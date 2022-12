Akari City: Gia tăng giá trị với bảo chứng từ thương hiệu Nam Long

Lựa chọn sáng giá cho các gia đình cấp tiến

Với tiềm lực tài chính và nhu cầu ở thực của nhiều gia đình trẻ hiện nay, tìm kiếm được một căn hộ giá hợp lý và mang lại những trải nghiệm sống chất lượng không phải điều dễ dàng.

Dự báo thị trường bất động sản TP.HCM những tháng cuối năm 2022, CBRE cho rằng phân khúc cao cấp, hạng sang vẫn sẽ dẫn dắt thị trường, chiếm khoảng 66% nguồn cung mới. Trong bối cảnh đó, những dự án phục vụ nhu cầu thực tiếp tục trở thành điểm sáng. Ghi nhận thực tế, mức giá của Akari City hiện đang khá cạnh tranh so với các dự án lân cận cùng phân khúc.

Anh Minh Khôi, (34 tuổi, phó phòng kinh doanh), hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Akari City giai đoạn 1 chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi mất khoảng gần 1 năm để quan sát và so sánh các dự án hiện tại trên thị trường trước khi quyết định mua căn hộ của Nam Long. So với các tiêu chí đặt ra, Akari City đáp ứng được hầu hết nhu cầu của chúng tôi trong khi giá bán cực kỳ hợp lý so với các dự án khác ở khu Tây”.

Bên cạnh đó, tiến độ thanh toán Akari City cũng khá “dễ thở” đối với khả năng tài chính của nhiều gia đình. Cụ thể, khách hàng chỉ cần trả 50% trong 30 tháng từ lúc xây dựng đến khi nhận nhà và được các ngân hàng chiến lược của chủ đầu tư Nam Long hỗ trợ cho vay.

Bên cạnh giá hợp lý, Akari City còn được nhiều gia đình lựa chọn bởi chuỗi tiện ích hoàn chỉnh ngay trong nội khu, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của cư dân mọi độ tuổi.

“Tôi muốn có trường học gần nhà để các con chủ động đi học trong khi đó vợ tôi đặc biệt để ý đến những dự án gần bệnh viện để tiện chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Chúng tôi thực sự ưng ý khi lựa chọn Akari City. Hiện hai con đang tự đi học hàng ngày tại trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm chỉ cách nhà vài bước chân. Ngoài ra, trong bán kính chưa đến 5km, có nhiều bệnh viện quốc tế và khu mua sắm hiện đại nên bà xã tôi rất hài lòng”, anh Minh chia sẻ thêm.





Sau khi đã bàn giao gần 2.000 sản phẩm căn hộ biệt lập thuộc Akari City giai đoạn 1 từ cuối năm 2021, chủ đầu tư tiếp tục giới thiệu giai đoạn 2 của dự án với những lợi thế vượt trội: kết nối trực tiếp đại lộ thương mại đang được lấp đầy bởi những thương hiệu ẩm thực, cửa hàng tiện lợi, siêu thị; liền kề Quảng trường Ánh sáng 2.500m²… Yếu tố riêng tư, biệt lập cũng được nâng cấp hơn ở Akari City giai đoạn 2 với hệ thống an ninh được bố trí chặt chẽ.

Giá trị gia tăng nhờ bảo chứng uy tín của Nam Long

Theo các chuyên gia, dù trong bất kỳ bối cảnh thị trường nào thì câu chuyện về uy tín, tiến độ dự án tốt vẫn luôn được đánh giá cao. Người mua nhà thời điểm hiện nay cần lưu ý nhiều tiêu chí khi mua căn hộ, không chỉ về chất lượng xây dựng mà các tiện ích cũng cần được tính toán hợp lý để cuộc sống sau này thêm thuận tiện. Soi chiếu các tiêu chí này vào Akari City, không khó hiểu khi dự án lọt vào “tầm ngắm” của nhiều gia đình.

Với quy mô lên đến 8,5 ha, cung cấp ra thị trường hơn 5.000 sản phẩm căn hộ biệt lập (Flora Condominium), Akari City được đánh giá là quần thể đô thị lớn nhất khu Tây TP.HCM. Đây cũng là dự án thứ 5 đánh dấu sự hợp tác giữa Nam Long – nhà phát triển đô thị đã có lịch sử 30 năm cùng 2 đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Sự hợp tác toàn diện không chỉ về vốn mà còn về mô hình quản lý dự án, tiệm cận các tiêu chuẩn của thế giới giữa những tên tuổi hàng đầu chính là bảo chứng cho giá trị của Akari City.

Trên thực tế, các dự án của Nam Long nói riêng và các dự án Nam Long hợp tác với Nhật Bản đều được thị trường đón nhận tích cực thời gian qua, mang đến những không gian sống chất lượng cao như Flora Anh Đào (2015), Fuji Residence, Kikyo Residence (2016), Mizuki Park (2017)… Tiếp nối thành công đó, Akari City giai đoạn 1 hiện cũng đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 80% sau gần 1 năm bàn giao. Akari City giai đoạn 2 đang bám sát tiến độ thi công tổng thể để bàn giao cho cư dân vào quý 3/2024.

Sở hữu nhiều ưu thế về vị trí kết nối, thiết kế, tiện ích… xoay quanh nhu cầu thực, Akari City đang từng bước lan tỏa diện mạo một chốn an cư năng động, hiện đại và góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu Tây TP.HCM.