9 giáo viên bị miễn nhiệm không rõ lý do: Hiệu trưởng giải thích ra sao?

Giáo viên bức xúc

Theo phản ánh của một số giáo viên Trường THPT Lương Văn Can (Q.8, TP.HCM), trong cuộc họp hội đồng sư phạm ngày 10.1, ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng nhà trường, thông báo bà T.T.T.T, nguyên Hiệu phó chuyên môn của nhà trường không được Sở GD-ĐT TP.HCM tái bổ nhiệm do không đủ phiếu tín nhiệm tại trường và sẽ thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

Sau đó, hiệu trưởng trường này thông báo miễn nhiệm 9 giáo viên đang là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường mà không có lý do chính đáng.

Cũng theo phản ánh của giáo viên Trường THPT Lương Văn Can, trước đó vào ngày 18.10.2022, trường tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm lại vị trí hiệu phó cho bà T.T.T.T, hội đồng liên tịch có 25 người tham gia bỏ phiếu nhưng bà T. không đạt số phiếu quy định do trong quá trình công tác bà T. có nhiều đồng nghiệp không tín nhiệm. Vì thế trong cuộc họp lấy ý kiến, cũng có một vài thành viên chủ chốt là tổ trưởng, tổ phó đã đóng góp ý kiến xây dựng cho bà T. , đề nghị bà tiếp thu ý kiến một cách công khai trước sự chứng kiến của tổ công tác do Sở GD-ĐT cử về.

Cũng theo các giáo viên, sau khi có kết quả kiểm phiếu, trong nhiều cuộc họp khác, hiệu trưởng luôn răn đe những người bỏ phiếu không tín nhiệm là không có chính kiến, gây mất đoàn kết. Đến ngày 10.1 vừa qua, trong cuộc họp hội đồng sư phạm, ông Nguyễn Tấn Sĩ đã công bố kết quả tái bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng của bà T. là không đạt do số phiếu tín nhiệm thấp từ hội đồng liên tịch nhà trường. Sau kết quả đó, ông Sĩ bày tỏ thái độ thất vọng và cho rằng “nội bộ trường mất đoàn kết”, “không có chính kiến”, “dùng lá phiếu hạ uy tín người khác”.

Sau khi bày tỏ quan điểm cá nhân, ông Sĩ đã công bố quyết định bổ nhiệm mới chức danh tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn và thư ký hội đồng, bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2022-2023, đồng nghĩa với việc cách chức 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và thư ký hội đồng hiện thời với mục đích “tăng cường đoàn kết nội bộ trường”.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, các giáo viên thông tin trước khi công bố quyết định bổ nhiệm, ông Sĩ có nhấn mạnh: “Tôi rất mong muốn mọi người sẽ không có ý kiến và sẽ không có ý kiến nào thay đổi được quyết định của tôi”. Điều đáng nói là dù bà T. không được bổ nhiệm lại chức danh hiệu phó nhưng ông Sĩ ban hành quyết định cho bà T. làm tổ trưởng chuyên môn và thư ký hội đồng thay cho 2 người ông mới cách chức. Theo các giáo viên phản ánh, ông Sĩ nói trước toàn trường lý do phân công bà T. là để bà “hỗ trợ công tác chuyên môn cho hiệu trưởng”. Bất chấp bà không được hội đồng sư phạm không tín nhiệm.





Cũng theo các giáo viên phản ánh, sau khi hiệu trưởng công bố quyết định, những người bị miễn nhiệm muốn có ý kiến trước hội đồng xin cho biết lý do vì sao miễn nhiệm các tổ trưởng hiện thời nhưng hiệu trưởng quyết không cho các giáo viên phát biểu trước hội đồng sư phạm.

Có biểu hiện chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ?

Trước những bức xúc của giáo viên, trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Sĩ cho biết: "Lý do miễn nhiệm vị trí tổ trưởng, tổ phó, thư ký hội đồng của 9 giáo viên nói trên vì các thành viên trong hội đồng liên tịch có biểu hiện tạo nhóm, tẩy chay các giáo viên không cùng nhóm, lôi kéo các thành viên khác, giáo viên trẻ tạo sự chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ trong học kỳ 1 năm học 2022-2023. Một vài thành viên trong hội đồng liên tịch chưa thể hiện tính gương mẫu, trung thực trong vai trò tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong công tác; kết bè phái; không thể hiện chính kiến bản thân, dễ bị lôi kéo".

Vị hiệu trưởng này cho hay những giáo viên được phân công thay thế 9 giáo viên nói trên là những người có năng lực chuyên môn, có uy tín trong tổ bộ môn và hội đồng sư phạm; chủ động, tích cực trong công tác, đặc biệt có chính kiến, không lôi kéo tạo bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

Cũng theo ông Sĩ, ý kiến cho rằng việc miễn nhiệm 9 giáo viên trên xuất phát từ việc những giáo viên này không bỏ phiếu tín nhiệm cho cô T. là không đúng. Người đứng đầu Trường THPT Lương Văn Can cho biết: "Trong thời gian học kỳ 1 vừa qua các tổ trưởng và tổ phó đã bị miễn nhiệm có những biểu hiện không gương mẫu, thiếu trung thực trong công tác, lôi kéo các thành viên khác, biểu hiện rõ sự chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ".

Ông Nguyễn Tấn Sĩ nói thêm hiện tại, tập thể hội đồng sư phạm có nhiều ý kiến ủng hộ sự thay đổi này trừ những giáo viên đã miễn nhiệm.