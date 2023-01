Ai chịu trách nhiệm khi quán karaoke không đảm bảo PCCC mở 'chui'?

Liên quan đến loạt bài Thác loạn tại quán karaoke không đảm bảo PCCC mà Báo Thanh Niên vừa đăng tải, trong buổi họp báo ngày 14.1, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hà Nội, cho biết không chỉ Công an TP.Hà Nội mà bản thân ông cũng theo dõi rất sát sao loạt bài này và sớm chỉ đạo nắm tình hình, điều tra.

Thượng tá Đạt cho hay, tối 13.1, 3 phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện một cơ sở karaoke ở Q.Đống Đa (Hà Nội) mở "chui", đã lập biên bản và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Có tình trạng quán karaoke hoạt động "chui"

Tại buổi họp báo, thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.Hà Nội, thừa nhận có tình trạng một số quán karaoke không đủ điều kiện an toàn PCCC vẫn hoạt động "chui", như Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Theo thiếu tá Lâm, sau khi tất cả các quán karaoke trên địa bàn thành phố bị đình chỉ, tạm đình chỉ, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho trưởng công an các quận, huyện, thị xã và trưởng công an các xã, phường, thị trấn trong vấn đề đảm bảo không để bất kỳ cơ sở nào bị tạm đình chỉ, đình chỉ mà vẫn hoạt động.

Ngoài ra, các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC, bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, công an cơ sở đều gắn biển thông báo và khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ; đồng thời tăng cường lực lượng thường xuyên đi tuần tra, giám sát.

Thiếu tá Lâm cho hay, số lượng cơ sở karaoke bị đình chỉ, tạm đình chỉ tại Hà Nội rất nhiều nên không thể đảm bảo 100% các cơ sở có lực lượng chốt trực 24/24, mà chỉ trực ở những điểm vi phạm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở thiết kế nhiều cửa đi, việc chốt trực sẽ tốn rất nhiều lực lượng, do vậy các địa phương vẫn duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát.





“Hiện, chúng tôi đã tăng cường tất cả lực lượng và đặc biệt sẽ đẩy mạnh xử lý các cơ sở vi phạm mà vẫn hoạt động lén lút; xử lý triệt để các trường hợp này theo quy định của bên PCCC”, thiếu tá Lâm cho hay.

Người đứng đầu công an địa phương phải chịu trách nhiệm

Trung tá Vũ Đức Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.Hà Nội, cho biết qua điều tra, rà soát toàn TP.Hà Nội có 1.548 cơ sở kinh doanh karaoke.

Trong số này, có 71 cơ sở chuyển đổi mục đích kinh doanh hoặc giải thể; 415 cơ sở không có đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng vẫn hoạt động phòng hát dạng karaoke. Số còn lại có đăng ký kinh doanh nhưng cũng đều không đảm bảo đủ các điều kiện về PCCC như các cơ sở không có đăng ký kinh doanh.

Theo trung tá Hưng, PC07 Công an TP.Hà Nội và công an các quận, huyện, thị xã đã có văn bản hướng dẫn, nêu ra các tồn tại, vi phạm cho toàn bộ 1.447 cơ sở và kiến nghị khắc phục từng lỗi vi phạm, có văn bản hướng dẫn chi tiết đối với các cơ sở này.

“Các cơ sở karaoke hiện đều được yêu cầu dừng hoạt động, tuy nhiên có tình trạng một số cơ sở hoạt động lén lút, đây là vi phạm”, trung tá Hưng cho hay.

Trước thực trạng này, trung tá Hưng cho biết Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các phòng nghiệp vụ cũng như công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm soát.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng có văn bản yêu cầu trưởng công an các quận, huyện, thị xã và trưởng công an các phường, xã, thị trấn cam kết và giám sát việc hoạt động của các cơ sở vị phạm. Nếu để tình trạng các cơ sở karaoke không đảm bảo PCCC mà vẫn hoạt động, vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công an Hà Nội.