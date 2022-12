Amber Heard trả 1 triệu USD cho Johnny Depp để dàn xếp cuộc chiến pháp lý

Số tiền này giảm đáng kể so với 8,35 triệu USD mà Amber Heard được lệnh phải trả sau 6 tuần kiện tụng ở Virginia (Mỹ) trong năm nay. Khoản thanh toán dự kiến ​​​​sẽ do hãng bảo hiểm của cô chi trả.

Trong một tuyên bố, luật sư của Johnny Depp nói anh sẽ quyên góp số tiền này cho tổ chức từ thiện. Các luật sư của anh trước đây cũng nói rằng vụ kiện “không bao giờ là vì tiền” đối với Depp.

Amber Heard cho biết cô “mất niềm tin vào hệ thống pháp luật của Mỹ”. Cô cũng nói rằng thỏa thuận này giúp cô tránh được thử thách kiện tụng tiếp theo và cho phép cô cuối cùng được “giải phóng” bản thân khỏi cuộc hôn nhân với Johnny Depp.

Nam tài tử đệ đơn kiện vợ cũ - Amber Heard - đòi 50 triệu USD vì tội phỉ báng vào tháng 3.2019 sau khi cô đăng một bài xã luận trên tờ The Washington Post, tự mô tả mình là “nhân vật của công chúng đại diện cho bạo hành gia đình”.

Tại phiên tòa ở Fairfax, Virginia, mỗi diễn viên đã làm chứng trong vài ngày, tiết lộ những chi tiết khủng khiếp về việc lạm dụng ma túy và những la hét. Lời khai của họ được phát trực tiếp trên YouTube, phối lại không ngừng trên TikTok lẫn Facebook. Johnny Depp bị cáo buộc nhiều lần hành hung vợ, bóp cổ và một lần cưỡng hiếp cô bằng chai rượu. Nữ diễn viên thường khóc nức nở trong lời khai của mình.

Trong khi đó, Depp cáo buộc Heard là kẻ gây hấn trong mối quan hệ và anh luôn cố gắng rút lui bất cứ khi nào cô trở nên nóng giận. Cặp đôi đã ghi âm các cuộc tranh cãi của họ trong thời kỳ hôn nhân và mỗi bên phát các đoạn clip mà họ đã chọn để cố gắng chứng thực lời khai của mình.





Bồi thẩm đoàn gồm 7 người ra phán quyết có lợi cho Depp về 3 cáo buộc phỉ báng, buộc Heard trao cho anh hơn 10 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại. Depp được lệnh phải trả cho Heard 2 triệu USD, còn lại 8,35 triệu USD.

Tháng sau, Heard gửi thông báo kháng cáo. Luật sư của cô trích dẫn “những sai sót” của tòa án. Tuy nhiên, hiện tại, nữ diễn viên đóng Aquaman đã đồng ý rút đơn kháng cáo.

Trong một tuyên bố được đăng trên Instagram để thông báo về quyết định này, Heard nói rõ: “Không có hạn chế hay trò đùa nào đối với tiếng nói của tôi trong tương lai” và chỉ trích hệ thống pháp luật Mỹ vì đã biến lời khai của cô thành “món ngon cho làng giải trí và mạng xã hội”.

Amber Heard cũng so sánh hệ thống luật pháp của Mỹ với Vương quốc Anh, nơi Depp đã kiện tờ báo lá cải của Anh là The Sun vào năm 2020 vì gọi anh là “kẻ đánh vợ” trong một bài báo. Thẩm phán ở London gọi các cáo buộc “về cơ bản là đúng”, có lợi cho The Sun.

“Chúng tôi rất vui mừng chính thức khép lại chương đau đớn này đối với ông Depp, người đã nói rõ trong suốt quá trình kiện tụng này rằng ưu tiên của ông là đưa sự thật ra ánh sáng”, hai luật sư của Depp là Benjamin Chew và Camille Vasquez cho biết. “Quyết định nhất trí của bồi thẩm đoàn và phán quyết có lợi cho ông Johnny Depp chống lại bà Amber Heard vẫn hoàn toàn có hiệu lực. Khoản thanh toán 1 triệu USD - mà ông Depp cam kết quyên góp cho các tổ chức từ thiện - càng củng cố thêm sự thừa nhận của bà Heard về kết quả của quá trình theo đuổi công lý đầy nghiêm ngặt của hệ thống pháp luật”.