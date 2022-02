Activision phủ nhận báo cáo về sự chậm trễ của Call of Duty 2023

Theo Digital Trends, trước đó, Bloomberg đã viện dẫn nhiều lý do cho sự chậm trễ của Call of Duty, bao gồm cả việc phiên bản hiện tại không đạt được như kỳ vọng và trọng tâm của công ty chuyển sang một phiên bản miễn phí của tựa game.

Bloomberg cho biết Activision đang đẩy lùi việc phát hành sau khi phiên bản gần đây của Call of Duty không đáp ứng được kỳ vọng, khiến một số giám đốc điều hành tin rằng họ đang giới thiệu các phiên bản mới quá nhanh. Quyết định này không liên quan đến việc Activision đồng ý bán mình cho tập đoàn Microsoft với giá 69 tỉ USD”.

Ngay sau đó, Activision đã phủ nhận các tuyên bố trong báo cáo của Bloomberg. Trong tuyên bố của mình, phát ngôn viên của công ty cho biết: “Chúng tôi có một loạt các trải nghiệm Call of Duty cao cấp và miễn phí để chơi cho năm nay, năm sau và hơn thế nữa. Các báo cáo về bất kỳ điều gì khác đều không chính xác. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ thêm thông tin chi tiết khi đến thời điểm thích hợp”.





Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa rõ tuyên bố này có ám chỉ một phiên bản chính của Call of Duty vẫn được lên kế hoạch cho năm sau hay không. Báo cáo của Bloomberg trước đó nói rằng Activision đang làm việc trên các dự án sắp tới để lấp đầy khoảng trống do sự thiếu vắng của Call of Duty. Một trong những dự án này chính là bản cập nhật nội dung dành cho phiên bản Call of Duty phát hành vào mùa thu năm ngoái.

Ngoài ra, còn có một phiên bản miễn phí của Call of Duty sẽ ra mắt vào năm 2023. Nhà phát triển Treyarch được cho là đang chuyển trọng tâm sang dự án đó thay vì làm việc trên phiên bản chính tiếp theo. Trọng tâm của việc này bắt nguồn từ sự thành công của Call of Duty: Warzone và doanh thu thấp của Call of Duty: Vanguard. Bloomberg báo cáo rằng thành công của Warzone và việc phát hành Vanguard sau đó khiến các nhà điều hành nghi ngờ rằng Vanguard đã bị ảnh hưởng bởi Warzone trước đó.

Trong khi tình trạng của Call of Duty đang là dấu hỏi lớn, việc Microsoft mua lại công ty mẹ của Call of Duty có thể thay đổi kế hoạch của tựa game chính tiếp theo sau khi thỏa thuận hoàn tất vào mùa hè năm sau. Microsoft trước đây đã lưu ý rằng series game này vẫn sẽ xuất hiện trên các nền tảng không phải Xbox.