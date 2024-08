Hướng tới sự kiện chào mừng 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25.8.1954 - 25.8.2024) và kỷ niệm 70 năm Đặc khu Vĩnh Linh (16.6.1955 - 16.6.2025), trong không khí nô nức chuẩn bị cho lễ hội sắp đến, ông Trần Nhật Quang, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh đã dành cho Thanh Niên buổi trao đổi với nhiều xúc cảm.

Ông Trần Nhật Quang, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh

Thư viện Vĩnh Linh bị đánh phá trong chiến tranh

PV: Xin chào ông. Thưa ông, Vĩnh Linh là một vùng đất quá nổi tiếng trong quá khứ. Để nhắc về một Vĩnh Linh của những năm tháng đó, một cách ngắn gọn, ông sẽ nói điều gì?



Ông Trần Nhật Quang: Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được lịch sử chọn trở thành mảnh đất đầu cầu giới tuyến, tiền đồn của miền bắc XHCN, hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam ruột thịt - Vĩnh Linh có một lịch sử hết sức bi hùng.

Nhắc về Vĩnh Linh của những năm tháng đó có thể khái quát rằng dù trong hoàn cảnh khốc liệt, hủy diệt tột cùng của chiến tranh người Vĩnh Linh vẫn sống với đầy đủ yếu tố tốt đẹp nhất của từ này, để làm nên những chiến tích phi thường, tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Người dân Vĩnh Linh can trường trong chiến tranh

Sau đổ nát chiến tranh, Vĩnh Linh đã phải đối diện những gì để phát triển KT-XH?

Bước ra khỏi chiến tranh, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Linh bắt tay vào công cuộc tái thiết và xây dựng lại quê hương trong muôn vàn khó khăn, thử thách. Do chiến tranh đã biến nơi đây thành vùng đất hoang tàn, chi chít hố bom, dày đặc các loại vật liệu chưa nổ, ảnh hưởng nặng nề của chất độc dacam/dioxin. Bom đạn đã tàn phá, san phẳng tất cả các cơ sở vật chất thiết yếu như nhà cửa, cơ quan, trường học, bệnh viện, thủy lợi, giao thông cũng như gây thiệt hại lớn về người làm thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực. Chưa hết, Vĩnh Linh lại thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, bão lụt, dịch bệnh trên người và gia súc; trong điều kiện thiếu thốn lương thực, thực phẩm, thuốc men nên khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Rú Lịnh, rừng nguyên sinh tồn tại ngay giữa đồng bằng Vĩnh Linh Nguyễn Phúc

Dù thế, Vĩnh Linh vẫn có được nhiều thành tựu cho 70 năm qua?

Từ trong hoang tàn đổ nát, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Linh đã rà phá bom mìn, khai hoang phục hoá, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khai thác các tiềm năng thế mạnh về du lịch dịch vụ, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông, ưu tiên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là người có công với cách mạng làm cho quê hương đã và đang đổi thay từng ngày. Mà thành tựu nổi bật nhất đó là được T.Ư phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2011 và công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2024.

Hiện nay, Vĩnh Linh đã hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng vùng H.Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 với trọng tâm là ưu tiên phát triển du lịch - dịch vụ và công nghiệp. Tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 10,87% so với năm 2020. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 7.689 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,08 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn huyện ở mức 1,91%. Ngoài ra, huyện còn có nhiều kết quả đáng khích lệ trong giáo dục, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội, đảm bảo trật tự, an ninh…

Cửa Tùng, nơi từng được mệnh danh là “Nữ hoàng bãi tắm”

Điều gì đã làm cho Vĩnh Linh có được những tiếng tăm trong quá khứ và những thành quả của ngày hôm nay?

Để có được một Vĩnh Linh - Lũy thép, Lũy hoa trong thời gian qua là nhờ rất nhiều yếu tố. Trong đó, mảnh đất này được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu đãi, tiềm năng, lại giàu bản sắc văn hóa, cách mạng. Con người nơi đây có cốt cách thật thà, chất phác nhưng hết sức trung dũng, không chịu lùi bước trước gian nan thử thách, không chịu khuất phục trước bạo tàn. Thêm nữa, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn có ý thức xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ, chung sức, đồng lòng và tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân trong xây dựng quê hương. Cuối cùng, Vĩnh Linh, được bạn bè yêu chuộng hòa bình quốc tế; Trung ương, các bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sở, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị, thành trong tỉnh; Đảng bộ và nhân dân các tỉnh thành trong nước… yêu thương, lãnh đạo, sẻ chia.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (thứ 2 từ trái qua) tham quan gian hàng của những người trẻ H.Vĩnh Linh Thanh Lộc

Với sự kiện kỷ niệm 70 năm lần này, Vĩnh Linh sẽ muốn tạo nên điểm nhấn gì?

Chúng tôi đã khởi động việc chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm khá sớm, từ tháng 6.2022 và hướng tới 4 mục tiêu chính. Đầu tiên là thông qua việc tổ chức sự kiện kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên nhân dân và nhất là thế hệ trẻ sau này. Tiếp nữa là để tri ân những tập thể cá nhân mà đã từng sống chiến đấu, lao động, học tập, cống hiến thậm chí hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho mảnh đất này. Mục tiêu thứ 3 là quảng bá những tiềm năng thế mạnh của huyện, những định hướng nhằm kêu gọi thu hút đầu tư. Và mục tiêu cuối cùng khơi dậy khát vọng trong mỗi người dân, cùng nhau đoàn kết cộng đồng trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần vì quê hương của mỗi tổ chức cá nhân.

Nhiều sự kiện nghệ thuật hoành tráng, ý nghĩa được tổ chức trong dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh Thanh Lộc





Với tinh thần như trên, định hướng của lãnh đạo địa phương trong thời gian tới, để tiếp nối, phát triển Vĩnh Linh, xứng đáng với quá khứ hào hùng, là gì?



Phấn khởi, tự hào với những thành quả qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, thời gian tới Đảng bộ huyện Vĩnh Linh sẽ tập trung lãnh đạo toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Mục tiêu xây dựng Vĩnh Linh trong thời gian tới là trở thành trung tâm kinh tế xã hội phía bắc của tỉnh Quảng Trị với ưu tiên tập trung đó là lĩnh vực thương mại dịch vụ và công nghiệp…