9 tháng đầu năm, Ngân hàng Bản Việt hoàn thành 90% kế hoạch

Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận ngân hàng ghi nhận hơn 423 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, hoàn thành 94% kế hoạch của cả năm.

Theo đó, nhờ tính chủ động và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh bán lẻ, tổng thu nhập 9 tháng đầu năm đạt gần 1.500 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, trong đó phải kể đến thu nhập lãi thuần và thu từ dịch vụ đều tăng trưởng tốt, lần lượt là 23%, 48% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, điểm sáng về kinh doanh ngoại hối trong quý 3 cũng đóng góp khá lớn trong bức tranh tổng thu nhập của toàn hàng. Chi phí hoạt động được tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, góp phần mang lại kết quả kinh doanh khả quan cho cả quý 3 và 9 tháng đầu năm. Lợi nhuận quý 3 đạt hơn 68 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lũy kế lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 423 tỉ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch của cả năm.

Song song với kết quả kinh doanh có nhiều điểm tích cực, bảng cân đối tài sản của ngân hàng cũng tiếp tục ổn định bền vững. Tính đến ngày 30.9.2022, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 78 nghìn tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 55 nghìn tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 51 nghìn tỉ đồng, tăng lần lượt 9%, 13% so với 9 tháng đầu năm 2021.





Hoạt động ngân hàng số cũng đã đóng góp rất lớn trong việc gia tăng số lượng khách hàng và thị phần của Bản Việt trên thị trường. Trong quý 3 hàng loạt các tính năng tiện ích trên ngân hàng số Digimi được đưa vào sử dụng như đóng học phí, nạp phí giao thông, bảo hiểm sức khỏe Generali, đầu tư chứng chỉ quỹ, chuyển tiền qua số điện thoại,… Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên kênh số cũng tăng lần lượt gấp 4, gấp 3 lần so với cùng kỳ. Riêng khách hàng mới trên kênh số tăng mạnh gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Không chỉ là đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bám sát mục tiêu đặt ra, Ngân hàng Bản Việt cũng tích cực triển khai các hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước trong các hoạt động hỗ trợ người dân như gói hỗ trợ lãi suất vay 2% từ ngân sách nhà nước. Vừa qua, Bản Việt cũng vinh dự được đánh giá trong top 10 thương hiệu ngân hàng tăng trưởng ấn tượng do Vneconomy tổ chức.