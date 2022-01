An Gia hợp tác cùng các thương hiệu hàng đầu để phục vụ cư dân

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, hàng loạt tên tuổi ngành F&B, hệ thống bán lẻ và cửa hàng tiện lợi sẽ có mặt tại các dự án nhà ở, khu phức hợp của An Gia tại TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương.

Trước đó, trong tháng 11.2021, An Gia chính thức khai trương cửa hàng tiện lợi GS25 đầu tiên tại khu căn hộ Skyline (quận 7, TP.HCM). Có mặt tại sự kiện, chị Thúy Vy (32 tuổi) - cư dân Skyline cho biết, GS25 là thương hiệu quen thuộc với gia đình nhờ sự tiện lợi, sản phẩm đa dạng và thanh toán dễ dàng. “Mọi món ăn, đồ uống đều được đóng gói kỹ lưỡng, có thể dùng ngay hoặc hâm nóng chỉ trong vài giây”, chị Vy cho biết.

Thực tế, tại TP.HCM, cửa hàng tiện lợi được xem là cuộc "cách mạng" thay đổi thói quen và giúp đời sống của người tiêu dùng dễ dàng hơn khi mở cửa 24/7, cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm, đồ ăn đóng hộp hoặc thanh toán nhanh các hoá đơn sinh hoạt.

Theo đại diện An Gia, hệ thống các cửa hàng của GS25 không chỉ đáp ứng sự tiện lợi, nâng cao chất lượng sống của cư dân mà còn tạo sức hút lớn với nhà đầu tư. Trong đó, các sản phẩm shophouse luôn được “săn đón” nhờ lợi thế vị trí và tiềm năng kinh doanh cao. “Dự kiến, sau Skyline, chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 sẽ có mặt tại các dự án The Sóng (Vũng Tàu), The Standard (Bình Dương) và Westgate (Bình Chánh, TP.HCM)”, vị này nói.

Ngoài GS25, chủ đầu tư An Gia còn thực hiện ký kết hợp tác với loạt thương hiệu như 7-Eleven, Pharmacity… nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của cư dân tại các dự án của An Gia. Trong đó, chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven là thương hiệu nổi tiếng trong ngành bán lẻ, tương tự GS25; còn Pharmacity là hệ thống bán lẻ hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm với hơn 700 cửa hàng trên toàn quốc.

Được biết, cửa hàng tiện lợi đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa An Gia và 7-Eleven sẽ được triển khai tại khu phức hợp Westgate (Bình Chánh). Đây là dự án có quy mô 3,1 ha, gồm 4 tòa tháp cao 20 tầng, cung cấp ra thị trường gần 2.000 căn hộ và shophouse.

Chia sẻ về việc hợp tác, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Ngay từ khi dự án vừa thi công xây dựng, chúng tôi đã chủ động làm việc với các đối tác uy tín trong nhiều lĩnh vực để đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho cư dân Westgate. Đồng thời, góp phần khẳng định thương hiệu An Gia và chất lượng sản phẩm của chúng tôi trên thị trường”.





Bên cạnh đó, An Gia cũng đang tiến hành lựa chọn hợp tác với các đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp để chuẩn bị công tác triển khai quản lý khu căn hộ Westgate trong tương lại. Theo chủ đầu tư, việc chọn sai đơn vị quản lý vận hành thì cư dân là người thiệt thòi nhất. Bởi khi đó, môi trường sống bị xáo trộn, chất lượng sống cũng bị ảnh hưởng. “Vì thế, chúng tôi luôn cân nhắc kỹ lưỡng và ưu tiên lựa chọn một trong số các đối tác uy tín hàng đầu trong lĩnh vực quản lý vận hành dự án bất động sản hiện nay như Savills, CBRE, JLL…”, chủ đầu tư cho biết.

Dự kiến, ngay sau khi dự án đi vào hoạt động, cư dân Westgate đã có thể sở hữu một hệ thống tiện ích quy mô, vừa đáp ứng mọi nhu cầu ngay tại chỗ, vừa an toàn và thuận tiện. Mặt khác, nhờ việc bố trí một phần không gian thành khu thương mại - dịch vụ, dự án không chỉ phục vụ tốt cư dân sinh sống nội khu và khách vãng lai nhằm tăng sức mua mà còn đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho khách thuê và nhà đầu tư.

Tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp Westgate sở hữu 5 mặt tiền đắt giá, trong đó có đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Tân Túc, đối diện UBND Bình Chánh, bệnh viện Bình Chánh, công viên trung tâm rộng 2 ha. Từ dự án, cư dân chỉ mất 3 phút di chuyển đến tuyến Metro 3A (Bến Thành - Tân Kiên), tuyến buýt nhanh BRT số 1; 5 phút đến chợ đầu mối Bình Điền, Bến xe miền Tây mới; dễ dàng kết nối đến Quận 1 theo đại lộ Võ Văn Kiệt hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng theo trục đường Nguyễn Văn Linh.

Hiện nay, trong lộ trình quyết tâm đưa Bình Chánh lên thành phố, khu trung tâm hành chính được xem là đòn bẩy quan trọng và là chiến lược dài hơi đã được địa phương xây dựng từ nhiều năm qua. Vai trò của khu trung tâm hành chính Bình Chánh tương tự như KĐT mới Thủ Thiêm tại phía Đông hoặc KĐT Phú Mỹ Hưng tại phía Nam.

Đồng nghĩa, khi Bình Chánh chính thức lên quận hoặc thành phố, khu trung tâm hành chính sẽ là tâm điểm bùng nổ tất cả loại hình dịch vụ, tập trung dân cư đông, kích thích thị trường BĐS tăng trưởng "nóng" và có giá trị gia tăng cao bậc nhất khu vực.

Có thể thấy, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, Westgate là dự án nổi bật tại khu Tây, không chỉ bởi mức giá gần như thấp nhất thị trường - khoảng 40 triệu đồng/m² cùng phương thức thanh toán 15% nhận nhà mà còn đáp ứng các tiêu chí về pháp lý, vị trí và các tiện ích phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe hậu đại dịch.