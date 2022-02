Adele biểu diễn tại lễ trao giải BRIT vào tuần tới

Adele đứng đầu nhiều bảng xếp hạng với các ca khúc Hello và Someone Like You sẽ lên sân khấu ở quê nhà London vào ngày 8.2 để vinh danh các nghệ sĩ âm nhạc hằng năm của Anh, nơi cô được đề cử đến 4 giải thưởng, tin từ Reuters.

“Tôi thực sự vui mừng khi biểu diễn tại BRIT Awards vào tuần tới!”, Adele viết trên Instagram vào cuối ngày 1.2, tiết lộ cô cũng xuất hiện trên chương trình truyền hình The Graham Norton Show. “Tôi đến gặp Graham để trò chuyện. Tôi rất mong chờ điều đó! Và Rich gửi lời thăm anh ấy”, cô nói thêm, đề cập đến người bạn trai người Mỹ là Rich Paul.

Đầu tuần này, một số hãng truyền thông Anh đã đưa tin Adele - hiện sống ở Los Angeles (Mỹ) - không biểu diễn tại lễ trao giải BRIT.





Adele từng đứng đầu các bảng xếp hạng trên khắp thế giới với album mới nhất 30, đang được đề cử giải BRIT các hạng mục: Album của năm, Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm cho Easy On Me và Trình diễn pop/R&B hay nhất. Cô từng giành được 9 giải BRIT.

Tháng trước, nữ danh ca 33 tuổi đã hoãn một loạt các buổi biểu diễn ở Las Vegas dự kiến bắt đầu vào ngày 21.1 nhưng vì một nửa ê-kíp của cô bị nhiễm Covid-19 và đại dịch đã khiến việc giao thiết bị, đạo cụ bị chậm trễ. Adele lên kế hoạch cư trú ba tháng tại khách sạn Caesars Palace (Las Vegas) trong lần biểu diễn trực tiếp đầu tiên của cô kể từ năm 2017.

Ngoài Adele, các nghệ sĩ, nhóm nhạc cũng nhận đề cử giải BRIT 2022 bao gồm Ed Sheeran, Dua Lipa, Liam Gallagher, Little Simz, Coldplay, Little Mix, London Grammar...