'Họa mi nước Anh' Adele tung MV mới sau 6 năm lặng lẽ

Được biết đến với những bản ballad đứng đầu bảng xếp hạng như Hello, Someone Like You, Adele vừa đăng MV đen trắng lên trang Twitter và Instagram của mình vào ngày 5.10 với chú thích Easy On Me - 15 tháng 10.

Đoạn video quay lại cảnh nữ ca sĩ ngồi trong ô tô, đặt cuộn băng vào máy cassette, kiểm tra kính chiếu hậu, tăng âm lượng rồi phóng lên xe chở đồ đạc đã đóng gói. Nhạc piano nhẹ nhàng phát trên nền khi các bản chép nhạc bay ra ngoài cửa sổ xe.

Adele phát hành 25 vào tháng 11.2015, album đứng đầu các bảng xếp hạng trên khắp thế giới và giành được giải thưởng Album của năm tại Lễ trao giải Grammy 2015.





Trong vài ngày qua, người hâm mộ cô đã suy đoán trên mạng xã hội rằng nữ ca sĩ 33 tuổi này chuẩn bị để phát hành ca khúc và album mới. Adele đã tham khảo tuổi của cô ấy khi đặt tên cho ba album trước đây của cô ấy là 19, 21 và 25.

Adele bắt đầu chiến dịch quảng bá cho album từ cuối tuần trước. Con số 30 - tên sản phẩm mới của cô - xuất hiện đồng loạt trên nhiều thắng cảnh nổi tiếng như Viện bảo tàng Louvre (Paris, Pháp), Đấu trường La Mã (Italy), tòa nhà Empire State (New York, Mỹ)...

Năm 2012, Adele đứng thứ 5 danh sách 100 phụ nữ vĩ đại nhất trong âm nhạc của VH1 còn tạp chí Time cũng bầu chọn cô là một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất trên thế giới. Cô từng đoạt 15 giải Grammy và bán được hơn 120 triệu bản thu. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 85, Adele là một trong 6 ca sĩ trong lịch sử giành giải Oscar cho hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất với Skyfall, bài hát chủ đề trong bom tấn cùng tên về James Bond.