An Giang: Phát hiện gần 3.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc trong shop thời trang

Chiều 22.11, Công an H.Châu Thành (An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện một shop thời trang trên địa bàn xã Bình Hoà có gần 3.000 sản phẩm quần áo không hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21.11, Tổ công tác thuộc Công an H.Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang và Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh An Giang kiểm tra shop thời trang Nguyễn Hương tại xã Bình Hòa, H.Châu Thành, do bà N.T.D.H (26 tuổi, ngụ xã An Hòa, H.Châu Thành) làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện trong shop có gần 3.000 quần, áo nữ và đồ bộ nữ không rõ nguồn gốc, xuất xứ.





Tại thời điểm kiểm tra, chủ shop thời trang không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số quần áo nêu trên. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ số quần, áo nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.