Bằng cách đó, Amway Việt Nam đang từng bước kiến tạo những giá trị phát triển bền vững, nhất quán với sứ mệnh giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng sống và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội một cách bền bỉ.

Ngày nay, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đòi hỏi các sáng kiến được triển khai có tầm nhìn dài hạn, phục vụ nhu cầu thực tế của xã hội để tạo nên những tác động tích cực. Với Amway Việt Nam, chiến lược phát triển bền vững là sự song hành giữa phát triển kinh doanh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.

Định hướng chung cho chiến lược này chính là "Sống khỏe mạnh - Sống hạnh phúc". Theo cách thương hiệu này lý giải, sức khỏe con người không thể tách rời môi trường sống và điều kiện hạ tầng. Một cộng đồng chỉ có thể phát triển bền vững khi các yếu tố sinh thái, an toàn và chất lượng sống được củng cố đồng thời.

Từ góc nhìn đó, các chương trình hợp tác cùng Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) và các đơn vị thành viên trực thuộc đã được triển khai theo hướng dài hạn, chú trọng những giá trị có thể duy trì và lan tỏa theo thời gian. Những sáng kiến vì môi trường, hạ tầng hay sinh kế đều hướng tới mục tiêu chung: xây dựng nền tảng sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn cho cộng đồng.

Trong suốt một năm qua, hai bên đã cùng triển khai chuỗi hoạt động liền mạch, từ các công trình an sinh xã hội, sân chơi thiếu nhi, hệ thống nước sạch, hiến máu cứu người, đến những sáng kiến gắn với môi trường, sinh kế và hạ tầng cộng đồng. Trong đó, chương trình "Lũy tre biên giới" và "Thắp sáng đường quê" được lựa chọn như điểm nhấn khép lại năm 2025, mở đầu cho các hoạt động ý nghĩa tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong năm 2026.

Mở đầu cho hành trình hợp tác giữa Amway Việt Nam và Trung ương Đoàn trong năm qua là những hoạt động chăm lo trực tiếp cộng đồng.

Trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, Amway Việt Nam kịp thời triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp gần 1 tỷ đồng cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, góp phần chia sẻ gánh nặng và hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau thiên tai.

Song song đó, các hoạt động hướng đến thế hệ tương lai được lồng ghép xuyên suốt trong các cột mốc phát triển của doanh nghiệp. Tại lễ khánh thành Kho trung tại TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ), Amway Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Đoàn trao tặng công trình sân chơi thiếu nhi, thiết bị thể thao và các suất học bổng, tạo thêm không gian vận động, học tập và phát triển toàn diện cho trẻ em địa phương.

Ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, Amway Việt Nam còn đồng hành 6 năm liền với Ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ của Báo Tiền Phong, hơn 3.600 nhà phân phối, khách hàng, nhân viên Amway tham gia hiến tặng 2.100 đơn vị máu quý giá cho công tác cấp cứu và điều trị trong những năm qua. Sự tham gia bền bỉ của Amway không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu cho hệ thống y tế, mà còn lan tỏa thông điệp sống nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Từ hiến máu cứu người, hỗ trợ thiên tai đến chăm lo giáo dục, những hoạt động này hoàn thiện bức tranh trách nhiệm xã hội toàn diện mà Amway Việt Nam đang theo đuổi.

Tiếp nối chuỗi hợp tác trong năm 2025 giữa hai đơn vị , chương trình "Lũy tre biên giới" tại Đồng Nai là minh chứng tiêu biểu cho cách doanh nghiệp hiện thực hóa hệ sinh thái "Sống khỏe mạnh - Sống hạnh phúc". Việc trồng 11.000 cây tre trên diện tích 10 hecta dọc tuyến biên giới không chỉ góp phần "phủ xanh" môi trường, mở ra sinh kế lâu dài cho người dân từ nguồn khai thác măng mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Bên cạnh "Lũy tre biên giới", công trình "Thắp sáng đường quê" cũng phản ánh một lát cắt khác trong cách Amway Việt Nam tiếp cận phát triển cộng đồng: hạ tầng giao thông nông thôn gắn liền với chất lượng sống. Việc lắp đặt 30 trụ đèn sử dụng năng lượng mặt trời giúp người dân biên giới đi lại thuận tiện và an toàn hơn, tăng khả năng kết nối sinh hoạt cộng đồng – những yếu tố cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Hoàng Trực - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thạnh đánh giá cao sự đồng hành của Amway Việt Nam khi đã mang lại nguồn lực thiết thực cho các hoạt động bảo vệ môi trường và chăm lo cho đời sống của người dân, chiến sĩ biên phòng. Cách Amway Việt Nam đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với định hướng chung của đất nước.

Những lũy tre nơi biên giới sẽ tiếp tục lớn lên, những con đường được thắp sáng sẽ âm thầm dẫn lối cho đời sống cộng đồng, và những công trình an sinh sẽ nuôi dưỡng chất lượng sống của nhiều thế hệ. Đó không chỉ là những hình ảnh mang tính biểu trưng, mà là minh chứng cho một cách tiếp cận phát triển bền vững được xây dựng từ những hành động kiên trì, nhất quán và có trách nhiệm.

Điểm dễ nhận thấy trong hành trình hợp tác giữa Amway Việt Nam và Trung ương Đoàn là trách nhiệm xã hội không được đặt vào một hoạt động đơn lẻ, mà được phân bổ qua nhiều điểm chạm khác nhau của đời sống cộng đồng. Đích đến cuối cùng là trao quyền chủ động và tạo điều kiện cho địa phương tạo ra những mô hình có thể duy trì lâu dài và lan tỏa sâu rộng.

Với Amway, phát triển bền vững không phải là khẩu hiệu mang tính phong trào, mà là lựa chọn chiến lược được theo đuổi xuyên suốt gần hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam. Trong khi nhiều thông điệp có thể phai nhạt theo thời gian, sự khác biệt của Amway nằm ở mức độ nhất quán giữa cam kết và hành động, thể hiện qua những chương trình được duy trì đều đặn, có định hướng và gắn chặt với mục tiêu phát triển dài hạn của cộng đồng.

Bởi sau cùng, giá trị bền vững chỉ thực sự được khẳng định khi những việc làm hôm nay vẫn tiếp tục tạo tác động tích cực cho ngày mai.

Thông tin dịch vụ