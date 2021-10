Theo báo giới địa phương, Abraham đã được bổ sung vào danh sách tuyển Anh cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng này với Andorra và Hungary. Sự trở lại của chân sút này nhờ việc lấy lại phong độ khi chuyển đến AS Roma.

Tiền đạo 24 tuổi đã nhận được niềm tin rất lớn của HLV Mourinho khi đá chính mọi trận đấu tại Serie A cho AS Roma sau khi gia nhập đội bóng thủ đô nước Ý vào mùa hè vừa qua.

Abraham, người đã có 6 lần khoác áo tuyển Anh, có thể sẽ được ra sân lần đầu tiên cho “Tam sư” kể từ khi vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng trước Iceland ở UEFA Nations League vào tháng 11 năm ngoái. Việc gọi trở lại tiền đạo này được xem là một sự bổ sung cho đội tuyển Anh, khi HLV Gareth Southgate sẽ được phép có 24 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới, nơi họ đang bất bại.

Tháng trước, tuyển Anh đã đánh bại Hungary với tỷ số 4-0 tại Puskas Arena trước khi tiễn Andorra với tỷ số tương tự trên sân nhà Wembley. Tuy nhiên, đội bóng của Southgate sau đó đã đánh rơi những điểm đầu tiên của vòng loại khi hòa 1-1 với Ba Lan.





Abraham chuyển đến Serie A hồi tháng 8 sau khi AS Roma chi 34 triệu bảng để mua cầu thủ này từ Chelsea. Ngôi sao vốn được kỳ vọng của bóng đá Anh đã sa sút phong độ tại Stamford Bridge sau sự xuất hiện của HLV Thomas Tuchel vào tháng 1. Việc chuyển đến Ý của anh bắt nguồn từ việc Mourinho biết cách phát huy thế mạnh của Abraham, người từng được nhà cầm quân Bồ Đào Nha dẫn dắt khi cả hai còn ở Chelsea.

Mourinho đã phần nào đúng khi Abraham lập tức hồi sinh phong độ khi có 2 đường kiến ​​tạo trong trận ra mắt AS Roma ở chiến thắng Fiorentina 3-1 hồi tháng 8. Chân sút 24 tuổi này cũng ghi bàn thắng đầu tiên cho AS Roma khi lập công trong chiến thắng 4-0 tại Salernitana 1 tuần sau đó. Anh cũng ghi bàn thắng duy nhất của trận đội bóng thủ đô nước Ý đánh bại Udinese tháng trước, sau có thêm đường kiến tạo giúp Henrikh Mkhitaryan ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Empoli cuối tuần trước.

Abraham cũng đã ghi bàn trong cả hai trận thắng của AS Roma tại bảng C thuộc giải Europa Conference League mùa này. AS Roma hiện đang chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A sau khi thắng 5 trong 7 trận mở màn mùa giải.

Abraham có trận ra mắt tuyển Anh với suất đá chính trong trận giao hữu 0-0 với Đức vào tháng 10.2017, sau đó được vào sân từ băng ghế dự bị trong một cuộc chạm trán không bàn thắng khác với tuyển Brazil. Tiền đạo này đã ghi 1 bàn thắng cho tuyển Anh trong chiến thắng 7-0 ở vòng loại EURO 2020 trước Montenegro vào tháng 11.2019 sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2.