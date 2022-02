An Giang: Bị phạt 4 năm tù vì dùng súng quân dụng bắn thị uy

Chiều 18.2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Long (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, H.Tịnh Biên, An Giang) 2 năm tù về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hình phạt 4 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2021, Long lên mạng xã hội liên hệ mua 1 khẩu súng rulo và 25 viên đạn với giá 1,1 triệu đồng để phòng thân.

Khoảng 19 giờ ngày 17.4.2021, Long thấy chị Phượng điều khiển xe máy chở chị H. (có quan hệ tình cảm với Long) chạy ngang nhà mẹ ruột Long nên y mang theo khẩu súng chạy xe máy đuổi theo.

Khi đến khu vực xã Núi Voi (H.Tịnh Biên), chị H. cùng chị Phượng vào quán giải khát ngồi thì bị Long vào chửi bới và rút súng bắn chỉ thiên 2 phát để hăm dọa.





Tuy súng không gây tiếng nổ nhưng làm nhiều người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi bắn súng thị uy, Long chạy xe về nhà và sau đó quay lại quán tiếp tục hăm dọa, dùng tay và ghế nhựa đánh chị H. gây náo loạn khu vực quán.

Chưa dừng lại, khi về đến nhà, Long tiếp tục lấy súng ra trước sân bắn chỉ thiên 5 phát đạn. Đến ngày 18.4, Long đến Công an xã Vĩnh Trung đầu thú. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, tạm giam Long để điều tra.