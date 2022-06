An Giang: Khởi tố nhân viên công ty lương thực tham ô tài sản

Ngày 21.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn (An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Duy Quân (33 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc, H.Phú Tân, An Giang) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trần Duy Quân là nhân viên Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn, được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý công nợ nông dân, thu hồi công nợ chuyển giao về công ty, thực hiện đối chiếu số liệu theo yêu cầu.





Lợi dụng quyền hạn được giao, trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 7.2021, Quân đã thu công nợ của 12 người dân trên địa bàn H.Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) với tổng số tiền trên 483 triệu đồng. Tuy nhiên, Quân chỉ nộp cho công ty khoảng 164 triệu đồng và giữ lại trên 319 triệu đồng để sử dụng mục đích cá nhân.

Hiện Công an H.Thoại Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản của Quân để xử lý theo quy định của pháp luật.