An Đen: Cô giáo ‘bỏ phố về quê’ làm TikTok truyền năng lượng tích cực

Nguyễn Thúy An (An Đen) được biết đến qua các video chia sẻ về cuộc sống tại quê nhà Đắk Lắk. Trong những video được đăng tải, cư dân mạng ấn tượng trước hình ảnh một cô gái sống tại vùng quê với làn da ngăm tất bật với công việc đồng áng. Bên cạnh đó, việc mang đến những câu chuyện đời thường, những lời bình về thiên nhiên, cảnh vật giúp cô chiếm được cảm tình của người xem. Nhờ vậy, kênh TikTok hiện tại của An Đen đạt hơn 1,6 triệu lượt theo dõi và hơn 30 triệu lượt yêu thích.

Trước khi nổi tiếng với những clip chia sẻ về cuộc sống tại quê nhà, An Đen cũng từng nuôi ước mơ lập nghiệp nơi phố thị như bạn bè đồng trang lứa. Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Mở TP.HCM, An Đen trở thành cô giáo. Tuy nhiên, vì môi trường làm việc áp lực, thu nhập không dư dả cộng thêm có mẹ già ở quê nên nhà sáng tạo nội dung 9X quyết định rời thành phố về quê làm lại từ đầu.

An Đen không hối hận với quyết định về quê lập nghiệp của mình, dù từng đối mặt với không ít "lời ra tiếng vào". Lý giải về điều này, cô cho biết dù thời điểm đó, mức lương trung bình chỉ vừa đủ trang trải. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy ngột ngạt, không tìm được niềm vui trong công việc và cuộc sống nơi phố thị. "Mình quyết định về quê ở, lo cho má và tìm công việc khác. Mình vẫn nghĩ khi học 4 năm như vậy vẫn áp dụng cho cuộc sống sau này", cô chia sẻ.

An Đen đến với TikTok như một cái duyên. Trước đây, cô từng chia sẻ cuộc sống giản dị ở quê nhà ở nhiều nền tảng khác nhưng chưa thật sự được chú ý. Trong một lần dưỡng bệnh, cô gái 9X quay một clip và đăng tải trên TikTok, bất ngờ nhận được sự yêu thích của mọi người. Từ đó, cô gắn bó với nền tảng này, chọn cho mình hướng đi khác biệt khi chia sẻ những điều bình thường, giản dị đã có sẵn trong cuộc sống.





Trong suốt khoảng thời gian làm công việc sáng tạo nội dung trên TikTok, điều khiến An Đen tự hào nhất là được nhiều người xem, đồng cảm. Bên cạnh đó, cô cải thiện được kinh tế gia đình, giúp cuộc sống thoải mái hơn so với thời điểm giảng dạy nơi phố thị. Hơn hết, công việc này giúp An Đen lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, giúp đỡ những mảnh đời.

"Từ video của tôi, mọi người chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh. Tôi cũng trích một phần thu nhập để nấu những bữa ăn ngon cho các em nhỏ gặp khó khăn", cô nói.

An Đen nói tích lũy cho mình những kỷ niệm khó quên trong hành trình sáng tạo nội dung trên TikTok cũng như giúp đỡ người gặp khó khăn. Nhà sáng tạo nội dung sinh năm 1991 bồi hồi: "Mỗi hoàn cảnh có một câu chuyện riêng, như nhỏ bạn thân bệnh hiểm nghèo phải nuôi con nhỏ, hai anh em người ngồi xe lăn, người chậm phát triển trí tuệ hay một em bé mù từ lúc 3 tuổi nhưng vẫn lạc quan. Tôi mong muốn trong tương lai sẽ được đi nhiều hơn để nấu nhiều bữa ăn, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn".

Nhiều người khi xem video của An Đen đều nhận xét cô là người mang cộng đồng bản làng đến gần hơn với mọi nhà. An Đen nói khi thực hiện các video, cô không đặt quá nhiều mục tiêu cao cả mà chỉ muốn ghi lại kỷ niệm, chia sẻ đến mọi người. Nhưng khi được đón nhận, yêu mến, cô không khỏi hạnh phúc, xem đây là nguồn động viên tinh thần để tiếp tục thực hiện những thước phim về quê hương lan tỏa đến người xem.