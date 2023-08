Nơi làm việc tốt nhất châu Á là giải thưởng quốc tế uy tín được tạp chí HR Asia tổ chức, nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực nhân sự. Chiến lược thu hút, phát triển và gắn kết nhân tài, văn hóa và môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng, hòa nhập trong suốt 15 năm qua là cơ sở để Amway được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á trong nhiều năm qua.

Theo các kết quả khảo sát đo lường mức độ hài lòng về sự gắn kết của nhân viên Amway thực hiện trong quý 2/2023, Amway Việt Nam rất tự hào khi đạt 93% mức độ hài lòng gắn kết với công ty (qua khảo sát nội bộ), và đạt mức điểm gắn kết 4.45 cao hơn mức bình quân trên thị trường là 3.75 (qua khảo sát của Tạp chí Nhân Sự châu Á).

Bên cạnh yếu tố gắn kết bền vững, đội ngũ nhân tài của Amway Việt Nam cũng rất năng động và đa dạng đội ngũ lãnh đạo. Bước sang năm thứ 15 tại Việt Nam, Amway có hơn 300 nhân viên trong đó có hơn 70% nhân viên gắn bó với công ty trên 3 năm, hơn 50% nhân viên gắn bó trên 5 năm và hơn 35% nhân viên gắn bó trên 10 năm.

Bà Phan Nguyên Nhật Thảo - Giám đốc Nhân sự Amway - tiểu vùng Việt Nam, Indonesia, Philippines chia sẻ: "Ban Giám đốc Amway với tư cách là đầu tàu trong tổ chức luôn nỗ lực thực hành lãnh đạo nhằm xây dựng môi trường làm việc với văn hóa đa dạng, công bằng và hòa nhập. Trong đó, mỗi Amwayer đều được khuyến khích nêu lên quan điểm của chính mình. Các bạn được trao quyền để vượt ra khỏi vùng an toàn, đương đầu với thử thách để học hỏi và phát triển bản thân, được tạo điều kiện thực hành sáng tạo trong công việc nhằm khai phá tối đa tiềm năng".

Đồng thời, Ban Giám đốc Amway Việt Nam đã không ngừng đầu tư và phát triển chiến lược xây dựng văn hóa và môi trường làm việc dựa trên giá trị, tầm nhìn và Tư duy phát triển của Nhà Đồng sáng lập. Cốt lõi của tư duy phát triển này chính là lấy con người làm trọng tâm trong mọi trải nghiệm, để nhân viên xem Amway là ngôi nhà thứ hai, nơi họ được là chính mình. Khi đó, nhân viên mới có thể tìm được cảm hứng trong công việc, phát huy hết năng lực và đóng góp cho sự phát triển bền vững của Amway.

Giải thưởng Đội ngũ lãnh đạo đột phá được tổ chức bình chọn bởi Anphabe Việt Nam, tổ chức cung cấp giải pháp nhân sự hàng đầu trong nước. Giải thưởng này tôn vinh đội ngũ lãnh đạo đầy nhiệt huyết và thành công trong việc thu hút và phát triển đội ngũ nhân tài phù hợp. Họ khuyến khích và làm gương trong việc xây dựng một môi trường lấy con người là trọng tâm, tạo những thử thách mới để thúc đẩy các cơ hội thăng tiến nội bộ và nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo kế thừa.



Gần 70 năm thành lập và phát triển, Amway tự hào mang lại một trong những môi trường làm việc tuyệt vời, cũng như truyền cảm hứng lãnh đạo tiên phong từ hai nhà đồng sáng lập Rich DeVos và Jay Van Andel thông qua bộ năng lực Founders' Growth Mindset (FGM) - Tư Duy Phát Triển Của Nhà Đồng Sáng Lập. Bộ năng lực FGM này cung cấp bộ 3 tư duy cốt lõi: Lead with Heart - Lãnh đạo từ tâm, Live to Serve - Tồn tại để phục vụ, Love to Learn - Yêu thích học hỏi. Đây được xem là kim chỉ nam trong tất cả các hoạt đồng hằng ngày của nhân viên.

Tư duy Lãnh đạo từ tâm được thể hiện thông qua những buổi chia sẻ cởi mở và thẳng thắn, người lãnh đạo luôn khuyến khích nhân viên hòa nhập với môi trường làm việc. Trong mọi tình huống, người lãnh đạo sẽ luôn suy nghĩ về mọi người trước khi vì bản thân.

Tư duy Tồn tại để phục vụ là kim chỉ nam cho toàn bộ các hoạt động kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng của cả lãnh đạo, nhân viên và nhà phân phối. Đó là lý do mà doanh nghiệp luôn không ngừng lắng nghe và cải tiến, phát triển và mang lại trải nghiệm cũng như cơ hội kinh doanh tốt nhất.

Yêu thích học hỏi là là tinh thần bắt buộc của một Amwayer thực thụ. Các thành viên luôn được khuyến khích vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, chấp nhận rủi ro, học hỏi một cách nhanh nhất, không bao giờ từ bỏ. Chính vì những yếu tố đó, Amway Việt Nam tự hào mang lại một môi trường làm việc thân thiện, văn hóa chuyên nghiệp và luôn khuyến khích các thành viên thể hiện hết mình.

Nắm bắt và đón đầu xu thế thị trường, Amway đang thay đổi với các tập trung chiến lược hướng đến phát triển sản phẩm mới tối ưu, nâng cao trải nghiệm kỹ thuật số và lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu sống khỏe mạnh hơn, cân bằng hơn.

Ban Lãnh đạo Amway Việt Nam đồng thời cũng là người đi tiên phong trong chuyển đổi để phát triển toàn diện Amway, cả chiều rộng lẫn chiều sâu với 3 chiến lược đột phá: chuyển đổi số trong phát triển kinh doanh, củng cố văn hóa doanh nghiệp vững mạnh và xây dựng đội ngũ nhân tài có tính kế thừa. Chính vì vậy, Amway Việt Nam đã có một vị thế vững vàng với sự tăng trưởng trong 5 năm liên tiếp và năm 2022, Việt Nam trở thành Top 10 thị trường doanh thu cao nhất của Tập đoàn Amway toàn cầu.

Ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng Giám đốc Amway Việt Nam cho biết: "Theo tôi, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là hình ảnh phản chiếu của một cá nhân. Kế thừa tinh thần của hai nhà đồng sáng lập, chúng tôi - những thế hệ tiếp nối sẽ phát huy tinh thần sáng tạo và phụng sự để đồng hành cùng đội ngũ hơn 300 nhân viên và hơn 300.000 nhà phân phối và khách hàng phát triển sự nghiệp, lấy triết lý "Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn" làm trung tâm của mọi hoạt động".



Trên hành trình hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Tập đoàn Amway toàn cầu, Amway Việt Nam sẽ luôn trung thành với các giá trị cốt lõi, cũng như đẩy mạnh hơn nữa định hướng lấy con người làm trọng tâm trong mọi kế hoạch phát triển. Các thành viên của Amway sẽ được xây dựng năng lực toàn diện và bộ kỹ năng cần thiết. Công ty cũng đề ra kế hoạch phát triển những con người xuất sắc để làm việc trong môi trường tốt nhất, với mục tiêu cán mốc 200 triệu đô vào năm 2027 và lọt vào top 8 thị trường có doanh thu cao nhất Tập đoàn Amway toàn cầu. Song song đó, dưới góc độ phát triển bền vững và trách nhiệm với xã hội, Amway cam kết thúc đẩy nhiều hơn nữa các hoạt động cộng đồng và đầu tư phát triển bền vững tại Việt Nam, cùng với những sản phẩm an toàn, chất lượng, hướng tới nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động của người tiêu dùng.