dữ liệu cá nhân của người dân, đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, yêu cầu rút hồ sơ, ủy quyền nhận kết quả,…

Những tiện ích này đã giúp thay đổi hoàn toàn hình thức làm việc thông qua giấy tờ truyền thống và chuyển sang thực hiện qua văn bản, giấy tờ điện tử. Một số các giao dịch trước đây người dân phải trực tiếp đến các cơ quan nhà nước để thực hiện, thì nay hoàn toàn thực hiện được trên môi trường điện tử. Lịch sử giao dịch cũng được lưu trữ trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, thuận tiện cho cán bộ trong việc tra cứu, xử lý hồ sơ.

“Ngay từ khi bắt đầu triển khai, người dân đã vô cùng bất ngờ và thích thú với những thay đổi này. Đến nay, hầu hết người dân đã quen thuộc và thành thạo trong việc sử dụng các tính năng, tiện ích của Zalo OA “Cổng DVC tỉnh Vĩnh Phúc”, ông Nguyễn Tiến Việt, Quản trị Cổng DVC tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.

Ngoài ra, nhiều tỉnh còn tận dụng nền tảng Zalo để xây dựng các tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế. Chẳng hạn, OA Zalo "Chính quyền điện tử Bình Định" là một trong những đơn vị đầu tiên ra mắt loạt tiện ích đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh như tra cứu điểm thi THPT, tra cứu vi phạm giao thông, xem camera giao thông,... Nhờ đó, kỳ thi THPT 2021 vừa qua có hàng chục nghìn thí sinh, phụ huynh học sinh đã tra cứu điểm thi thuận lợi.





“Kênh Zalo này đã giúp Sở đưa tin tức đến với người dân, doanh nghiệp nhanh, chính xác và kịp thời. Đồng thời thống kê được hiệu quả của công tác tuyên truyền. Zalo "Chính quyền điện tử Bình Định" đã trở thành một kênh thông tin được người dân đánh giá cao”, ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bình Định nói.

Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là động lực của chuyển đổi số. Các nền tảng công nghệ như Zalo đã và đang là những công cụ hữu hiệu được các tỉnh thành sử dụng trong quá trình chuyển đổi số.

Mô hình Zalo an ninh phát huy hiệu quả

Cũng trong năm 2021, việc sử dụng Zalo phục vụ công tác tiếp nhận tin báo an ninh trật tự, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm được ngành công an ứng dụng. Mô hình Zalo an ninh được nhiều đơn vị triển khai mạnh mẽ, tính đến cuối năm 2021 đã có hơn 3.580 trang Zalo an ninh được thiết lập.

So với những mô hình khác, sử dụng Zalo cách thức tuy đơn giản nhưng hiệu quả. Chẳng hạn, khi phản ánh ANTT, tội phạm, người dân có thể thông tin qua Zalo bằng nhiều hình thức như nhắn tin, gọi hoặc gửi những hình ảnh, video... Đối với những thông tin phản ánh, tố cáo sẽ luôn được bảo đảm bí mật nguồn tin.

Điểm sáng trong năm 2021 phải kể đến là việc ngành công an của nhiều tỉnh thành sử dụng Zalo hỗ trợ cho chiến dịch cấp căn cước công dân từ công tác truyền thông đến hướng dẫn thủ tục, chatbot hỗ trợ, đặt chỗ, hẹn lịch làm việc, tra cứu tiến độ,... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu.

Bên cạnh các OA chính thức của lực lượng công an từng tỉnh thành, quận, phường,... mô hình nhóm Zalo kết nối giữa công an khu vực với người dân cũng được triển khai rộng rãi và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Các nội dung phổ biến pháp luật; tuyên truyền những thủ đoạn phạm tội; tố giác tội phạm; cũng như các thủ tục hành chính như tạm trú, hộ khẩu; CCCD; phòng cháy, chữa cháy,… được lực lượng công an hướng dẫn, giải đáp chi tiết cho người dân qua các nhóm Zalo này.

Từ những hiệu quả mang lại, mô hình Zalo An ninh mở ra cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật linh hoạt, gần dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở. Góp phần gắn kết lực lượng công an và người dân chung sức phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.