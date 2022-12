8 loại thực phẩm tốt nhất khi bạn cảm thấy tụt đường huyết

Nếu bạn là người mắc bệnh tiểu đường, việc quản lý lượng đường trong máu (còn gọi là đường huyết) của bạn là điều quan trọng nhất.

Nếu mức đường huyết của bạn quá thấp, còn được gọi là hạ đường huyết, có thể nguy hiểm.

Điều gì xảy ra khi mức đường huyết của bạn giảm xuống và những loại thực phẩm bạn có thể nạp vào để lấy lại mức đường huyết.

1. Mức đường huyết thấp là gì?

Đối với người không bị tiểu đường, cơ thể bạn có thể tự động điều chỉnh nếu mức đường huyết của bạn xuống quá thấp.

Tuy nhiên, nếu bạn là người mắc bệnh tiểu đường, việc giảm mức đường huyết có thể rất nguy hiểm.

Mặc dù phản ứng của mỗi cá nhân đối với đường huyết thấp là khác nhau, nhưng các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của mức đường huyết thấp bao gồm cảm thấy run, đổ mồ hôi hoặc ớn lạnh, khó chịu, nhầm lẫn, tim đập nhanh, đói, mệt mỏi, buồn nôn, mờ mắt, ngứa ran trong lưỡi, môi hoặc má, và co giật.

Cách duy nhất để biết mức đường huyết của bạn có thấp hay không là kiểm tra đường huyết.

Nếu lượng đường trong máu của bạn giảm quá thấp và não không nhận đủ glucose (đường AKA), nó có thể ngừng hoạt động bình thường, dẫn đến các triệu chứng như mờ mắt, khó tập trung, lú lẫn và nói lắp.

Nếu lượng đường trong máu ở mức quá thấp trong thời gian quá dài và khiến não bị thiếu glucose, điều này có thể dẫn đến co giật và thậm chí hôn mê, theo Eat This, Not That!

Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, "Đường huyết thấp là khi lượng đường trong máu của bạn giảm xuống đủ thấp đến mức bạn cần phải hành động để đưa chúng trở lại phạm vi mục tiêu của mình".

Điều này thường xảy ra khi lượng đường trong máu của bạn thấp hơn 70 mg/dL. Bạn nên luôn nói chuyện với bác sĩ để biết chính xác những gì cần làm cho mình.

2. Quy tắc 15-15

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ có "quy tắc 15-15", quy định rằng có 15 gram carb sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn và kiểm tra nó sau 15 phút.

Nếu lượng đường trong máu của bạn vẫn dưới 70 mg/dL, hãy ăn thêm 15 gram carb nữa.

Lặp lại cho đến khi lượng đường trong máu của bạn ít nhất là 70 mg/dL.

Khi lượng đường trong máu của bạn trở lại bình thường, hãy ăn một bữa chính hoặc bữa ăn nhẹ để đảm bảo rằng nó không giảm trở lại, theo Eat This, Not That!

Nếu bạn có một đợt hạ đường huyết, hãy viết nó ra giấy và ghi lại các triệu chứng của bạn.

Hãy gặp bác sĩ để bác sĩ có thể đưa ra gợi ý về những cách để tránh điều này xảy ra trong tương lai.





Những loại thực phẩm tốt nhất khi bạn cảm thấy lượng đường trong máu đang giảm

3. Nước ép

Uống 1/2 cốc nước cam, nước táo hoặc bất kỳ loại nước trái cây nào khác để nhanh chóng hấp thụ một lượng đường lớn.

4. Nước ngọt

Uống 1/2 cốc nước ngọt (soda) thông thường - không phải là soda dành cho người ăn kiêng, vì bạn cần đường và calo vào thời điểm này.

5. Mật ong

Một thìa canh mật ong có khoảng 17 gram đường - đây là lượng được khuyến nghị để tuân theo "quy tắc 15-15".

6. Xirô ngô

Giữ một chai xirô ngô trong tủ của bạn và uống 1 muỗng canh khi lượng đường trong máu của bạn dưới 70 mg/dL. Điều này sẽ cung cấp khoảng 16 gram đường.

7. Đường hạt

Một muỗng canh đường trắng có 12,5 gram carb hấp thụ nhanh, đây là thứ bạn cần khi lượng đường trong máu giảm mạnh.

8. Kẹo Jelly bean

Một nguồn cung cấp đường nhanh khác là kẹo Jelly bean, nhưng khẩu phần có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước của những viên kẹo đó.

Kiểm tra nhãn và lấy số kẹo tương đương với 15 gram đường.

Kẹo Jelly bean là những viên kẹo đường hình hạt đậu nhỏ với vỏ kẹo mềm và bên trong là lớp gel dày.

9. Kẹo cứng

Kẹo cứng khác cũng có thể giúp tăng lượng đường trong máu khi nó xuống quá thấp.

Chọn loại kẹo cứng chứa đầy đường thông thường chứ không phải loại không đường.

10. Kẹo gôm dẻo (gumdrop)

Những loại kẹo dẻo này thường có màu sắc rực rỡ, được làm từ gelatin hoặc pectin và được phủ một lớp đường nhẹ.

Bạn thường thấy chúng lên kệ trong mùa lễ hội.

Có rất nhiều lựa chọn thực phẩm để ăn/uống nhanh chóng khi bạn cảm thấy lượng đường trong máu của mình giảm xuống.

Bạn nên luôn để sẵn một số thứ này trong nhà hoặc mang theo bên mình để phòng khi cần thể. Bạn chỉ cần lưu ý là chọn những thứ không bị chảy, theo Eat This, Not That!