9X bỏ việc văn phòng, tiết lộ thu nhập khủng nhờ làm TikToker

"Em có thể tiết lộ ngày xưa em nhận 1 video trên TikTok chỉ 1-2 triệu đồng/video, nhưng bây giờ đã tăng lên gấp vài chục lần chẳng hạn. Em nghĩ 1-2 cái video mình quay nó đã đủ mức thu nhập để mình sinh sống ở Sài Gòn với chi tiêu của mình rồi.

Hiện tại em khá kín quảng cáo trong 1 tháng, thậm chí có ngày như hôm qua em có 3 cái quảng cáo. Mọi người có thể ước tính lên thu nhập rất xán lạn từ nghề TikToker", đó là những chia sẻ của Đức Anh, TikToker sở hữu đến 4,5 triệu người theo dõi, nổi tiếng với hàng loạt series hấp dẫn trên TikTok với Phóng viên Thanh Niên những ngày cuối năm.

Trước đó, Đức Anh làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương ổn định. Tuy nhiên, những ràng buộc của công ty không cho phép cậu trở thành một TikToker chuyên nghiệp. Sau một thời gian suy nghĩ và hỏi ý kiến mọi người, 9X quê Ninh Bình quyết định xin nghỉ việc ngay dịp gần Tết dương lịch và tập trung toàn bộ thời gian để theo đuổi công việc của một TikToker.

Tuy kiếm được tiền và có cơ hội phát triển bản thân từ TikTok nhưng nhiều người trong cộng đồng không dám nhận mình là TikToker vì những định kiến của mọi người về công việc này. Riêng Đức Anh, cậu tự tin nhận mình là một TikToker và tự hào vì những gì đã nhận được khi theo đuổi công việc mới mẻ này.





Xuất hiện liên tục với hàng loạt clip diễn xuất cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều người thắc mắc và nghĩ rằng 9X có xuất thân từ gia đình giàu có hoặc có mối quan hệ rộng rãi trong giới giải trí. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.

"Mẹ em bốn mấy tuổi mới sinh ra em, sinh ra em thì bố em không nhận em, bố em có gia đình khác rồi nên là từ nhỏ mẹ em đẻ em ra không có sữa. Đấy chính là lý do mà em bị còi xương, không có chất dinh dưỡng từ nhỏ.

Sau đấy bà ngoại phải là người lăn lộn cho mẹ em tiền mua sữa nuôi em. Còn mẹ em ngày xưa làm thợ may ở quê cũng không có tiền, sau đấy người ta mua quần áo may sẵn rồi thì không ai may nữa mới chuyển qua đi làm giúp việc", Đức anh chia sẻ.

Sau khi vào Sài Gòn lập nghiệp 3 năm, mới đây Đức Anh đã xây cho mẹ một căn nhà dưới quê, cuộc sống của gia đình cũng bớt cơ cực. Đây là lời cảm ơn mà 9X dành cho mẹ vì đã luôn tin tưởng, ủng hộ cậu trước mọi sự lựa chọn